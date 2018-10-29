24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)

  2. بنشعبون يراهن على انتشال "بورصة البيضاء" من ركود المعاملات (5.00)

  3. معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)

  4. العيون تستقطب مستثمرين كبارا بمنتدى الأعمال المغربي الفرنسي (5.00)

  5. فيدرالية آباء التلاميذ ترفض "التوقيت الصيفي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تفكيك شبكة تزوير وهجرة سرية تضم جزائريين‎

تفكيك شبكة تزوير وهجرة سرية تضم جزائريين‎

تفكيك شبكة تزوير وهجرة سرية تضم جزائريين‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:15

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع ولاية أمن وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، صباح اليوم، بكل من بركان ووجدة، من توقيف مشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عمليات التفتيش، في إطار هذه العملية الأمنية، أسفرت عن حجز عدة معدات ووثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات التزوير، وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول وأقراص صلبة وهواتف محمولة، علاوة على مجموعة من الوثائق الإدارية وسندات الهوية.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة الإجرامية المكونة من 26 شخصا، من بينهم 12 مواطنا جزائريا، في تزوير الوثائق الإدارية وسندات الهوية لفائدة مواطنين جزائريين، بغرض تمكينهم من الحصول على الجنسية المغربية وتسهيل ولوجهم إلى المملكة بطريقة غير مشروعة والإقامة بها.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا توقيف كافة المشاركين والمساهمين في هذه الشبكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمود -الخرطوم- الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:08
الاعدام او المؤبد مع الاشغال الشاقة لمن يفسد في ارض المغرب الشقيقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - المحاميد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 16:21
احذرو حتى من الكوكايين المحتجز في الجزائر 700كيلو لم تحرق في الجزائر لم يعرف لحد الان اين ستتجح يجب الحذر منها لاثيقة فيهم مبنيين على الغذر والاحتيال في تجاة الجيرن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.