فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال

هسبريس من مراكش

أعلنت السلطات المحلية في إقليم الحوز، اليوم الجمعة، عن انتشال جثث 15 شخصا من سيارة النقل المزدوج التي طمرتها الأوحال والأتربة في المنطقة منذ أول أمس الأربعاء.

وأضافت السلطات أن الأمر يتعلق بـ11 امرأة و3 رجال وطفل واحد كانوا على متن المركبة التي تعرضت للحادث الأليم؛ على مستوى دوار "توك الخير" في دائرة آسني.

جدير بالذكر أن فرق الإنقاذ كانت قد تمكنت، مساء أمس الخميس، من العثور على السيارة التي طمرت بكميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7.

ونجحت التدخلات، حينها، في انتشال امرأة وطفلها فقط من خارج سيارة النقل المزدوج، بعدما تطلب الوصول إليها حوالي 28 ساعة من وقوع الحادث، فيما استحال الوصول إلى الآخرين، إلى غاية اليوم الجمعة، لأن السيارة غرقت تحت الأحجار.

المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز بإقليم الحوز، في تصريح لهسبريس، قال إن فرق الإنقاذ تدخلت من خلال أربعة محاور للوصول إلى السيارة المطمورة وركابها العالقين، وأرجع انهيار التربة والصخور إلى "شعبة جديدة لم تكن في الحسبان"، وأكد أنها هي التي أغرقت المنطقة بالسيول والأوحال.

وأورد المندوب نفسه أن عملية الإنقاذ جهزت لها 12 آلية، من كافة الأنواع التي يمكن أن تساعد في البحث عن المفقودين، وتمكين سيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة الانهيار بغية انتشال المفقودين.