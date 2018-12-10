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الرئيسية | حوادث | قضاء التحقيق يتهم حامي الدين بالمساهمة في القتل

قضاء التحقيق يتهم حامي الدين بالمساهمة في القتل

قضاء التحقيق يتهم حامي الدين بالمساهمة في القتل
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:05

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن القرار في حق القيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية صدر عن قاضي التحقيق محمد الطويلب، وتوصل به دفاع المطالب بالحق المدني.

واعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن متابعة عبد العالي حامي الدين "سياسية"، وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" إن "قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا".

وأضاف الإدريسي، رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، من خلال تدوينته، تعقيبا على قرار قاضي التحقيق، أن "هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير".

من جهته، عبر المحامي محمد الهيني عن ارتياحه كدفاع للطرف المدني بهذا القرار، وبرر ذلك بالقول: "لأننا كنا نناضل من أجل عدم الإفلات من العقاب وسيادة القانون، والقرار الصادر يؤكد عدالة القضاء المستقل، وعدم جعل الملف طي النسيان".

وأضاف الهيني، في تصريح لهسبريس، "اليوم، بعد استقلال القضاء عن وزارة العدل، جاءت هذه النتيجة الإيجابية، وهي من ثمار استقلالية القضاء"، لافتا إلى أن القضية "جنائية وليست سياسية كما يدعون"، مؤكدا أن "عائلة الضحية ليس لها حزب أو فريق برلماني وغيره، لها القانون فقط، ونتمنى أن يستمر الملف بنفس الطريقة القانونية إنصافا لأسرة الضحية بإدانة القاتل حتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد وجه استدعاء إلى البرلماني عبد العالي حامي الدين من أجل المثول أمامه للاستماع إليه في القضية، لكنه تخلف في المرة الأولى بسبب وجوده في مهمة برلمانية خارج المغرب.

وسبق أن أكد عبد العالي حامي، من خلال تقديمه مجموعة من الوثائق، أنه بريء من دم الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بكونه "يقف وراء من يحرك هذا الملف، بل إن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام".

جدير بالذكر أن عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الذي كان ينتمي قيد حياته لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله سنة 1993 بمحيط جامعة فاس ظهر المهراز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - diablo الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:17
ليي المهم في كن يقف وراء تحريك هذا الملف، او من يكتب بيانات عائلة الضحية. بل معرفة الحقيقة. وللعدالة ان تتدخل في هذه النازلة واعطاء الحق لاصحابه.
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18
2 - الرامي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:20
مرة أخرى شخص آخر انتقد شخصيات سياسية مهمة وصرح ان الملكية بشكلها الحالي تعيق التنمية بالمغرب مرة أخرى يتهم ويتابع قضائيا، السؤال المطروح إذن أين كان القضاء منذ 1993 السنة التي قتل فيها الطالب المرحوم؟؟
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22
3 - nizar الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:23
اللهم لا شماتة ولكن القانون أخذ مجراه ،يجب أن يطبق القانون على الجميع حتى ترجع الثقة في القضاء في هذا البلد
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15
4 - ابو إلياس الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:25
لا غالب إلا الله .
مهما حاولوا فلن تصلك يد المغرضين .القضاء قال كلمته و لكنهم لم " يسرطوها " بعد .ثق بالله و دع عنك صراخ الجاهلين.فانك ابن الشعب .
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-14
5 - لحلو الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:26
لا يجب تغطية جريمة قتل او التهرب منها كيفما كان نوع الشخص او انتماءه الحزبي ان نترك القضية للنسيان . الجميع اجمع وهناك شهود ان حامي الدين شارك في تنفيذها . فعائلة القتيل واصدقاءه وثلة من المناضلين ناضلوا لسنوات من اجل هذا اليوم
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21
6 - موظف الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:27
ما هذا العبث ؟؟؟ ألم يسبق أن قضى المعني بالأمر عقوبة حبسية عن نفس القضية
و لم يعترف بمشاركته في هذه الجريمة و تمسك ببراءته؟؟؟ هل يعقل أن يحاكم مرتين عن نفس الفعل؟؟؟ أشم رائحة توظيف السيساسيين للقضاء للنيل من كل الذين لهم خصومة سياسية مع أخنوش و الأصالة و المعاصرة
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-10
7 - تعليق محايد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:33
القضاء في المغرب ياسلام, اظن انه له علاقة مباشرة مع تعليق حامي الدين عن الملكية اي انه غرد خارج السرب لا بخصوص البيجيدي الذي اصبح يركع ويسجد للمخزن, ولا بخصوص اليسار البائد الذي تنعم في خيرات المخزن ونسي الشعارات.
انشري هسبريس لا منتمي
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-1
8 - غوبر فريد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:35
حزب لم يريد ان يعترف ان سلطة التحكم بعد ان جردته من كل مصداقية سياسية باتخاذ قرارات معاكسة لارادة الشعب ورغم الاهانات والضربات التي يتلقها لم يعرف أنه غير مرغوب فيه لهذا تتوالى الاحداث لمزيد من تمييع الحزب وإزالته نهاءيا من الخريطة السياسية والغريب ان زعماؤه متشبثون بتطبيق تعليمات وقرارات الدولة العميقة التي تاتي داءما ضد ما يريده هذا الحزب الذي اصبح فعليا من الماضي .
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7
9 - MAROCAIN ESPERANT LE BIEN الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:36
PJD ne veut pas comprendre que son temps est fini et qu'il doit partir. Sa mission de faire passer les réformes impopulaires et de calmer le peuple marocain est finie. . Après le blocage de 6 mois et l'écartement de Benkirane, le message était clair mais ils ont choisi de se faire humilier tous les jours. Othmani va sortir nous dire que c'est une décision judiciaire et que la loi est au dessous de tout le monde avec un grand sourire. Moi je dis à tous les PJDistes que vous avez ruiné les espoirs de tous les marocains et que votre responsabilité devant le peuple et devant dieu sera grande. Au lieu de changer les choses en profondeur et ce qui était attendu de votre part, vous avez cautionné tout le mal qui ruine le Maroc. Je ne sais pas comment vous dieu.pourrez justifier tout ca devant
Vous avez voulu jouer au malin mais voila, les autres sont plus malins à moins que tout ca ne soit qu'une comédie. Sachez que vous avez eu une chance pour remettre le pays sur de bonnes rails mais
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9
10 - wood الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:39
ملف يتعلق بجريمة قتل حدثت في سنة 1993 أي مند أزيد من 35 سنة ، مما يثير الكثير من الإستغراب بعدم حسمها في أجال معقولة ، أما ما قاله الهيني بشأن عدم الإفلات من العقاب فهو تدليس كعادته لان هذا المصطلح يطلق على المسؤولين الذين يتحصنون بحكمهم و مراكزهم الشيء الذي تفتقده هذه القضية التي ترجع لعهد قديم . فيبدو أن القضاء في المغرب لا يخدم العدالة بقدر ما أصبح أداة تستعمل لتصفية الحسابات . فسواء كان حامي الذين له يد في هذه الجريمة أو لا ففي كلتا الحالتين هذا الأمر يعبر عن إستهثار و تلاعب في القضية من طرف القضاء و توظيفها حسب أهواء جهات خارجية !!!
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-4
11 - هل ما زلتم مقتنعين بالإصلاح الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:40
هل ما زلتم مقتنعين بالإصلاح التدريجي ؟ والإصلاح في إطار الاستقرار ؟ ...قلنا لكم أن المخزن لا يعرف منطق الإصلاح وإنما يعرف منطق العصا والجزرة إما معنا او مع غانا لكن يبدو أن الكراسي أغرتكم فلم تعودوا تبصرون حقيقة الأشياء ...مشكلة المغرب مشكلة سياسية...وتوظيف القضاء من أجل تصفية الحسابات بدأ مع بوعشرين ولن ينتهي مع حامي الدين ...القضاء الان أصبح وسيلة من بين الوسائل لتصفية الحسابات ...والرميد من كثرة إفراطه في سداجته عزل النيابة العامة عن وزارة العدل معتقدا أنه يملك قضاء النرويج أو السويد ...إجمعوا حوايجكم واهبطوا عند الشعب وقولوا له الحقيقة ، والحقيقة أن البلاد توجد مرهونة بين يدى مافيا وطبقة متسلطة أما ما تفعلونه حاليا فإسمه التستر على الوضع السياسي الكارثي للبلاد الذي لا ينفع منه حبوب التهدئة ...المغرب في مفترق الطرق إما أن تأخدوا مسؤولياتكم وإلا فنحن ذاهبون للخراب ...فالتعليم في الهاوية الوضع الاجتماعي مخرب ...القضاء نصفه جاهل والنصف الاخر فاسد ...ماذا تنتظرون ؟ حامي الدين وجد راسك فمصيرك لن يكون أحسن من بوعشرين فالمخزن لن ينسى لك تسجيل صوتي تدعو فيه إلى تقليم صلاحيات الملك
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0
12 - الصياد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:43
واش هاد القضية باقي ما بغات تسد... شهر شهرين طل علينا ..سنين وهي مفتوحة .. سياسية ولا جنائية الله وعلم .. ولكن عجيب .. كتحس كأنه كاين شي حد ما باغيش يكون فيها حكم نهائي.. باش تبقى أداة تهديد تجبد مرة مرة ... بوعشرين ما كامل عام كانو جمعو وطواو معاه .. الله يرحم المرحوم .. وسي حامي الدين ما غادي يقيسو والو ... هو فيلم ممل بدون نهاية
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-2
13 - منعم الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:50
الملفت للنظر هو ان هذا القضاء الذي يصفونة بالمستقل يتابع فقط الوجوه والشخصيات التي تزعج او ازعجت المخزن والقريبين منه!!
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2
14 - بن عمرو الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:53
أحيانا أتعاطف مع حامي الدين لكن حينما أتذكر أم القتيل ،؟ أقول لعل الله ينصفها ويظفئ جمرة تحرق كبدها منذ 92..
لأنه لا يعقل أن تجرح كبد أم لتصبح استاذا وبرلمانيا ...لماذا لا يطلب منها مسامحته ؟ وانتهى الامر
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2
15 - ^ ^ الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:53
وكالعادة سيهجم الذباب الالكتروني الاخونجي على جريدة هسبريس لتلويث الفضاء بتعليقاتهم المنحازة لأتباعهم، ويروجون لنظرية المؤامرة.
تارةً يدافعون على مغتصب وتارة على قاتل وتارة على منافق وتارة على لص وتارة على زاني ...
يبدو أن مفهوم الظلم والجريمة له دلالات مخالفة لما يفهم العالم... او ربما تنصرون أخاكم ظالما أو مظلوما أو ربما مغيبون مخدرون يسوقونكم كالقطعان حيثما أرادو...
لن ينفعكم صراخكم سينال كل من اقترف عمل إجرامي عقابه في الدنيا او في الآخرة
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3
16 - achraf الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:54
للنيابة العامة الولاية الكاملة في تحريك الدعوى العمومية وهنا فان قاضي التحقيق هو الدي امر بالمتابعة بعدما تبين له وجود قراءن كافية على تحريك الدعوى العمومية ودالك باحالة الظنين على غرفة الجنايات..حتى ولو كان قد سبقت محاكمته فان حجية الاحكام مرتبطة بالوقاءع المسطرة في الحكم بينما في هده الحالة المتابعة مبنية على وقاءع جديدة..
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2
17 - Libre الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:03
اضن ان الملف اخد مساره الطبيعي فبعد ان استفاد من حماية الرميد في الحكومة السابقة دوام الحال من المحال وبطبيعة الحال سيقولون انها محاكمة سياسية كما قالها بوعشرين للتاثير على القضاء فجميع طلبة التسعينات يعرفون ان عصابة العدل والاحسان وعصابة الاصلاح والتجديد هي من قامت باغتيال ايت الجيد بتهشيم راسه لكن حامي الدين لم يحاكم وحوكم العدليون لان بنكيران المخبر الكبير قام بحماية اتباعه وفف صفقة مع الدولة تقتضي بازاحة اليسار الرادبكالي من الجامعة وخلق التوازن مع العدل والاحسان ولكن كما تدين تدان فبعد ان ادى بنكيران دوره كاملا في تدجين انباعه وتمكينهم من السلطة والجاه واغراقه اابلاد في الديون وقتله للطبقة المتوسطة وتفكيكه للوضيفة العمومية رمته الدولة وهي الان تبحث في الملفات القديمة لانصاره كحامي المتهم بجريمة القتل ان الله يمهل ولا يهمل اتمنى من القضاء ان يشدد العقوبة لان القتل عقابه الاعدام
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18 - هشام كولميمة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:05
ما يعرفه الكل هو أن قوى الغدر و الظلام(الخوانجية) هم من اغتالوا الرفيق آيت الجيد بن عيسى،حيث كان المخزن آنذاك يريد تصفية الفكر اليساري من الجامعة على أيديهم...فكانوا عبيدا و سيبقون كذلك.
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19 - أدربال الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:07
المقصلة وصلت عنق الاستاد حامي الدين
بعدما قطعت أوصال بوعشرين
و دبحت علي لمرابط
و قطعت انفاس المهداوي
و ألقت بالزفزافي في غياهب الجب
و اللائحة طويلة و ستطول مدام الشعب خانعا راكعا يرضى حياة الذل و الهوان .
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0
20 - miloud الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:10
الخلفي قال أن القضاء عادل و مستقل في محاكمة نشطاء الريف و جرادة، تفرجوا على هذه القضية و أصمتوا
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21 - driss الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:11
عجبا لناس العدالة و التنمية يسكتون عندما تحاكم الدولة أهل الريف و جرادة الذين لم يقتلوا أحدا بل طالبوا بالكرامة من الحكومة التي تسيرها العدالة و التنمية و نراهم ينتفضون لما إرتأت أن صاحبهم شارك في قتل طالب لأنه كان معارضا لتيار العدالة و التنمية داخل الحرم الجامعي . إلتجاء الى قتل المختلفين في الرأي يقوم به فقط الديكتاتوريين لأنهم يرفضون المعارضة و هذه هي طبيعة العدالة و التنمية عندما ستسيطر على دواليب الدولة
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22 - محمد رضا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:16
سبحان الله: عندما كان القضاء يطحن في خصوم الدجالة والتعمية كان القضاء مستقل.
وعندما صار يطحن فيهم صار غير مستقل.
سبحان الله: هذا القضاء يهمه تطبيق العدل فقط على رجل واحد أو فئة قليلة من الناس بزجهم في السجون،ولا يهمه تطبيق العدل في محاسبة ناهبي خيرات البلاد والمفسدين والمتاجرين بالبشر وبائعي الخمور وناهبي صندوق التنمية القروية وغيرهم.
لدينا قضاء غير نزيه، وكما يخدم اليوم أجندات النذالة والمعاهرة وتجمع الوثني للأشرار سيأتي يومٌ يخدم فيه مصالح قوم لوط ومن فوقهم ومن تحتهم.
وبالتالي فالرحا دائرة، والخطا عاثرة.
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23 - الليل الحالك الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:16
إذا كان المعني بالجرم قد قضى عقوبة حبسية مهما كانت سواء كان قد تمسك ببراءته أو لم يتمسك بها فلماذا يحاكم مرة أخرى بمعنى أن هذا الحكم قد انتهى إلا أن غياب الوعي الشعبي يترك مجالا واسعا لتصارع الأحزاب التي هي رمز الخيانة والعمود الفقري للدكتاتورية التقليدية الحديثة وهذا التطاحن بين هذه الأجسام الخبيثة التي تنخر المجتمعات هو السبب الرئيسي لعدم استقلالية القضاء ومصداقيته وكذا ضرب مصداقية المبادئ القانونية ومصداقية المؤسسات التشريعية والشرعية فأزالة الأحزاب أصبحت ضرورة ملحة وقناعة بدأت تظهر للعيان وذلك لتأخذ التنمية مجراها الحقيقي عن طريق إيجاد مجالس تتكون من طاقات وطنية وكفاآت مخلصة
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24 - 1930 الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:22
واي واي واي 1993 حتى اليوم فين كنتم المهم القضية واضحة وضوح الشمس بغاو يديروه في الحبس و صافي أما الملفات تغلق بعد 10 و 20سنة في الجنايات
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