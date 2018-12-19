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كُتّاب وآراء
متهم بقتل السائحتين مُتطرف .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش"
تتسارع المستجدات في قضية قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل؛ فقد أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه ألقي، في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، القبض على أحد المشتبه بهم، والذي ينتمي إلى جماعة متطرفة. كما تم التعرف على هوية باقي المشتبه بهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل إيقافهم.
وأعلن الوكيل العام للملك من جهة أخرى أن البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو الذي يجري تداوله عبر الوسائط الاجتماعية باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين، مردفا أنه "سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج البحث في الوقت المناسب".
وعلى صعيد ذي صلة، تنشر جريدة هسبريس صور الأشخاص المشتبه بهم في إعداد وتنفيذ وحضور جريمة القتل الشنيعة، والذين يقطنون في دواوير وأحياء هامشية بمدينة مراكش، ويمتهنون حرفا بسيطة مثل التجارة والنجارة، وأعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني والثالث.
وفي تفاصيل حصرية لهسبريس، فإن المشتبه به الأول يدعى "رشيد أفتاتي"، من مواليد سنة 1985، يعمل تاجرا، ويقطن في دوار القايد بجماعة حربيل بمراكش، والثاني "وازيد يونس" نجار من مواليد سنة 1991 يسكن في العزوزية بالمدينة الحمراء، أما الثالث فهو "عبد الصمد إيجود" من مواليد عام 1993، ويقطن في درب زروال.
وأفاد بوبكر سابيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بأن فرضية الطابع الإرهابي لجريمة قتل السائحتين الأجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز تبقى قائمة وغير مستبعدة، وبأن التحقيق متواصل لتكوين القناعات النهائية والوقوف على الدوافع الحقيقية لما حصل.
ووفق الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأبحاث تشير إلى أن عدد المشتبه فيهم الضالعين مباشرة في ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة هم أربعة، واحد جرى إيقافه بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وثلاثة آخرين تم تحديد هوياتهم وجارٍ البحث لإيقافهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
مثل هؤلاء وصمة عار على الإسلام وعلى المغاربة
يجب على خطباء الجمعة ان يتطرقوا لهذه المواضع وان تسحب كليا كلمة الكفار
هذا ما يحدث عندما تقوم بالعفو عن إرهابيي الدارالبيضاء و من بينهم الفيزازي ... هذا ما يحدث عندما تلغي عقوبة الإعدام و تقهر دافعي الضرائب ... من القوى العمالية و الناس الي خدامين البلاد يصرفو على المجرمين ... و تعفو عنهم و تعطيهم تريبورتور و تعلمهم الحرفة
على دولتنا أن تتجه للتفكير بعقلانية أكثر ... و بصرامة
و إلا سنصبح مثل أفغانستان ... فعندما يتغوغل الارهاب في الجبال ... فالمصيبة أكبر.
إبنوا المدارس ... و علموا أطفالكم عزف الموسيقى و تعلم الرياضة ... و كفوا عن بعثهم لأصحاب اللحي لتلويث أدمغتهم ... بكره الكفار و اليهود و النصارى.
بلاه عليكم واش لاسلام قلهوم قطعوهم طراف
سؤال لي غادين ينتقدونني : لمادا لا تدرس المدرسة العلوية امراءها و أولاد الأعيان بالمنهج الذي يدرس فيً التعليم العمومي
بل نحن كمواطنون لا نحس بالأمان حتى عند أبواب منازلنا فما بالك بالذهاب للجبال و العراء!!!!
سياسات الدولة منذ عقود نتائجها أصبحت معروفة، فقر، أمية، إجرام، شذوذ، إغتصاب، أمراض جسدية و نفسية، شعب يعاني...
ماذا تنتظرون من إنسان أمي، لا ثقافة دينة عنده، و لا اخلاق...؟
هذا الانسان قد يغتصب و يقتل و يصبح متطرفا...
ماذا تنتظرون من شباب لا يعمل و ليس له اَي دخل مادي و ليس له الحق في بيت المال بل و يجب عليه ان يدفع الضرائب و ثمن الطوابع البريدية و الوثائق الإدارية...؟
انتم من خلقتم مواطنين عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر في اَي لحظة، بل وقد يمتد إنفجارها ليحصد الأخضر و اليابس في البلد.
واش فهمتونو ولا لا؟!
كل من يعمل على تمييع الأخلاق والتطبيع مع الرذائل بلغة كلماتها مأخوذة من قواميس مستوردة من قبيل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأمهات العازبات وألمساواة في الإرث وتقنين زراعة الحشيش وهلم جرا كلهم مسؤولون على الوضع الذي وصلنا إليه لا أقول فيهم إلا ما قاله رب العزة عن الشيطان: "كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين"
يدافعون عن الإجرام ضدا على أصحاب الحقوق. فين هوما دابا قولو لهوم يبانو؟
الله اصبر دويهم
Agir après leur crimes horribles est un échec.
Ces jeunes filles personne ne va leur rendre la vie.
Il faut anticiper et agir avant que ces terroristes commettent des crimes en les neutralisant.
Pas de droits d hommes avec ces bêtes.
ماذا ستقولون اليوم عملية مخابرتية مغربية لاسكات الاسكانديناف?
وعاودو قولو لاعلاقة للاسلام بالارهاب و بداعش صناعة امريكية
الحمد لله على نعمة الكفر
وأطالب بمحاكمة (المجرم) حامي الدين على مقتل الشهيد بنعيسى.
وأطالب بمحاكمة بنكيران على ماقاله عن الشهيد عمر بنجلون عندما قال . (ايحاكم خيرة أبنائنا من اجل كلب اجرب)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
أوضحوا لنا video
ما دام ان السائحتين دخلتا للمغرب بطريقة قانونية وفي اطار السياحة ومسالمتين . فيحرم قتلهما او الاعتداء عليهما بدافع انهما كافرتين.
الرسول ص كان يتعايش مع اليهود والمسيحيين ولم يتبث اطلاقا ان دبح او قتل مسالما. باستثناء حالة الحرب التي لها شروط وحالات. وإلا فان الاوروبيين بدورهم لهم الحق في القبض على المسلمين السائحين باوروبا او القاطنين هناك ودبحهم وقتلهم والاعتداء عليهم.
ها فين وصلنا
الإعدام حتى للدين يحرضون في مواقع التواصل قبل أن يقتلوا
انا افضل ان يتم إعدام هؤلاء الوحوش في الحين حتى يذهبوا لجهنم بدون تأخير
وجوه الشر.
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
أولا اش دارو ليك ذوك السائحتين البريئتين. .اش ذنبهم مساكن.
ثانيا خرجتي على السمعة ديال المنطقة اللي ارتكبت فيها الجريمة وعلى سمعة المغرب.
الله ينتقم منك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.
تشد بنادم مسالم و تغتاصبو و تقتلو و تصورو بديك طريقة.... مبقيت فاهم والو الله يخرجنا من هاد الدنيا مستورين
capitales aux criminels
La véritable question est : pourquoi notre société
créée des monstre pareille ?
Manque d'amour (entre parents enfants, hommes femmes manque de reconnaissance manque de Justice dans notre pays
يقول الإسلام للمجاهدين في حروبهم ضض غاشم أو مستعمر لا تعتدو على من لا يحاربك ولا تقطعو شجرة ولا تخربو حوائج الناس،فكيف لهؤلا القتلة يقتلون الناس بغير حق ويزرعون الرعب في الأجانب ويصيبون السياحة بالشلل.
أتمنى تنقيتهم واحدا واحدا ووضعهم في السجن لإعادة تربيتهم.
هل يعقل حقا أن يفهم الدين أنه دبح وتنكيل بأصحاب الديانات الأخرى؟
أم أن الجهل والأمية لا زالت تسري في عقول تلك الجماجم الفارغة؟
ألم يتعلموا اول الأمر أن الله يعبد بالعلم وليس بالجهل وتقطيع الرؤوس؟
هي الإنسانية في أبشع تجلياتها.
أمثال هؤلاء ليسوا من الإسلام من شيء .
الإجرام في المغرب كثير بزاف وزيد عله الكريساج بل هناك من قتل أمه وأبوه وأقربائه ...
ضجة إعلامية لأن الضحية أجنبيتين ...
سيروا فقط شوفو المحاكم تشوفو كم من حادثة قتل ...
ههه بلد الأمن والأمان قال لك وأجمل بلد في العالم .أو شوفو برنامج أخطر المجرمين للي دوزو حلقات جرائم قتل رهيبة وحتى الآن المجرم طليق لأن الأمن مازال معرفو من هو المجرم والحأداة مرت عليه سنوات ..