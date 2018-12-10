قضاء التحقيق يتهم حامي الدين بالمساهمة في القتل

هسبريس - عبد الإله شبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن القرار في حق القيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية صدر عن قاضي التحقيق محمد الطويلب، وتوصل به دفاع المطالب بالحق المدني.

واعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن متابعة عبد العالي حامي الدين "سياسية"، وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" إن "قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا".

وأضاف الإدريسي، رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، من خلال تدوينته، تعقيبا على قرار قاضي التحقيق، أن "هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير".

من جهته، عبر المحامي محمد الهيني عن ارتياحه كدفاع للطرف المدني بهذا القرار، وبرر ذلك بالقول: "لأننا كنا نناضل من أجل عدم الإفلات من العقاب وسيادة القانون، والقرار الصادر يؤكد عدالة القضاء المستقل، وعدم جعل الملف طي النسيان".

وأضاف الهيني، في تصريح لهسبريس، "اليوم، بعد استقلال القضاء عن وزارة العدل، جاءت هذه النتيجة الإيجابية، وهي من ثمار استقلالية القضاء"، لافتا إلى أن القضية "جنائية وليست سياسية كما يدعون"، مؤكدا أن "عائلة الضحية ليس لها حزب أو فريق برلماني وغيره، لها القانون فقط، ونتمنى أن يستمر الملف بنفس الطريقة القانونية إنصافا لأسرة الضحية بإدانة القاتل حتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد وجه استدعاء إلى البرلماني عبد العالي حامي الدين من أجل المثول أمامه للاستماع إليه في القضية، لكنه تخلف في المرة الأولى بسبب وجوده في مهمة برلمانية خارج المغرب.

وسبق أن أكد عبد العالي حامي، من خلال تقديمه مجموعة من الوثائق، أنه بريء من دم الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بكونه "يقف وراء من يحرك هذا الملف، بل إن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام".

جدير بالذكر أن عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الذي كان ينتمي قيد حياته لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله سنة 1993 بمحيط جامعة فاس ظهر المهراز.