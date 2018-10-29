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كُتّاب وآراء
تفكيك شبكة تزوير وهجرة سرية تضم جزائريين
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع ولاية أمن وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، صباح اليوم، بكل من بركان ووجدة، من توقيف مشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عمليات التفتيش، في إطار هذه العملية الأمنية، أسفرت عن حجز عدة معدات ووثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات التزوير، وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول وأقراص صلبة وهواتف محمولة، علاوة على مجموعة من الوثائق الإدارية وسندات الهوية.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة الإجرامية المكونة من 26 شخصا، من بينهم 12 مواطنا جزائريا، في تزوير الوثائق الإدارية وسندات الهوية لفائدة مواطنين جزائريين، بغرض تمكينهم من الحصول على الجنسية المغربية وتسهيل ولوجهم إلى المملكة بطريقة غير مشروعة والإقامة بها.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا توقيف كافة المشاركين والمساهمين في هذه الشبكة.