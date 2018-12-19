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الرئيسية | حوادث | متهم بقتل السائحتين مُتطرف .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش"

متهم بقتل السائحتين مُتطرف .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش"

متهم بقتل السائحتين مُتطرف .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:30

تتسارع المستجدات في قضية قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل؛ فقد أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه ألقي، في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، القبض على أحد المشتبه بهم، والذي ينتمي إلى جماعة متطرفة. كما تم التعرف على هوية باقي المشتبه بهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل إيقافهم.

وأعلن الوكيل العام للملك من جهة أخرى أن البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو الذي يجري تداوله عبر الوسائط الاجتماعية باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين، مردفا أنه "سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج البحث في الوقت المناسب".

وعلى صعيد ذي صلة، تنشر جريدة هسبريس صور الأشخاص المشتبه بهم في إعداد وتنفيذ وحضور جريمة القتل الشنيعة، والذين يقطنون في دواوير وأحياء هامشية بمدينة مراكش، ويمتهنون حرفا بسيطة مثل التجارة والنجارة، وأعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني والثالث.

وفي تفاصيل حصرية لهسبريس، فإن المشتبه به الأول يدعى "رشيد أفتاتي"، من مواليد سنة 1985، يعمل تاجرا، ويقطن في دوار القايد بجماعة حربيل بمراكش، والثاني "وازيد يونس" نجار من مواليد سنة 1991 يسكن في العزوزية بالمدينة الحمراء، أما الثالث فهو "عبد الصمد إيجود" من مواليد عام 1993، ويقطن في درب زروال.

وأفاد بوبكر سابيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بأن فرضية الطابع الإرهابي لجريمة قتل السائحتين الأجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز تبقى قائمة وغير مستبعدة، وبأن التحقيق متواصل لتكوين القناعات النهائية والوقوف على الدوافع الحقيقية لما حصل.

ووفق الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأبحاث تشير إلى أن عدد المشتبه فيهم الضالعين مباشرة في ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة هم أربعة، واحد جرى إيقافه بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وثلاثة آخرين تم تحديد هوياتهم وجارٍ البحث لإيقافهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - إيمان من كطالونيا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:41
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تقتلون ناس هكاذا بدم بارد شوهتم المغرب والمغاربة والإسلام أمثالكم أقل مايقال عنهم وحوش مرضى نفسيين الإعدام ثم الإعدام.
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271
2 - simo soussi الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:42
منين شفت الفيديو . تألمت كثييييرا لهاته الواقعة الغير المسبوقة بوطننا العزيز . و التي تدل على وجود خلايا نائمة . تتربص لمزيد من سفك الدماء . الاعدام يا اخوان الاعدام . و الله حرااام
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221
3 - ADAM الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:42
الأعدام بالكرسي الكهربائي و لا رحمة و لا شفقة يجب أن تعود عقوبة الأعدام لقد بلغ السيل الزبى
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201
4 - fati الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:42
لا حول و لا قوة الا بالله...بقاو في هاد البنات مساكن و أيضا سكان إمليل لانهم يعيشون على السياحة الجبلية ...الصراحة مشيت ليها شحال من مرة ناس طيبون بزاف و مضيافون و منطقة جميلة جدا...الله ياخد الحق فهاد الوحوش و نتمنى الإعدام لهم...
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170
5 - عالرحمن الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:43
اودي لي وقعات فهاد دنيا .....المتدينين الي داروها...؟!
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-209
6 - هاما گلنا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:43
ها اللي قلنا ليكوم المغاربة تعلمو من الوهابيين و فقهى البارابول في إذاعات الشرق المصرية و غيرها أن المرأة عورة و أن كل من ليس مسلما عدو لهم و فكها يا من وحلتيها عاد وايدينها بملتقى مراكش و حلان البيبان لكل من هب و دب الله يحفض و صافي. و نتمنى الإعدام للإرهابيين أعداء الإنسانية
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95
7 - omar الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
شباب عديمو الخبرة يتم التلاعب بأفكارهم وتسخيرهم لتنفيذ مخططات اجرامية،بأي حق يتم قتل النفس التي قدسها الله وحرم قتلها؟؟
مثل هؤلاء وصمة عار على الإسلام وعلى المغاربة
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89
8 - Issame الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
يا ليتني ما رأيت الفيديو! هؤلاء وحوش و ليسو بشر. يجب استئصال هاته الأشكال المقززة و اللتي لا تمثلنا كمغاربة.
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71
9 - احمد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
يجب على القضاء المغربي الحكم على هؤلاء المجرمين بالاعدام ليكونوا عبرة للآخرين
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62
10 - Mouatene الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
عقول فارغة تريد ان ترضي الله ورسوله بقتل فتاتين بحجة انهما كافرتين .

يجب على خطباء الجمعة ان يتطرقوا لهذه المواضع وان تسحب كليا كلمة الكفار
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62
11 - الغيور تلى بلاده الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
يجب البحث عليهم و تطبيق عقوبة الاعدام في حقهمم
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52
12 - مواطنة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
هذا ما يحذث عندما تجدي في كل حي مسجد. و لا تجد مدرسة, هذا ما يحصل عندما تترك شيوخ السلفية المشارقة يلقون سمومهم بين شعوبنا و في منازلنا بقنواتهم المتطرفة عبر النايل سات.
هذا ما يحدث عندما تقوم بالعفو عن إرهابيي الدارالبيضاء و من بينهم الفيزازي ... هذا ما يحدث عندما تلغي عقوبة الإعدام و تقهر دافعي الضرائب ... من القوى العمالية و الناس الي خدامين البلاد يصرفو على المجرمين ... و تعفو عنهم و تعطيهم تريبورتور و تعلمهم الحرفة

على دولتنا أن تتجه للتفكير بعقلانية أكثر ... و بصرامة
و إلا سنصبح مثل أفغانستان ... فعندما يتغوغل الارهاب في الجبال ... فالمصيبة أكبر.

إبنوا المدارس ... و علموا أطفالكم عزف الموسيقى و تعلم الرياضة ... و كفوا عن بعثهم لأصحاب اللحي لتلويث أدمغتهم ... بكره الكفار و اليهود و النصارى.
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63
13 - م ن الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
وشحال منهم بلحية وهم يسكرون ويفعلون اي انواع المخدرات ولايصلون اصلا وادا رئيتهم تعجبك اجسامهم وفي الحقيقة لاعلاقة لهم لابدين ولا بلاسلام
بلاه عليكم واش لاسلام قلهوم قطعوهم طراف
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17
14 - ADAM الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
يجب أعلان حالة الأستنفار في أهم مراكز المدن السياحية و تشديد المراقبة الأمنية لأن القضية فيها الأرهاب
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36
15 - دكتور من المانيا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
وجوه العذاب !!! احمد الله أني تركت المغرب من 1998 ، ،،،الدولة أو المخزن يحصد سياسة التعريب و التكليخ الذي بداها مند تغيير لغة التعليم الى العربية ..احصد ما انتجت
سؤال لي غادين ينتقدونني : لمادا لا تدرس المدرسة العلوية امراءها و أولاد الأعيان بالمنهج الذي يدرس فيً التعليم العمومي
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27
16 - ضد الإرهاب ضد الجريمة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
لا نقبل لمثل هؤلاء العيش بيننا نحن بغض النظر عن إسلامنا فنحن ننتمي للإنسانية ولا نقبل بالتطرف والإرهاب..
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36
17 - kamal el mansouri الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:44
ما قامت به السلطات النرويجية هو شيئ عادي.
بل نحن كمواطنون لا نحس بالأمان حتى عند أبواب منازلنا فما بالك بالذهاب للجبال و العراء!!!!
سياسات الدولة منذ عقود نتائجها أصبحت معروفة، فقر، أمية، إجرام، شذوذ، إغتصاب، أمراض جسدية و نفسية، شعب يعاني...
ماذا تنتظرون من إنسان أمي، لا ثقافة دينة عنده، و لا اخلاق...؟
هذا الانسان قد يغتصب و يقتل و يصبح متطرفا...
ماذا تنتظرون من شباب لا يعمل و ليس له اَي دخل مادي و ليس له الحق في بيت المال بل و يجب عليه ان يدفع الضرائب و ثمن الطوابع البريدية و الوثائق الإدارية...؟
انتم من خلقتم مواطنين عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر في اَي لحظة، بل وقد يمتد إنفجارها ليحصد الأخضر و اليابس في البلد.
واش فهمتونو ولا لا؟!
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31
18 - مواطن فخور الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:45
في المغرب لا مكان للارهاب لانه منبود من الشعب الدى يصبح في هده الظروف كله ينتمى للامن والمخابرات
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19
19 - حاقد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:45
شياطين على هيئة إنسان، يكفي النظر إلى وجوههم المقززة لتعرف ما بداخلهم
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36
20 - مول جافيل الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:45
ويجي شي قمقوم راسو مربع وصنطيحتو قصدير يقولك خصنا نلغيو عقوبة الإعدام ويبدا يضيع لينا الباتري بداك الديسك ديال حقوق الإنسان وداكشي
كل من يعمل على تمييع الأخلاق والتطبيع مع الرذائل بلغة كلماتها مأخوذة من قواميس مستوردة من قبيل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأمهات العازبات وألمساواة في الإرث وتقنين زراعة الحشيش وهلم جرا كلهم مسؤولون على الوضع الذي وصلنا إليه لا أقول فيهم إلا ما قاله رب العزة عن الشيطان: "كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين"
يدافعون عن الإجرام ضدا على أصحاب الحقوق. فين هوما دابا قولو لهوم يبانو؟
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25
21 - أبو مهدي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:46
الإعدااااااااااااااام للقتلة ولا شيء سواه ..
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27
22 - مغربي مصدوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:46
هادشي راجع أن وزارة التربية الوطنية كاتختار أغبى المواطنين المغاربة باش إقراو علوم الدين و شريعة في التعليم الأصيل و المعاهد الدينية ... لي كايخليهوم إفهمو الإسلام بشكل خاطئ ... أو يوقعو من بعد بحال هاذ الكوارث ...
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20
23 - ملك الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:47
كل شيء مخدوم لازم يكون متهم
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-12
24 - خليلوفيتش الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:47
السؤال الذي يحيرني هو ماذا إستفادوا هؤلاء المجرمون من هاته الجريمة النكراء بالله عليكم أي دين يقبل بهاته الجرائم فما بالكم باﻹسلام دين التعايش و التسامح و السلام. و السؤال الآخر موجه إلى جمعيات الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام. ما رأيهم فهي هذي الجريمة؟ ؟؟؟
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18
25 - Bouta.... الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:47
أتمنى له الأعمال الشاقة والسجن لمدة مئة وعشرين سنة إن شاء الله ولا رحمة ولاعفو وهم يحزنون ويندمون طول حياتهم...
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12
26 - ديريك الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:48
أودي الله يستر وصاف هادشي كيخلع
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11
27 - zakaria الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:49
ماعرفت مانقول الصمت أحسن أدعو للفتتاتين بالرحمة
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18
28 - hamid الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:49
الاعدام لهؤلاء المجرمين بدون شفقة ولا رحمة ولا حقوق الانسان ولا الحيوان رغم اني اشك ان مثل هؤلاء يوجدون بيننا فالمغاربة بطبعهم يحبون الاجانب وخصوصا السياح اتمنى ان لا تكون السائحتين ضحايا حسابات ما من طرف جهات ما
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14
29 - العبدي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:49
ساحات مراكش السياحية مليئة بمرضى التحرش الجنسي و سرقة محافظ الجيب في الزحام ،،، فما بالك بنواحيها ، أفعال اصبحت من عاداتهم و تقاليدهم كاللوبية و الطنجية
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9
30 - Massinissa الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:49
يجب الضرب بيد من حديد على المتطرفين الذين يملؤون البلاد و ينتظرون الفرصة للنيل من إستقرار البلاد.
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17
31 - رقية الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:50
سيماهم على وجوههم المجرمون القتلة يجب اعدامهم في الملأ
الله اصبر دويهم
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16
32 - Karim الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:50
Comment on laisse traîner des terroristes dans nos rues .
Agir après leur crimes horribles est un échec.
Ces jeunes filles personne ne va leur rendre la vie.
Il faut anticiper et agir avant que ces terroristes commettent des crimes en les neutralisant.
Pas de droits d hommes avec ces bêtes.
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13
33 - كافر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:51
ففرنسا قلتو عملية مخابرتية من ماكرون لاسكات شعبه
ماذا ستقولون اليوم عملية مخابرتية مغربية لاسكات الاسكانديناف?
وعاودو قولو لاعلاقة للاسلام بالارهاب و بداعش صناعة امريكية
الحمد لله على نعمة الكفر
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-22
34 - الطاطاوي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:51
أطالب بقطع أعضائه التناسلية.
وأطالب بمحاكمة (المجرم) حامي الدين على مقتل الشهيد بنعيسى.
وأطالب بمحاكمة بنكيران على ماقاله عن الشهيد عمر بنجلون عندما قال . (ايحاكم خيرة أبنائنا من اجل كلب اجرب)
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21
35 - hamza الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:51
الله اعلم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
أوضحوا لنا video
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-16
36 - حليم الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:52
سبجان الله ، شياطين في صورة إنسان .
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13
37 - ملاحظ الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:53
سماهمم على وجوههم، التطرف باد على ملامح لحاهم ، وحوش بشرية، يجب معاقبتهم بما اقترفوه في حق السياحة المغربية، وتشويه سمعة البلاد ، وترهيب الناس والسواح، كما يجب مراجعة مناهج التربية الإسلامية التي تربي على الحقد والكراهية، لتفادي انتشار التدين المتطرف لدى الإطفال
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14
38 - ولد البلاد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:53
هذه الجريمة الشنعاء ستكون لها ارتدادات قاسية على قطاع السياحة؟؟؟ ومن هنا تطرح فرضية الجريمة المدبرة لضرب قطاع السياحة؟ ولا شك أن أحد الأطراف التي لها هذا الهدف والغاية لضرب الاقتصاد الوطني عبر ضرب السياحة هو أيديولوجيا الإرهاب التي تمثلها القاعدة وداعش واللتان هددوا المغرب أكثر من مرة وتفجير مطعم مراكش منذ بضع سني شاهد على جدية التهديد إلى جانب الخلايا الإرهابية التي لا يمر شهر دون الإعلان عن توقيف مجموعة......أما فرضية الجريمة دون أبعاد إيديولوجيّية لمنفذي الجريمة تبقى بالنسبة لي احتمال ضعيف جدا خاصة وأن عملية القتل تمت بالنحر على الطريقة الوحشية لداعش والقاعدة، وسبقها اغتصاب جنسي الذي تبيحه فتاوي الظلام عبر مقولة السبي.
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13
39 - mohamed tetouani الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:54
أسفي على هؤلاء المغرر بهم أو المحجرة عقولهم.
ما دام ان السائحتين دخلتا للمغرب بطريقة قانونية وفي اطار السياحة ومسالمتين . فيحرم قتلهما او الاعتداء عليهما بدافع انهما كافرتين.
الرسول ص كان يتعايش مع اليهود والمسيحيين ولم يتبث اطلاقا ان دبح او قتل مسالما. باستثناء حالة الحرب التي لها شروط وحالات. وإلا فان الاوروبيين بدورهم لهم الحق في القبض على المسلمين السائحين باوروبا او القاطنين هناك ودبحهم وقتلهم والاعتداء عليهم.
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0
40 - ولد حميدو الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:54
وحوش و ليسوا بشر و بعد مدة سيزعمون بأنهم تعرضوا للتعذيب و سيجدون من يدافع عنهم مثل امنيستي
ها فين وصلنا
الإعدام حتى للدين يحرضون في مواقع التواصل قبل أن يقتلوا
انا افضل ان يتم إعدام هؤلاء الوحوش في الحين حتى يذهبوا لجهنم بدون تأخير
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41 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:56
يجب الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بارواح الناس . يجب انزال عقوبة الاعدام بهم مع التنفيذ بالساحة العمومية ، لانهم ضربوا الاقتصاد الوطني في العمق والحقوا الضرر بسياحتنا ...
وجوه الشر.








عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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42 - مغاربية الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:57
الله يأخذ فيك الحق الشيطان.
أولا اش دارو ليك ذوك السائحتين البريئتين. .اش ذنبهم مساكن.
ثانيا خرجتي على السمعة ديال المنطقة اللي ارتكبت فيها الجريمة وعلى سمعة المغرب.
الله ينتقم منك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.
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43 - slima الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:57
يجب إعدامهم شنقا بساحة جامع الفنا .ويجب إغلاق جميع أماكن تجمعات المتطرفين وسجن" شيوخهم " وحل جماعاتهم التي تنشر التخلف والعنف ومنع الأنشطة التي تتستر بالدين المزيف وهي في الحقيقة تنشر الرعب والإرهاب .لعنة الله على كل من ساهم في قتل هاتين السائحتين البريئتين خاصة تلك الوحوش الآدمية التي تقوم بغسل أدمغة هؤلاء الأميين
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44 - ام يوسف الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:58
حسبي الله ونعم الوكيل في المجرمين قتلوا الضحيتين بدم بارد شوهوا سمعة الإسلام ، وقضوا على السياحة في بلدنا . المفروض الإعدام في مكان عام اقل شئ باش ترجع الثقة لأمن بلدنا قدام العالم
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45 - Tarik الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:59
أنا مبقيت فاهم حتا حاجة، بغض النظر عن استنكار هاد الفعل لي معندو علاقة بالدين ولا إنسانية ولا والو، هادشي ديال السياسة و الإرهاب و المشاكل عمرو دخل ليا راسي، قضية مخربقة و علاش تم القتل و توثيق الجريمة بمقطع فيديو ؟
تشد بنادم مسالم و تغتاصبو و تقتلو و تصورو بديك طريقة.... مبقيت فاهم والو الله يخرجنا من هاد الدنيا مستورين
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46 - meaulnes الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:59
mille hommages à notre police et les peines
capitales aux criminels
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47 - Ex muslim الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:59
هاهي الوهابية والسلفية بدات تعطي ثمارها
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48 - محمد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:00
حبذا لو ينفذ فيهم الاعدام أمام الملأ و على قنوات الاعلام ليكونوا عبرة لكل ملعون لا يعرف من الدين إلا سفك الدماء شوهوا صورة الاسلام و الذي هو براء منهم
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49 - أبو هيام الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:00
يجب الحكم على هؤلاء المجرمين بالإعدام و لاشيء غيره،لأنهم قتلوا فتاتين بريئتين وبالتالي شوهوا صورة المغرب بالخارج وأثروا على السياحة بجهة مراكش تانسيفت الحوز بصفة خاصة ،وعلى السياحة بالمغرب بصفة عامة.ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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50 - مسلم مغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:00
يجب على السلطات عند القبض على هؤلاء المجرمين ان تحكم عليهم بالاعدام رميا بالرصاص وتنقل مراسيم اعدامهم على المباشر حتى يكونو عبرة لغيرهم من الجهال الارهابيين الذين يشوهون دين الاسلام بهذه الاعمال التي لا علاقة لها بالاسلام والمسلمين
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51 - مغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:00
لا فرق عندي بين قتل مغربيتين أو سائحتين ، كلاهما إنسانين. لا تمييز.
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52 - Omar33 الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:01
Paix à leurs âmes et soutient morale affectueux aux familles des victimes

La véritable question est : pourquoi notre société
créée des monstre pareille ?

Manque d'amour (entre parents enfants, hommes femmes manque de reconnaissance manque de Justice dans notre pays
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53 - ماهو دين هؤلاء القتلة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:02
حشا لله أن يكونو هؤلاء المجرمين من أتباع سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليهم.
يقول الإسلام للمجاهدين في حروبهم ضض غاشم أو مستعمر لا تعتدو على من لا يحاربك ولا تقطعو شجرة ولا تخربو حوائج الناس،فكيف لهؤلا القتلة يقتلون الناس بغير حق ويزرعون الرعب في الأجانب ويصيبون السياحة بالشلل.
أتمنى تنقيتهم واحدا واحدا ووضعهم في السجن لإعادة تربيتهم.
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54 - مغربي من الأطلس الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:03
كل شيئ أصبج ينهار في هذا البلد، ولحالنا عنوان " ازدواجية القيم، وجدلية اللاوطن "
هل يعقل حقا أن يفهم الدين أنه دبح وتنكيل بأصحاب الديانات الأخرى؟
أم أن الجهل والأمية لا زالت تسري في عقول تلك الجماجم الفارغة؟
ألم يتعلموا اول الأمر أن الله يعبد بالعلم وليس بالجهل وتقطيع الرؤوس؟
هي الإنسانية في أبشع تجلياتها.
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55 - الهنتاتي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:03
اشمئز من هولاء الاوباش الدين يدعون الإيمان. كلاب ظالة ظلامية.
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56 - الامن شبه مفقود الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:03
مناطق سياحية يقصدها العديد من الناس اجانب و مغاربة اطفال نساء. شيوخ... مثال جبال اقشور. يونيا السياح... و غياب تام للامن. و لو غ بالكذوب. يبان ش واحد ليحس الناس بالامن. او يبانو غ في بعد القتل و الاغتصاب. او لقلة الموارد البشرية.... سألوني السياخ هناك مرار عن فقدان الامن. او رجال امن. او وقاية ندنية لان هناك جبل. ...قلت لهم. موجود. لكن بالزي المدني. نكذبوا. و صافي
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57 - مواطن الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:03
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، أمثال هؤلاء من المجرمين يجب أن يتم تنفيذ الإعدام في حقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم في حال فكروا أن يقوموا بهذه الأعمال الشنيعة.
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58 - khalid الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:03
يجب محاسبة هؤلاء المجرمين مهما كان الجرم الدي قامو به
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59 - عبد الله الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:04
همج اعداء الإنسانية اعداء الله اعداء الاسلام اعداء الوطن اعداء المسلمين . الإعدام الاعدام الاعدام لكل من سولت له نفسه قتل الابرياء حرام والله حرام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قلوبنا ارواحنا تبكي وتنزف حزنا وألما .
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60 - الخميسات الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:04
هؤلائي المجرمين شوه المغرب من ناحية الامنية والسياحية.حكم الاعدام ولا شيء غير الاعدام بنسبة لكل وحد افكر امس امن دولة. ناس الاجانب امانة عندنا. ملاحطة بنسبة دور السلطة المحلية و الاستعلامات العامة و DST و درك اينا كانو قبل الجريمة فين هية المراقبة تلك الاماكن التي تحتوي على الاجانب من اجل الحماية المقربة......
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61 - متتبع الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:04
هؤلاء المجرمون الإعدام شيء بسيط في حقهم.فعقو بة الإعدام يجب أن تبقى سارية المفعول في المغرب .ولا مجال لحالها في القانون المغربي.ونستنتج من مثل هذه الجرائم التي كثرت في المغرب انه لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان ولا هم يحزنون. نحن لا نستحق إلا الدكتاتورية والاستعمار لقرون أخرى ولا نستحق الحرية وما يسمى بحقوق الإنسان. العصا لا تترك من يعصى.خلصنا 100 بصري و100 اوفقير حتى يعم الاستقرار بلدنا ضد الإرهابيين وقطاع الطرق وجزار الكلاب وراقي المحمدية وغيرهم.
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62 - ابو اسامة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:04
هذا الفعل لا يقبله لا العقل ولا الدين ...يجب ضبط هؤلاء المجرمين وتسريع محاكمتهم بالاعدام الفعلي وعلى الساحة امام الملأ ..لا على الورق فقط
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63 - Nadia الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:06
في بلادي هذه..و بمدينتي مراكش، حيث السياح من كل الجنسيات تعيش الرعب و الارهاب و الاهانة... منذ وصولهم يتعرضون لابشع الصور.. من صاحب الطاكسي الذي لا تخلوا نظراته من نواياه في عملية نصب و احتيال! السائح يعيش الارهاب النفسي مع توالي محطات زيارته! بالساحة يتعرض للاهانة و النصب امام اعين المارة و الشرطة احيانا... ابتزاز من نساء منقبات يعرضن عليه حناء مجاني باليد حتى لو رفض تقوم بطلائه و ترهبه بعدها و لا تتركه الا بعد ان تاخد منه ٢٠٠ درهم بعد سبه و شتمه... هؤلاء الزوار هم ملايين يعيشون الارهاب بازقة مراكش بشكل يومي من طرف شباب ضائع معروفين من طرف الشرطة و المارة.... و لا احد يحرك ساكنا... انه الارهاب اليومي... يعيشه الزائر.. ذلك السائح القادم حبا في بلدنا.. تجده يشتري الهدايا و يزور المتاحف و يساعد في استمرار دكاكين عشرات الالاف من اهل مراكش.. و رغم ذلك يبقى نصرانيا حقيرا في اعين العامة... و ان كان محظوظا فسيعود و رقبته لازالت في مكانها.. الارهاب في لاشعورنا مسيطر.. تعازييا الحارة لكل انسان فقد حياته بسبب اختلاف الايديولوجيات و المذاهب! و املي ان يعم الحب و التسامح و التعايش. شكرا هسبيرس
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64 - عبدالله الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:06
هدا الفعل الإجرامي ليس من الإسلام في شيء.. الإعدام الاعدام لمن تورطوا في هذا القتل الهمجي البشع
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65 - ابن سوس المغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:07
الإعدام لأعداء الإنسانية المجرمين المغرب لن يكون ابدا قاعدة للرجعيين الإرهابيين الإعدام لكل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية نحن بلد منفتح ولا نستعدي أحد ولا نؤمن بالإسلام المتعصب والشعب المغربي يتبرأ من هؤلاء ولا يمثلون قيم المغاربة، لدينا مصالح مع أوروبا و الشعب الأوروبي صديق و لدينا ملايين من أبناء الشعب يعيشون بسلام معاهم و هم أيضاً مرحب بهم في المغرب
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66 - الارهاب دين الارهابيين الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:08
الفكر التكفيري الحاقد االضال الحاسد المنغلق المتشائم االمتطير ....لا يمثل الاسلام ولا المغاربة المحبين للشعوب الاخرى كيفما كان دينها.
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67 - Fofo الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:08
جريمة عادية تقع في جميع البلدان اوبغاو استغلو الحدت اويردوهم ارهابيين لهم علاقة بالاسلام في حين فرنسا تقع فيها متل هده الجرائم ولا يسمونها إرهاب يقولون عنه مريض نفسي فما بالك ببلد فيه حبوب الهلوسة والفقر المضقع. انا شخصيا لاةارى النتيجة أرى الاسباب كفاكم جهلا .متلا انا اعيش في حي فيه شابين كيتقرببو اخاف منهم ربما يوما يسخن عليهم راسهم والأمن لا يبالي
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68 - Youssef الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:08
واللهِ أَنظر إلى وجهه وأقول في نفسي : جاهل حسب أنه أحسن صنعا !
أمثال هؤلاء ليسوا من الإسلام من شيء .
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69 - ابن سوس المغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:09
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرحمة على البريئتان الإعدام لأعداء الإنسانية المجرمين المغرب لن يكون ابدا قاعدة للرجعيين الإرهابيين الإعدام لكل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية نحن بلد منفتح ولا نستعدي أحد ولا نؤمن بالإسلام المتعصب والشعب المغربي يتبرأ من هؤلاء ولا يمثلون قيم المغاربة، لدينا مصالح مع أوروبا و الشعب الأوروبي صديق و لدينا ملايين من أبناء الشعب يعيشون بسلام معاهم و هم أيضاً مرحب بهم في المغرب
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70 - أكاديري من ألمانيا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:09
ههههه الكل يتحدث عن الجريمة كأن المغرب لا يوجد فيه القتل ههههه .
الإجرام في المغرب كثير بزاف وزيد عله الكريساج بل هناك من قتل أمه وأبوه وأقربائه ...
ضجة إعلامية لأن الضحية أجنبيتين ...
سيروا فقط شوفو المحاكم تشوفو كم من حادثة قتل ...

ههه بلد الأمن والأمان قال لك وأجمل بلد في العالم .أو شوفو برنامج أخطر المجرمين للي دوزو حلقات جرائم قتل رهيبة وحتى الآن المجرم طليق لأن الأمن مازال معرفو من هو المجرم والحأداة مرت عليه سنوات ..
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