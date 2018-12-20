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الرئيسية | حوادث | مخابرات الدنمارك تربط جريمة شمهروش بـ"داعش"

مخابرات الدنمارك تربط جريمة شمهروش بـ"داعش"

مخابرات الدنمارك تربط جريمة شمهروش بـ"داعش"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:41

قالت المخابرات الدنماركية، اليوم الخميس، إن "تنظيم الدولة الإسلامية ربما يقف وراء مقتل امرأتين، إحداهما من الدنمارك والأخرى من النرويج، خلال قضائهما عطلة في جبال أطلس بالمغرب".

وعُثر على جثتي الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما)، يوم الاثنين، في منطقة "شمهروش" ضمن جماعة إمليل، على الطريق إلى قمة توبقال؛ أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قال: "تشير الكثير من المعلومات الآن إلى احتمال وجود دافع سياسي وراء عمليتي القتل .. وبالتالي فإنه عمل إرهابي".

وقال الوكيل العام للملك في استئنافية الرباط، أمس الأربعاء، إن السلطات تتحقق من صحة تسجيل مصور، يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين.

المخابرات الدنماركية ذكرت، في بيان، أن "التسجيل المصور والتحقيق الأولي للسلطات المغربية يشيران إلى أن القتل ربما يرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي".

جدير بالذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن، بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه بمساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Abdobrux الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:58
انا مزال مفهمت علاش المواطن المغربي دمو رخيص فبلادو و حتى فالخارج ولنا كيف الخرفان الدولة كتعطي قيمة البراني ولد لبلاد طحن مو انا ضد هاد الجريمة صبح الدولة بينت الفرق بينا و بين هم
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-54
2 - عين العقل الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:00
هذه نتيجة حتمية لتطبيع المغاربة مع الأفكار المتطرفة المنتشرة في كل المواقع الإلكترونية
اليوم سائحتين بريئتين و مستقبلا الله اعلم من الضحايا؟
الله احفظ بلدنا من الفتن و من ناشري الحقد و الضغينة
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59
3 - ali الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:06
يجب توجيه ضربات وقائية جديدة ومؤلمة للدواحش مثلما وقع بعد احداث 16 ماي. لكن تكون ضربات تستهدف المتورطين وليس اعتقالات عشوائية كما وقع بعد احداث ماي وراح ضحيتها عدد من الابرياء لا علاقة لهم بالموضوع
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32
4 - سناء الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:08
الاعدام الاعدام ولا شيء غير الاعدم. قلتونا مرضتونا شوهتونا الله يقطعكم!!!!
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48
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