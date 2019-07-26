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الرئيسية | حوادث | فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال

فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال

فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال
هسبريس من مراكش
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:35

أعلنت السلطات المحلية في إقليم الحوز، اليوم الجمعة، عن انتشال جثث 15 شخصا من سيارة النقل المزدوج التي طمرتها الأوحال والأتربة في المنطقة منذ أول أمس الأربعاء.

وأضافت السلطات أن الأمر يتعلق بـ11 امرأة و3 رجال وطفل واحد كانوا على متن المركبة التي تعرضت للحادث الأليم؛ على مستوى دوار "توك الخير" في دائرة آسني.

جدير بالذكر أن فرق الإنقاذ كانت قد تمكنت، مساء أمس الخميس، من العثور على السيارة التي طمرت بكميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7.

ونجحت التدخلات، حينها، في انتشال امرأة وطفلها فقط من خارج سيارة النقل المزدوج، بعدما تطلب الوصول إليها حوالي 28 ساعة من وقوع الحادث، فيما استحال الوصول إلى الآخرين، إلى غاية اليوم الجمعة، لأن السيارة غرقت تحت الأحجار.

المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز بإقليم الحوز، في تصريح لهسبريس، قال إن فرق الإنقاذ تدخلت من خلال أربعة محاور للوصول إلى السيارة المطمورة وركابها العالقين، وأرجع انهيار التربة والصخور إلى "شعبة جديدة لم تكن في الحسبان"، وأكد أنها هي التي أغرقت المنطقة بالسيول والأوحال.

وأورد المندوب نفسه أن عملية الإنقاذ جهزت لها 12 آلية، من كافة الأنواع التي يمكن أن تساعد في البحث عن المفقودين، وتمكين سيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة الانهيار بغية انتشال المفقودين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (76)

1 - حسن الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:51
ويترشحون لتنظيم كاس العالم بالحشمة بلا حيا ونهار إخرج واحد إقول كلمة الحق تهمته جاهز وحكمه 20 عام حسبي الله ونعم الوكيل الله ارحم جميع الضحايا ويصبر ذويهم
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453
2 - احمد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:55
اه لو كانو من جنسية اخرى لاخرجو في دقائق
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320
3 - hicham الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:55
إن لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو الله يرحمهم أو يصبر عائلاتهم
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255
4 - imane الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:55
لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون ياربي يرحمهم ويصبر اهاليهم
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195
5 - لك الله يا وطني الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:56
لك الله يا مواطن..لو كان الحادث حصل لاجانب لرأيت جتثهم انتشلت في خلال ساعة على الاكثر.. ولكن لكون الضحايا مغاربة هم ارخص ما في هذا الوطن فإن العملية استغرقت سنة ضوئية حتى تحولت جتث الضحايا المساكن الى عظام مسحوقة تحت اطنان مم الاوحال..
حسبنا الله ونعم الوكيل..
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225
6 - عبده/ الرباط الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:56
رحمهم الله جميعا في يوم الجمعة هذا و صبر اهلهم و ذويهم... لقد كانت وفاتهم نتيجة للاختناق و ما اصعبه من موت بطيء... نحسبهم شهداء عند ربهم ان شاء الله
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247
7 - ادريسي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:57
ان لله وان اليه راجعون تغمدهم الله باوسع رحمته .
اعلن الحداد عن ارواح الشهداء
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115
8 - fouad الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:57
إن لله وإن إليه راجعون اللهم تغمد روحهم وكتبهم من الشهداء
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95
9 - المصطفاوي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:57
كل عام وكوارث الحوز تقع وبشكل تصاعدي وفظيع والمسؤولون غافلون ويكتفون بتقرير يكشف فقط حجم الفاجعة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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103
10 - جثة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:58
الله يرحمهم ويصبر اهاليهم ...
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81
11 - عبد الله الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:00
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ابعثهم مع الشهداء.
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53
12 - الله أكبر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:02
الله أكبر ، انا لله وانا اليه راجعون، رحم الله الموتى، مرة أخرى ضعف البنيات التحتية يعصف بأرواح المواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم، مغاربة المغرب المنسي، يعانون في صمت، يواجهون الطبيعة و ظروف العيش بأبسط الوسائل المتاحة، لو كانت جنبات الطريق مجهزة بسدود تلية أو قنوات صغيرة لتصريف المياه والأوحال لما وقعت الكارثة . لله ما أعطى و ما أخذ. تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا.
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77
13 - حداد على ضحايا تيلاوين الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:02
اللهم تغمدهم بواسع رحمتك يارب أسنهم فسيحة جناتك.وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، البقاء لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون.
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44
14 - abdo agadir الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:03
الله ارحم الجميع ويرزق دويهم الصبر والسلوان . انا للله وانا اليه راجعون .
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32
15 - Falcon الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:03
Le citoyen marocain est devenu une moustique chez lui dans son pays, 15 victimes qui auraient pu être sauvées et 300 milliards sont dépensés dans l'achat d'armes
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36
16 - مغربي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:03
عدر اقبح من الزلة، كيف لمدير داخل اكير الوزارات ان يقول بان هناك شعبة جديدة لم تكن في الحسبان.
بل الاصح ان تعترفوا بانكم لا تقومون بتتبع واكتشاق وتحديد نقط الخطر. اما الوديان فهي قديمة قدم جبال الاطلس
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97
17 - lglavze الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:05
شعبة جديدة لم تكن في الحسبان
بل ارواح السعب هي التي ليست في بالكم .28 ساعة للوصول الى سيارة مطمورة عادي لان ركابها معندهومش الفلوس من الطبقة الكادحة
اودي الله يعوضنا ويرحم الاموات ويرزق اهلهم الصبر و السلوان
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79
18 - حزين الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:05
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين وارزق أهلهم اصبر وسلوان
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36
19 - صابر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:08
انا لله وانا اليه راجعون اللهم تغمدهم برحمتك
واسكنهم الجنة وتعازينا لاهاليهم
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9
20 - abcd63 الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:09
رحمة الله عليهم.إن لله وإن اليه راجعون
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7
21 - Hassan O T الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:10
إنا للله وإنا إليه راجعون
والله إن القلب ليعتصر ألما؛ الرحمة و المغفرة للضحايا إنشاء الله
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6
22 - driss الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:11
اولا ان لله وان اليه راجعون ورحم الله المتوفين وصبر الله اهلهم والاعمار بيد الله ولكن المشكل هنا انني متأكد لو كان بين الضحايا لكان التدخل اسرع وخصص امكانيات هائلة كالمرواحيات مثلا لهذه العملية لك الله ايها الموطن المغربي
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6
23 - م المصطفى الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:14
فاجعة عظمى، وكارثة خطيرة أودت بحياة 15 ضحية. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
عبد ربه تتبعت ما وقع جراء هذه الحادثة الخطيرة من شمال فرنسا، ولاحظت بأن المسؤولين قد بذلوا قصارى كل الجهود المادية والمعنوية واللوجيستيكية. وماشاء الله فعل، ولا مراد لقضائه. إذن كفانا من الاتهامات الفارغة والادعاءات المغرضة لغاية النقد اللاذغ فقط.
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-37
24 - مغربي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:15
ما زلنا في مؤخرة الركب الحضاري، نتفنن و نجتهد فقط في تنظيم حفلات و مهرجانات الرقص و الغناء بأموال طائلة، مع العلم أنه من أولى الأولويات التي يتوجب على هذه الدولة القيام بها هو بناء هذا الوطن في جميع القطاعات و المجالات، و بعد ذلك كما يقول المثل: " آر ما عندك يا هوى "
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28
25 - معلق الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:18
لا حول ولا قوة الا بالله. غفر الله لهم و رحمهم. بعض المعلقين العاطلين الجالسين في المقاهي لا يترددون، عن جهل، في اطلاق الأحكام الجاهزة من قبيل ان التأخر في الإنقاذ يرجع الى جنسية الضحايا، متجاهلين ان الأمر يتعلق بأكثر من عشرين متر من الاوحال و الأحجار و ان اي خطأ قد يتسبب في انهيارات أخرى. حبذا لو اكتفوا بالتكلم فقط فيما يفقهون.
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-23
26 - nabil الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا لله و انا اليه راجعون.
رحم الله الموتى وتغمدهم بواسع رحمته.و لكن لدي سؤال يحيرني.لماذا كلما تحدث حادثة او فاجعة يتم الركوب عليها و تضخيم الامور من اجل قذف جهات معينة؟
انا لا ادافع عن احد و لكني ارى ان الشيء زاد عن حده.
الحادثة و قعت لكن السبب كان من الاحول الطبيعية .
فماذا نحن فاعلون .نحن نعرف امكانياتنا المحدودة فلماذا نقارن انفسنا بالدول الاوروبية.
من يعرف المنطقة يعرف تضاريسها الوعرة و يعرف احوال الطرق هناك .فلماذا لا يجدون الحلول؟
الشيء الوحيد الذي نتقنه هو فن الكلام و التعقيب و الرد و الرد المضاد .يجب ايجاد حلول ناجعة لحل معضلة النقل بتلك الاماكن وغيرها .
على جمعيات المجتمع المدني و المنتخبون و رجال السلطة و رجال الدولة عقد مشاورات جدية للوصول الى تلك الحلول.اما الكلام بعد وقوع الكارثة فهو كصب الماء في الرمل .و شكرا هسبريس
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-26
27 - بوزيان من تمسمان المهمشة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:23
انا لله وانا اليه راجعون ومع الاسف الشديد كتجي فقط في المقهورين والمهمشين.
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5
28 - dolmi5520 الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:28
لو استمر الاستعمار خمسون سنة اخرى لكانت البنية التحتية من طرقات و قناطر قد شملت جميع مناطق المغرب من الشمال الى الجنوب ومن الغرب ال الشرق و لما عشنا هذه المئاسي
رحم الله جميع شهداء سوء التدبير في هذا البلد العزيز
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21
29 - مكلخ مغربي قح الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:29
تنفق المليارات علي موازين وعلي كرة القدم وعلي التفاهات .والمواطنين تموت دون شفقة ولارحمة من هوءلاء المسوءلين الدين لا يعيرهم اي اهتمام.كاين الله كايشوف الجميع .كل واحد غادي اجازيه علي فعلو.
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16
30 - اجديك الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:31
عندما ضربت موجة الحر فرنسا في السنوات الأخيرة وراح ضحيتها عدد من المواطنين، استقال تلقائيا الوزير المسؤول رغم أن السبب كانت أحوال تلطقس، عندنا فاجعة كهاته لا احد يحرك ساكنا، رغم أنها من مسؤولية وزارة التجهيز، وبلا حشمة بلا حياء ينسبون الحدت إلى انهيار التربة وووو، هل لم يكن بالامكان التنبؤ بجودات مماتلة وبالتالي وضع سياج حتى يمكن أن نتجنب مصيبة كهاته، صراحة ريحتنا عطات بزاف...
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29
31 - med الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:31
استعمال 12 جرافة,,,,...
فين الوقاية المدنية والكلاب المدربة ....
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12
32 - موح الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:32
الحمد لله قد علمت ان في بلدي لن يساعدني سوى الله ولن يشفيني سوى الله ولن ينقدني سوى الله وان لا اعول على دولة ولا حكومة ولا وقاية مدنية ولا اي شيء ...الشافي هو الله والمنقد هو الله . ...
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17
33 - مصطفى الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:34
لامرد لقدر الله؛ وانا لله وانا اليه راجعون. دعواتنا للضحايا بالرحة والغفران ولدويهم بالصبر والسلوان.
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2
34 - ابو محمد رضى الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:36
الله يرحمهم ويغفر اليهم ..
الله يرحمهم ويغفر اليهم
ان لله وان اليه راجعون

حسبنا الله ونعمة الوكيل
الملك لله والدنيا فانية
القبر يتسع للاعمال الحسنة .. لا للمال الخبيث ..
القبر يتسع للمؤمن الصالح .. لا للكرسي ولا لسلطة او او او ..
اللهم ارحم ضعنا واغفر لنا واهدينا وعجل في هدايتنا يا رب العالمين
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1
35 - Kareem الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:36
المغرب، منذ 1956، و حتى 2019، ضعيف بزاف، و غايبقى ضعيف بزاف يلا استمر الحال على هاد الشكل.

في رأيي، السبب الرئيسي فالمشاكل من هاد النوع، الجهوية، اللي المغرب مازال مامفعلهاش، و تايعتامد بشكل كلي على الرباط و الدارالبيضاء، لو أن كل جهة فالمغرب مستقلة بذاتها، اقتصادها مستقل، عندها حكومة، برلمان، شرطة خاصة بكل جهة، إطفائيين مجهزين و خاصين بكل جهة، جامعات كبيرة فكل جهة، مستشفى جامعي ضخم فكل جهة فالمغرب، عرفتي شحال دالمشاكل غادي يتحلوا؟ نبصم عليها بالعشرة أن المغرب غادي ينطالق بسرعة ضوئية للأمام، و غادي يكون تحول كبير بزاف و ملموس فوقت جد وجيز، في حين من 1956 للأن ضيعنا سنوات كثيرة فلاشيء غير الديون كاتزاد و الحالة المزرية للمغرب كاتبقى كيفما هي.
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12
36 - علي ولد حمو الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:38
لو كان هذا الحادث في دولة غربية لَسخّرتْ جميع الوسائل لإنقاذ هذه الأرواح البريئة ، ولكن عندنا أرواح البشر لا تساوي شيئاً ..
و لماذا تركت السلطات هذه الطريق الخطيرة و لم تقُمْ ببناء متين يمنع هذه الانحرافات... أموال الشعب المغربي تذهب إلى جيوبِ أصحابها و ليذهب الشعب إلى الجحيم ؟
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3
37 - Marocain الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:41
الإنسان كيفما كانت قوته يبقى عاجز أمام الكوارث الطبيعية السنة الماضية في كاليفورنيا الأمريكية طمرت الاوحال العديد من المنازل بما فيها من سكان الشئ الوحيد الذي يجب القيام به هو عندما تسوؤ الأحوال الجوية يجب توقع الأخطار وأخد جميع الإحتياطات اللزمة لكي لا يقع ما لا تحمد عقباه
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1
38 - Majid الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:41
كفانا مزايدات ، حتى لو كان الضحايا أمريكان للقوا نفس المصير ، الحادث تراجيدي و فرف الإنقاذ لا تستطيع شيئا أمام هذا الموقف ، دقائق تحت ذاك الكم من الأتربة و الحجارة و سيقضي الله أمرا كان مفعولا.
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-15
39 - عزوز الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:42
فين هي ديك هليكبتر لفرت لينا راسنا بها ياك ما تصحب ليكم نسيتها والي بعتوها فين هو حقي هه هه
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1
40 - wizari الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:48
كون جابو الة السكانير كون حددو مكان السيارت مندو الساعة الاولة من وقوع الحادتة رباما ستكون الخساءر اقل في الارواح لكن هدا مقدرا القدار عليهم رحيمهم الله
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1
41 - رضا الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:52
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهوم
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1
42 - الصنديد الزفزافي عندو الحق الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:53
طريق الموت من عهد الاستعمار وزائد خلاوهم تحت التراب لازيد من سبعة ساعات حيت الهيليكوبتيرات والمروحيات راهم في الريف كيختطفو فيهم لي تيطلب بالمستشفيات والجامعات والمصانع وانا لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة الا بالله.
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5
43 - بلاحدود الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:56
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت و رحم الله شهداء فاجعة الحوز و الأطلس الكبير؛ فاجعة انضافت لفواجع المغرب المنسي الذي يئن تحت لهيب سياط سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية و مطرقة و سندان النسيان و التهميش والإقصاء الممنهج الممارس ضد هاته المناطق و الممارس من طرف طرف محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة...
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6
44 - immigrant observer الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:03
We hope that our king and his leadership team can get closely involved in this case and demand justice for those poor victims.. .
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-6
45 - Sam الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:03
Minimum il faut une révocation du commandant régional.
des sapeurs pompiers pour incompétence .aucun pc pour diriger intelligemment et professionnalisme les opérations de sauvetage. Operation laisser entre les mains de constructeurs d engins . Ou sont donc vos equipes sauveteurs specialistes,vos hélicoptères detecteurs,vos
chiens.pisteurs . Sont-ils reserver pour les défilés de la fête du trône ou pour sauver les étrangers. Je conseil les familles a porter plainte auprès du procureur général contre les responsables de la protection civile pour négligence incompétence et non assistance a personnes en danger ..c est un meurtre.d
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1
46 - rachid الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:15
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم موتانا اجمعين
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-1
47 - brahim الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:23
il faut que le ministre concerné démissionne si il craignait dieu
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1
48 - Ahmed الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:23
Que dieu accorde la misecorde au gens victime
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-1
49 - حميد الاحمدي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:24
الحمد الله على نعمة الهروب من هذا البلد الذي يحتقر شعبه و رحم الله الضحايا و تقبلهم من الشهداء إن شاء الله.
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4
50 - تجيك كود الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:25
أثارت جواب المدير الإقليمي الذي قال بأن السبب شعبة لم تكن في الحسبان!!!!! هذا عذر أقبح من زلة كما يقال. و أنا بدوري أسأله : ياترى ماهو الشي الذي هو في حسبانكَم في هذا البلد المغبون؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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6
51 - Adil الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:28
صراحة و الله الانسان يبكي تلقاءيا خصوصا هذه الطريقة القاسية جدا للوفاة الله يرحمهم و يصبر اهلهم و انشاء الله تكون اخر الحوادث ...
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2
52 - Smiriss57 kenitra الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:29
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ابعثهم مع الشهداء
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0
53 - الطاطاوي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:31
وزارة التجهيز لا نتقن الا شراء الرادرات لجمع الأموال.
اما بناء وتشيد الطرقات وفق المعايير الدولية فهدا عمل لا تتقنه.
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3
54 - Hassan الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:36
طرق التدخل بطيئة جدا. في مثل هذه الحالات يجب تدخل الجيش لما له من معدات.
وهذا الإجراء معروف في كل دول العالم
الله اهدي هاذ المسؤولين عندنا
رحم الله الجميع وتقبلهم من الشهداء ورزق أهلهم الصبر والسلوان
امين
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4
55 - عجبا الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:37
تغمدهم الله برحمته.ما استغرب له هو يوم الحساب املم الله كيف سيواجه مسؤولوا هاته البلاد الله.؟اظن انهم اعدوا خطابا سياسيا متقنا لكي يقنعوا الله يوم الحساب انهم بريؤون مما حدث و مازال يحدث.كيتكم كية.
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1
56 - Hasan الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:47
الفوسفاط والذهب وكل معادن الجبال يستخرجونها بسهولة لكن أرواح ساكنتها اصعب عليهم استخراجها من تحت الأوحال .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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57 - معلقة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:54
على هد الحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك غاديا غير فسفينة الله زوينة هادي شعبة مائية لم تكن في الحسبان وش كتبنيو طرقات غي من لفوق فينهوما المهندسين اللي بناو هد طريق مكاين لمعاينة لوالو اه نسيت هد طريق من ايام الاستعمار يعني كون مكنش الاستعمار اصلا متبناش
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58 - Omareo الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:55
28 ساعة؟يعني لوكان الانقاذ جاي من استراليا لوكان اوصل قبل ،وافين المروحيات و التدخل السريع....ولكن التدخل كايكون سريع هير الا كان شي اضراب اولا احتجاج العسكر يوصل في ساعه من الكويره.اوزايدون دنوبهوم على لي ما قادش ليهوم الطريق.رحمك الله يا عمر بن الخطاب...ولاحول ولا قوه الا بالله سوف لن ينفعك محاموك وسلطتك امام الله تمتع بالدنيا....
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59 - Sabir الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:00
إنا لله وإنا إليه راجعون. الاهم ارحمهم و ادخلهم الجنة.
يا حكومة العثماني إن الله يمهل ولا يهمل.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
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60 - الهواري الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:00
حسبنا الله ونعم الوكيل كأن هذه الكارثة وقعت في جزيرة الوقواق لا قنوات الصرف الصحي التي تملك الدولة الغت ولو مسلسل حزناً عنهم حتى خطب الجمعة في اغلب المساجد لم تذكره ولو بدعوى الرحمة والمغفرة حسبنا الله ونعم الوكيل
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61 - محمد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:01
السلام عليكم
رحم الله موتانا.يجب على وزارة التجهيز اخد الدرس.يجب تقوية جنبات الطرقات.حتى الطريق الساحلية الشمال تعاني من مشكل الانهيارات والتصدعات نتيجة بناء الطرق بطريقة عشوائية.يجب دراسة الأرض قبل مباشرة المشاريع. والله الموفق.
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62 - ابراهيم الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:03
انا لله وانا اليه راجعون تغمدهم الله بواسع الرحمة والمغفرة
هل أصبح المواطن رخيصا إلى هذه الدرجة لا حداد ولا حسرات في أجهزة الدولة ولا مبالاة في التعامل مع مثل هذه الحالات
هؤلاء من لحمنا ودمنا وتجمعنا كلمة التوحيد فلماذا ترسلون لهم الجرافات عوض الطائرات لتسريع عملية الإنقاذ أم تطير لعيون الأجانب فقط.. اي انحطاط هذا وكيف يعقل أن يتكرر هذا الأمر مرارا دون يقظة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يصدر أوامر لم يتق فيها الله سبحانه تجاه عباده وموعدنا يوم الحساب
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63 - miloud tanger الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:04
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك يا أرحم الراحمين
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64 - في الدول المستبدة كولشي ممكن الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:09
باختصار,في المغرب الحاجة لي سميتها الفرحة غير حيدوها من بالكم.وانا لله وانا اليه راجعون
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65 - مواطن بقى فيه الحال الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:10
رحم الله المفقودين ، وأسكنهم فسيح جناته ، وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اعغر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم ، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سئئاتهم
كان من المفروض إعادة تأهيل الطرق بالمغرب بدل إعطاء مبالغ باهطة للمدرب الأجنبي وتنظيم مهرجانات فارغة من المحتوى
لك الله يا بلدي الحبيب .
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66 - boulevard de Hamid الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:29
نريد من رءيسا الحكومة أن يقدم التعازي لعائلات الضحايا ولم لا التكفل بالدفن والعزاء عل ذلك يخفف من الم الفاجعة انا لله وانا اليه راجعون .
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67 - ابن ايت اورير الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:40
كو كانت گاورية واحدة من جنسية الولايات المتحدة او فرنسية كون جاتها طائرات الهليكوبتر ديال الانقاذ من كل مكان وإنقاذها في دقائق....
اما المواطن المغربي الرخيص فله الله عز وجل.
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68 - محمد الزموري الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:46
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لنا و لهم قدر الله و ما شاء فعل .الأمم تتقدم بشعوبها وكثرة الإنتقادات الفارغة لن تجدي في شيء وهؤلاء الذين يتكلمون عن تنظيم المهرجانات وما شابه هم من نجدهم في الصفوف الأولى بلباس الهوب وحلاقة القزع حفظ الله بلدنا من كل شر وشر كل من يأكل غلته ويسب ملته
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69 - mhnd الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:49
الله ارحمهم مساكين انا في نظري المسؤول الاول هو الساءق الي مكايشوفش قدامو شاف الرعدة اوقف بشويا عيه حتى اعرف اش كاين اكان بعدا كيضوبل فعباد الله حتى جبها فراسو وانزدكوم الشعبة مكانتش هكاك هدك الحملة اسميتها القوة القاهرة كتجي فرمشت العين ومن جهة تانية كيفاش اتنقدو وطاح عليهم الجبل مستحيل اما فريق الدخول انا بعدا كنحيهوم قامو بالمجهود استمرو حتى جبدهم فكروني لواحد نالطفل الاسباني ليطاح في البئر
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70 - SAMIR الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:12
اللهم ارحم اموات امتنا جميعا.الكل ينتقد السلطات وطريقة التدخل ولا احد تطرق للأسباب الحقيقية وراء الفاجعة ،من اهم أسباب انجراف التربة هو الرعي الجائر واجتثاث الغابات من جذورها والسبب هو السكان الأصليين للمنطقة وجل مناطق المغرب والخطير ان هاته الانجرافات ملأت سدود المملكة بأكثر من 50% من طاقتها الاستيعابية مما ينذر بالاسوأ
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71 - الخميسات الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:27
على وزير تجهيز و النقل تقديم استقالة و الاعتقال
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72 - محمد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:29
اه من حكومة المدوي والنفاق.بغيت غير شي وزير شي نهار يتكلم بكلمة حق ديما النكير
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73 - محمد بلحسن الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:31
رحم الله المفقودين واللهم الصبر لأفراد عائلاتهم وأصقائهم وللبشرية جمعاء.
الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي تظهر أن عدد كبير من الدول تعرف انجرافات الأتربة وضحايا وخسائر مادية ومقالات صحفية وتعاليق ووو
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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74 - مواطنة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:34
إنا لله و إنا إليه راجعين الموت أجل و كتاب الحمد لله علي كل حال رحمهم الله و نحسبهم شهداء عند الله تعالي و الصبر لعائلتهم و لا حول ولا قوة الا بالله، الشكر للسلطات علي المجهودات للبحث علي الضحايا
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75 - ريم الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:40
مثل هذه الكوارث تقع في اي بلد في العالم ولكن كان على الجيش ان يتدخل في هذه الحالة لانها كارثة وطنية .
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76 - عابر سبيل الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:02
بداية تعازي الحارة لأهالي الضحايا وتغمد الله المفقودين برحمته الواسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون
إذا لم يحدث هذا الحادث زلزالا حقيقيا في وزارة التجهيز فإن ذلك يعني أن أرواح المغاربة لا تساوي حتى بعوضة عند أولياء أمورنا
كيف يعقل أن لا يتم تسخير كل الآليات لمكان واحد والتركيز على إنقاد الأرواح أولا عوض تقسيم الآليات على الأماكن الأربعة التي وقع فيها انهيار الأوحال ؟
لقد كان هم الوزارة فتح الطرقات أولا قبل إنقاد البشر
فقد سلم المسؤولون منذ البداية أنهم في عداد الموتى وبالتالي لا فائدة من تضييع الوقت بتخصيص كل الآليات لإنقادهم : هذا هو منطق الوزارة.
تخيلوا لو عملت كل الآليات مجتمعة ألم يكن بإمكانها الوصول للسيارة قبل أن تنهار الأتربة ثانية في اليوم الموالي ؟
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