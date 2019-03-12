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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف شخصا أطلق الرصاص في مارتيل
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من إيقاف سائق شاحنة للنقل الدولي للبضائع لتورطه في حيازة واستعمال سلاح ناري، بدون ترخيص، أثناء شجار يتعلق بسوء الجوار بالقرب من منزله الكائن بحي أحريق بمدينة مارتيل.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع اثنين من أبناء جيرانه، بعد اتهامهما بالتحرش بابنته، قبل أن يتطور الخلاف إلى قيامه باستعمال سلاح ناري عبارة عن مسدس غير مرخص كان بحوزته، مطلقا عيارين إنذاريين، دون تسجيل أي إصابات جسدية.
وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الشرطة تمكنت من استعادة المسدس، الذي تبين أنه مخصص فقط لاستعمال ذخيرة غير حية، حجزت من بينها 45 رصاصة لدى المشتبه فيه.
وحسب البلاغ، فقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ من أجل الكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.