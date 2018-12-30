روما تحذر المسافرين إلى المغرب بعد مقتل سائحتين

هسبريس ـ أمال كنين

بدأت وزارات الخارجية بالبلدان الأوروبية بتحديث بيانات السفر إلى المغرب عقب جريمة مقتل سائحتين إسكندنافيتين بضواحي إمليل قبل أيام، والبداية جاءت من وزارة الخارجية الإيطالية التي أصدرت مجموعة من التحذيرات الجديدة لمواطنيها الراغبين في زيارة المملكة.

وبعد أن كانت تضع المغرب في قائمة الدول الآمنة، باتت الخارجية الإيطالية تحذر الإيطاليات من العزلة وتحثهن على تجنب زيارة عدد من الأماكن، إضافة إلى نصحهن بالتحرك في مجموعات. وقالت: "على الرغم من الزيادة في الإجراءات الأمنية، فإن خطر وقوع الهجمات موجود في جميع أنحاء البلاد".

المصدر نفسه أضاف: "من ينوي الذهاب لقضاء إجازة في المغرب، يجب أن يستفسر من خلال موقع وزارة الخارجية ووسائل الإعلام حول الوضع قبل المغادرة وأثناء الإقامة في البلاد. وسيكون من الضروري تجنب التجمعات والتظاهرات من أي نوع والامتناع عن زيارة أفقر أحياء المدن الكبرى واتباع تعليمات السلطات المحلية ومنظمي الجولات السياحية".

ونصحت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية النساء بالتحرك في مجموعات وتجنب الأماكن المعزولة وغير المؤهولة، مع تشجيع محبي الخيام على "استخدام المعسكرات الخاضعة للمراقبة". وأردفت: "المظاهرات والاحتجاجات ممكنة في أي وقت وفي جميع أنحاء البلاد، كما لا ينبغي استبعاد أعمال العنف المتفرقة".

يذكر أن حادثة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين هزت الرأي العام الوطني الذي استنكر الجريمة، ناهيك أن عددا من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وجهت انتقادات عديدة للحادث، وطالبت بضرورة مناهضة التطرف وإحلال الأمن والقضاء على كل مظاهر التمييز والعنف ضد النساء.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أعلن عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة، قائلا إنها "لا تمت بأي صلة إلى مرجعياتنا وقيمنا وثقافتنا القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش ونبذ التطرف والعنف والإرهاب".

وأضاف العثماني أن "هذا الحادث، على الرغم من خطورته، يبقى حادثا معزولا وناشزا، ولن يمس بصورة بلادنا وبما تنعم به ولله الحمد من الاستقرار والأمن والثقة والجاذبية، كما لن يؤثر على مستوى العلاقات التي تجمع المغرب مع البلدين الصديقين النرويجي والدانماركي"، بتعبيره.