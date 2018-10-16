24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)

  2. ما تحتاجه فعلا الأحزاب السياسية المغربية (5.00)

  3. شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)

  4. جماهير الرجاء تجذب العائلات بـ"شجّع فرقتك ومَا تخسّرش هضْرتك" (5.00)

  5. دماء شباب مغاربة تتضامن مع جرحى قطار بوقنادل (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل"

الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل"

الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:34

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت صباح اليوم إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط توصلت به هسبريس، بأن مصالح الدرك الملكي ستستمع إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وسيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة.

وأضاف البلاغ أن الحادث أسفر عن سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة، ضمنهم سائق القطار.

وكان الملك محمد السادس في مقدمة المتضامنين مع الأسر المكلومة، حيث أعطى تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للانتقال إلى مكان الحادث، من أجل السهر على عملية نقل المصابين إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق مصدر من المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، يجري حاليا التكفل بأربعة من الجرحى على مستوى مصالح الإنعاش، فيما يوجد ثلاثة آخرون تحت العناية المركزة بالمستشفى.

كما قرر الملك محمد السادس "التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، معربا لأسرهم عن تعازيه الحارة، ومواساته الصادقة، ودعواته إلى الله تعالى بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - فاجعة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:46
رحم الله الشهداء و نتمنى ان تعلن نتائج التحقيق و يحاسب المقصرون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
2 - هشام الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:47
تعازى الحارة لجميع عائلة الضحاية ،رحمهم الله الله يصبر وليديهم او لأهل ديالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
3 - جونيمار الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:48
اذا كانت هذه الحادثة بفعل فاعلين وضعوا حديد فوق السكة اوماشابه ذلك فسيتحملون وزرهم يوم القيامة ونقول مايرضي ربنا أنا لله وأنا إليه راجعون اللهم ارحم كل من مات من المسلمين واشف كل جريح يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
4 - متالم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:49
الله يرحم الموتى ويرزق دويهم الصبر والسلوان ويشافي كل الجرحى.أما بعد فهي مناسبة لفتح تحقيق حول أسباب الحادت ومساءلة المسؤولين عن هدا المكتب الدي اهتم بزخرفة المحطات ورفع السومات ونسيان الصيانة اللازمة للعربات وخطوط السكة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - حيران الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:49
نرجو من الله العلي القدير ان يأخذ التحقيق مجراه الحقيقي وتنزل أقصى العقوبات على كل من تبت في حقه أدنى تقصير من المسؤول الكبير الى الصغير ولكن هيهات هيهات هيهات مجرد أمنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - mellouk الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:51
عزاءنا واحد لعائلات الضحايا الهم الله ذويهم الصبر والسلوان عناية الله مع جميع المصابين في هذا الحادث الأليم /متمنياتنا لهم بالشفاء العاجل انشاء الله تعالى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - زمان تطوان الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:54
في استجوابكم لأحد ركاب القطار أكد أن عرباته في حالة يرثى لها. من هذا المنطلق يجب تعميق البحث من لدن النيابة العامة حتى لا يكون الضغط على عماله الذين لا حول ولاقوة لهم. يا العمل بما عليه القطار من حالة مزرية واما الباب أوسع من متفهم كما هو متداول عند القوي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - :Maromed الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:55
لاحظت خلال المدة الطويلة التي كنت أتنقل فيها عبر القطار أنه عندما أصل إلى القنيطرة متجها نحو الرباط و بالضبط عند الخروج من القنيطرة قبل الوصول إلى سلا تصبح حركة القطار غير عادية في تلك 15 دقيقة أو 30 دقيقة تمر علينا كالجحيم بالخصوص في الليل و الله كم مرة أحسست بالرعب أحس بالقطار و كأنه يتأرجح بنا في تلك المسافة الفاصلة بين القنيطرة و سلا بما فيهم المكان الذي وقع فيه الحادث. بمعنى أن المكان أو السكة الفاصلة بين القنيطرة و سلا لم تكن عادية فيها خلل واضح و كان مهدد بأن تقع فيه حادث و المعنيون بالأمر لم يحركو ساكنا. و حسبنا الله و نعم الوكيل. كان عليهم أن يتداركو الأمر قبل حصول حادث أخر لا قدر الله. نسأل الله السلامة. و الله يرحم الموتى و يشملهم برحمته أظنهم ماتو جراء الإهمال من طرف المسؤولين عن الشركة التي تربح أموال طائلة بخدمات سيئة على مستوى القاطرات و أيضا السكك في بعض المناطق من بينهم هذه المنطقة التي وقع فيها الحادث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - حاتم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:57
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارزق اهل الضحايا الصبر و السلوان، راجعين اليه شهداء.
اتمنى ان يكون التحقيق دقيقا و محايدا و شفافا، دون الغوص في تراشق التهم و الاصطياد في المياه العكرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - معلق الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:57
لااله الا اللّٰه محمد رسول اللّٰه عليه أفضل الصلاة والسلام ... بلادنا مشات للهاوية حتى واحد مبقى باغي يدير خدمتو ، كلشي ولا شاد غي التلفون سوا فالبرلمان او الإدارات او او او كلشي ولا مقابل غي الشات اتقو اللّٰه و اتقو يوما ترجعون فيه الى اللّٰه راكم كنتو سبب في حرمان أشخاص من او انفس من حق الحياة ، النقل العمومي كالقطارات و الحافلات و الطيران راه يوميا خاصو مراقبة صارمة سواء السكك او المقصورات او القاطرات او غيرها لانها لا تحمل شخص او اثنين بل تحمل عائلات و اسر .. حاسبو انفسكم عندما تأوون الا فراشكم او لا وقت لديكم ربما لا يكفيكم الليل ،،، اللهم ارحم الاموات و تجاوز عنا وعنهم و اشف اللهم كل جرحى و مرضى المسلمين اللهم آمين يارب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - Observateur الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:59
القطارات متهالكة، لذا يجب التفكير في تبديلها بقطارات جديدة .. تخصيص مليار دولار لهذه العملية كما فعلت مصر مأخرا حيث وقعث عقدا مع روسيا لاستراد أكثر من ألف عربة، سيتم صناعة بعض أجزائها داخل مصر، و في نفس الوقت سيتم خلق فرس الشغل للكثير من الطاقات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - محمد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 19:03
انا لله واليه راجعون، والله حزنت حزنا كبيرا، على ضحايا هذه الفاجعة، دم المغاربة غالي والله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - ورديغة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 19:04
اللهم ارحم من اصابته مصيبة الموت في هذه الفاجعة المؤسفة واشفي كل مصاب
يجب ان تتوفر في مقدمة القطار كاميرا مراقبة تعمل بالويفي وتراقب عند بعد كما تفعل بعض الدول الأوروبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - Younes الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 19:05
Il s'agit d'un accident du a une erreur technique des rails et de wagon...donc le responsable de cet accident est ONCF qui devrait l'assumer...le PDG est le 1e a etre licencié
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - BAROUCH الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 19:05
رحم الله الابرياء ولا تدري نفس باي ارض تموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - ح.م. الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 19:07
لازم تدخل ملكي لتحسين ضروف النقل الكارثية داخل المدن وخارجها، فالاحياء هم كذالك اولى..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.