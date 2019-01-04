عربات قطار تخرج عن السكة الحديدية في البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

خرجت عربات قطار عن السكة الحديدية، اليوم الجمعة في الدار البيضاء، مخلفة خسائر مادية على مستوى المركبة والتجهيزات وفق مصادر هسبريس.

ووقع الحادث حين كان القطار متوجها، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نحو محطة "الدار البيضاء ـ الميناء"؛ وأسفر عن تعطيل النقل السككي على هذا المحور.

ما تم تسجيله في الدار البيضاء يأتي بعد شهرين ونيف من فاجعة "قطار بوقنادل"، الذي خرج عن سكته ليخلّف قتلى وجرحى، ضواحي مدينة سلا.