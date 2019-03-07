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الرئيسية | حوادث | الأمن يطيح بشبكة إجرامية لتجنيس إسرائيليين من أصول غير مغربية

الأمن يطيح بشبكة إجرامية لتجنيس إسرائيليين من أصول غير مغربية

الأمن يطيح بشبكة إجرامية لتجنيس إسرائيليين من أصول غير مغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 07 مارس 2019 - 16:36

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الجاري، من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ ذاته أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

ويهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المتورطين الضالعين في المساهمة أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - التجسس الخميس 07 مارس 2019 - 16:46
الغرض الأول لمثل هذه العمليات هو التجسس وتنفيد عمليات في بلدان اسلامية بجوازات مزورة.
والله أعلم
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18
2 - محقق الخميس 07 مارس 2019 - 16:48
العز ثم العز للأجهزة الأمنية التي تقوم بعملها، والخزي ثم الخزي لكل من يبيع ضميره ووطنيته من أجل دراهم معدودة
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17
3 - mjid الخميس 07 مارس 2019 - 16:50
أول مرة أعرف أن الجنسية المغربية تساوي آلاف الدولارات الأمريكية
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22
4 - عماد الخميس 07 مارس 2019 - 16:52
المغربي فبلادو ماتايسواش 5 دولار، ؤ الجنسية ديالو تسوا 5000 دولار...
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13
5 - abd 1 الخميس 07 مارس 2019 - 16:59
لولا المحاباة و الامتيازات التي تعطى للإسرائيليين من أصول مغربية لما قام هؤلاء بإعطاء مبالغ مالية كبيرة من أجل الحصول على الجنسية المغربية .
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6 - ahmed الخميس 07 مارس 2019 - 17:00
الجنسية الاسرائيلية او الباسبور الاسرائيلي من اقوى الباسبورات في العالم ، الاسرائيلي بامكانه السفر لامريكا وسويسرا ولكل دول الاتحاد الاوروبي واغلب دول العالم بدون فيزا ..كما ان الاسرائيلي بامكانه الحصول بسهوله على الجنسية الامريكيه او الفرنسيه او الالمانية او البريطانيه ..فكيف لاسرائيليين ان يطلبو الجنسية المغربية التي لا تعتبر من اضعف الجنسيات في العالم حتى نيجيريا او اثيوبيا يفرضون على المغاربه الفيزا .. بالنسبه لمن سيقون انهم يريدون اختراق المغرب اقول لهم انه يوجد مئات الالاف من الاسرائيليين المغاربه بامكانهم حمل الجنسيه المغربية ..كما ان المغرب بلد مفتوح للجميع و هو بلد مسالم وتعتبره اسرائيل من الدول العربية المعتدلة والمسالمة كالارن ومصر والبحرين وعمان وتونس والامارات ..وهي لا تحتاج لهكذا عمليات غبيه ..يعني القصة كلها زوبعه في فنجان ..
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7 - DRISS الخميس 07 مارس 2019 - 17:02
ليكن الحكم في المستوى فهذا عمل خطير ويمس بامن الدولة
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8 - abdelouahed eddarraz الخميس 07 مارس 2019 - 17:03
اللهم احفظ الأمة الإسلامية كافة وبلدنا المغرب خاصة، الله حسّن أحوال شعبه وكن سندهم يارب،اللهم اهد مسؤوليه اللهم أحنّ قلوبهم فينا.اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منّا.اللهم من أراد ببلدنا كيدا فاجعل كيده في نحره.اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.
تحية خاصة للسلطات والمسؤولين النزيهين القائمين على حماية وطننا المغرب وشكر هسبريس.
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9 - الياس الخميس 07 مارس 2019 - 17:08
انا نبيع جنسية ديالي فابور اشمن وطنية في وطن مكنسوا فيه والو
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10 - كمال الخميس 07 مارس 2019 - 17:11
من الصعب فهم هذه القضيه.
قد نفهم محاوله تزوير جوازات سفر مغربيه من أجل الدخول إلى مليليه وسبته لبعض المواطنين العرب كالسوريين والجزائريين .والكلفه دائما جد.متواضعه.
لكن محاوله تزوير وثائق اصليه من أجل حصول على جواز سفر مغربي قانوني لم نسمع عنها ابدا.
يجب على السلطات تقديم شروحات اضافيه للرأي العام.
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