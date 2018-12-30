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الرئيسية | حوادث | روما تحذر المسافرين إلى المغرب بعد مقتل سائحتين

روما تحذر المسافرين إلى المغرب بعد مقتل سائحتين

روما تحذر المسافرين إلى المغرب بعد مقتل سائحتين
هسبريس ـ أمال كنين
السبت 22 دجنبر 2018 - 14:24

بدأت وزارات الخارجية بالبلدان الأوروبية بتحديث بيانات السفر إلى المغرب عقب جريمة مقتل سائحتين إسكندنافيتين بضواحي إمليل قبل أيام، والبداية جاءت من وزارة الخارجية الإيطالية التي أصدرت مجموعة من التحذيرات الجديدة لمواطنيها الراغبين في زيارة المملكة.

وبعد أن كانت تضع المغرب في قائمة الدول الآمنة، باتت الخارجية الإيطالية تحذر الإيطاليات من العزلة وتحثهن على تجنب زيارة عدد من الأماكن، إضافة إلى نصحهن بالتحرك في مجموعات. وقالت: "على الرغم من الزيادة في الإجراءات الأمنية، فإن خطر وقوع الهجمات موجود في جميع أنحاء البلاد".

المصدر نفسه أضاف: "من ينوي الذهاب لقضاء إجازة في المغرب، يجب أن يستفسر من خلال موقع وزارة الخارجية ووسائل الإعلام حول الوضع قبل المغادرة وأثناء الإقامة في البلاد. وسيكون من الضروري تجنب التجمعات والتظاهرات من أي نوع والامتناع عن زيارة أفقر أحياء المدن الكبرى واتباع تعليمات السلطات المحلية ومنظمي الجولات السياحية".

ونصحت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية النساء بالتحرك في مجموعات وتجنب الأماكن المعزولة وغير المؤهولة، مع تشجيع محبي الخيام على "استخدام المعسكرات الخاضعة للمراقبة". وأردفت: "المظاهرات والاحتجاجات ممكنة في أي وقت وفي جميع أنحاء البلاد، كما لا ينبغي استبعاد أعمال العنف المتفرقة".

يذكر أن حادثة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين هزت الرأي العام الوطني الذي استنكر الجريمة، ناهيك أن عددا من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وجهت انتقادات عديدة للحادث، وطالبت بضرورة مناهضة التطرف وإحلال الأمن والقضاء على كل مظاهر التمييز والعنف ضد النساء.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أعلن عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة، قائلا إنها "لا تمت بأي صلة إلى مرجعياتنا وقيمنا وثقافتنا القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش ونبذ التطرف والعنف والإرهاب".

وأضاف العثماني أن "هذا الحادث، على الرغم من خطورته، يبقى حادثا معزولا وناشزا، ولن يمس بصورة بلادنا وبما تنعم به ولله الحمد من الاستقرار والأمن والثقة والجاذبية، كما لن يؤثر على مستوى العلاقات التي تجمع المغرب مع البلدين الصديقين النرويجي والدانماركي"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Gala السبت 22 دجنبر 2018 - 14:35
لماذا لا تحذرون مواطنيكم عند سفرهم إلى USA التي يقتل فيها الناس في الشوارع والمطاعم و المدارس بدون سبب؟
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14
2 - Toulousin السبت 22 دجنبر 2018 - 14:42
Je pense sue le maroc il va subire des graves conséquences a cause de ces animaux sauvages je suis vraiment désolé mon pays
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8
3 - زكرياء المغربي السبت 22 دجنبر 2018 - 14:47
المملكة المغربية بلد الأمن والأمان هؤلاء الوحوش الجرثومية طعنو المغرب في ظهره وهذه الأشياء لن تتكرر في المستقبل لنا كامل الثقة في قواتنا الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخباراتية المغرب بلد جميل له مكانته لدى كل شعوب العالم حفظ الله ملكنا وشعبنا وبلدنا
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5
4 - Saad السبت 22 دجنبر 2018 - 14:51
رد سريع لايتأخر حتى من دول صديقة سياحة 2019 غاتنخافض لي أضعف نسبة من هدشي ناس امليل لبقااااو فيا محداهم شركات باش اخدمو تما ماعندهم والووووو عايشين بالبركة ديال الله دبا كين واحد تساؤل شنو رد لحكومة من هدشي رآه خاصها تمشي ديك لمنطقة تعاين ضرر لي حسووو بيه أودي حنا شباب مضرورين مي كتشوف خوتك طاحو ضحاية للبشرية لمكتعرفش الرحمة كتصبر كنقول هوما لولين
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-2
5 - xtruex السبت 22 دجنبر 2018 - 14:53
غريب هذا التحامل على المغرب، فرنسا تعرضت لهجمات اكثر عنف و بعدد اكبر من الضحايا بقلب باريس العاصمة، و لك يتجرء احد على فتح فمه بكلمة تضر بالسياحة الفرنسية و التي تعد بعشرات لملايين سنويا، اما ما يخص جريمة امليل فهي بمنطقة نائية و معزولة ليست بمقياس حقيقية لدرجة الامن بالمغرب لانها مناطق شاسعة تحت وصاية الدرك الملكي.
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-1
6 - عبود مول العاود السبت 22 دجنبر 2018 - 14:53
نعم أصحاب الحي وميني جيب ضربوا كلشي في 0 سببه الجهل الديني والعقاءدي والراس المجوف
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3
7 - واقعي السبت 22 دجنبر 2018 - 14:54
وهل يوجد من يلومهم؟ لا طبعا...
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2
8 - Wiseman السبت 22 دجنبر 2018 - 14:58
A nation that has no good education in every part of its country is doomed to create monsters like the killers of the tourists. Invest now in education or starve slowly. Too much intolerant religions produce Characters that promote hate and destruction.
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1
9 - kerroumi السبت 22 دجنبر 2018 - 15:01
الحمد الله أن المغرب ينعم بأمن لكن على السلطات متابعة ومراقبة هؤلاء الشباب الذين يعشون بيننا ويأتمرون بأوامر خارجية ومحاكمتهم بقسوة
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2
10 - mehdi السبت 22 دجنبر 2018 - 15:08
انا مواطن مغربي تعرضت للسرقة مرتين في مراكش شهر غشت الماضي من طرف شخصين مختلفين تمكنت من إلقاء القبض على سارق هاتفي بعض مرور يومين أبلغت الشرطة ألقي القبض عليه ليطلق سراحه لانكاره والشخص التاني سرق مبلغ مهم من المال قدره 1500 euros لم تقم الشرطة باي شيئ تم تسليمي ورقة وقيل لي ادا امسكته اتصل بأقرب مركز الشرطة وقيل ارجع الى بلدك وغادي يتخلف ليك كلشي هاتف السارق يرن وكل الأدلة موجودة لا يهمني المبلغ لكن ما ال مني قول العميد ونصيحته لي بنسيان الأمر نحن مغاربة العالم نحب بلدنا لكننا تتعرض للاهانات من طرف الشرطة قررت أن لا أعود لمراكش وقصصت قصتي لكل أصدقائي في اوروبا نحن سفراء المغرب في الغرب ساراسل الديوان الملكي لانه الحل الوحيد المتبقي
اخوكم المغربي حتى النخاع وعاش الملك
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1
11 - smail السبت 22 دجنبر 2018 - 15:13
هذه هي نتائج اتباع الشريعة الاسلامية التي تدعو الى قطع الرؤوس
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