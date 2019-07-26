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كُتّاب وآراء
فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال
أعلنت السلطات المحلية في إقليم الحوز، اليوم الجمعة، عن انتشال جثث 15 شخصا من سيارة النقل المزدوج التي طمرتها الأوحال والأتربة في المنطقة منذ أول أمس الأربعاء.
وأضافت السلطات أن الأمر يتعلق بـ11 امرأة و3 رجال وطفل واحد كانوا على متن المركبة التي تعرضت للحادث الأليم؛ على مستوى دوار "توك الخير" في دائرة آسني.
جدير بالذكر أن فرق الإنقاذ كانت قد تمكنت، مساء أمس الخميس، من العثور على السيارة التي طمرت بكميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7.
ونجحت التدخلات، حينها، في انتشال امرأة وطفلها فقط من خارج سيارة النقل المزدوج، بعدما تطلب الوصول إليها حوالي 28 ساعة من وقوع الحادث، فيما استحال الوصول إلى الآخرين، إلى غاية اليوم الجمعة، لأن السيارة غرقت تحت الأحجار.
المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز بإقليم الحوز، في تصريح لهسبريس، قال إن فرق الإنقاذ تدخلت من خلال أربعة محاور للوصول إلى السيارة المطمورة وركابها العالقين، وأرجع انهيار التربة والصخور إلى "شعبة جديدة لم تكن في الحسبان"، وأكد أنها هي التي أغرقت المنطقة بالسيول والأوحال.
وأورد المندوب نفسه أن عملية الإنقاذ جهزت لها 12 آلية، من كافة الأنواع التي يمكن أن تساعد في البحث عن المفقودين، وتمكين سيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة الانهيار بغية انتشال المفقودين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (76)
حسبنا الله ونعم الوكيل..
اعلن الحداد عن ارواح الشهداء
بل الاصح ان تعترفوا بانكم لا تقومون بتتبع واكتشاق وتحديد نقط الخطر. اما الوديان فهي قديمة قدم جبال الاطلس
بل ارواح السعب هي التي ليست في بالكم .28 ساعة للوصول الى سيارة مطمورة عادي لان ركابها معندهومش الفلوس من الطبقة الكادحة
اودي الله يعوضنا ويرحم الاموات ويرزق اهلهم الصبر و السلوان
واسكنهم الجنة وتعازينا لاهاليهم
والله إن القلب ليعتصر ألما؛ الرحمة و المغفرة للضحايا إنشاء الله
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
عبد ربه تتبعت ما وقع جراء هذه الحادثة الخطيرة من شمال فرنسا، ولاحظت بأن المسؤولين قد بذلوا قصارى كل الجهود المادية والمعنوية واللوجيستيكية. وماشاء الله فعل، ولا مراد لقضائه. إذن كفانا من الاتهامات الفارغة والادعاءات المغرضة لغاية النقد اللاذغ فقط.
رحم الله الموتى وتغمدهم بواسع رحمته.و لكن لدي سؤال يحيرني.لماذا كلما تحدث حادثة او فاجعة يتم الركوب عليها و تضخيم الامور من اجل قذف جهات معينة؟
انا لا ادافع عن احد و لكني ارى ان الشيء زاد عن حده.
الحادثة و قعت لكن السبب كان من الاحول الطبيعية .
فماذا نحن فاعلون .نحن نعرف امكانياتنا المحدودة فلماذا نقارن انفسنا بالدول الاوروبية.
من يعرف المنطقة يعرف تضاريسها الوعرة و يعرف احوال الطرق هناك .فلماذا لا يجدون الحلول؟
الشيء الوحيد الذي نتقنه هو فن الكلام و التعقيب و الرد و الرد المضاد .يجب ايجاد حلول ناجعة لحل معضلة النقل بتلك الاماكن وغيرها .
على جمعيات المجتمع المدني و المنتخبون و رجال السلطة و رجال الدولة عقد مشاورات جدية للوصول الى تلك الحلول.اما الكلام بعد وقوع الكارثة فهو كصب الماء في الرمل .و شكرا هسبريس
رحم الله جميع شهداء سوء التدبير في هذا البلد العزيز
فين الوقاية المدنية والكلاب المدربة ....
الله يرحمهم ويغفر اليهم
ان لله وان اليه راجعون
حسبنا الله ونعمة الوكيل
الملك لله والدنيا فانية
القبر يتسع للاعمال الحسنة .. لا للمال الخبيث ..
القبر يتسع للمؤمن الصالح .. لا للكرسي ولا لسلطة او او او ..
اللهم ارحم ضعنا واغفر لنا واهدينا وعجل في هدايتنا يا رب العالمين
في رأيي، السبب الرئيسي فالمشاكل من هاد النوع، الجهوية، اللي المغرب مازال مامفعلهاش، و تايعتامد بشكل كلي على الرباط و الدارالبيضاء، لو أن كل جهة فالمغرب مستقلة بذاتها، اقتصادها مستقل، عندها حكومة، برلمان، شرطة خاصة بكل جهة، إطفائيين مجهزين و خاصين بكل جهة، جامعات كبيرة فكل جهة، مستشفى جامعي ضخم فكل جهة فالمغرب، عرفتي شحال دالمشاكل غادي يتحلوا؟ نبصم عليها بالعشرة أن المغرب غادي ينطالق بسرعة ضوئية للأمام، و غادي يكون تحول كبير بزاف و ملموس فوقت جد وجيز، في حين من 1956 للأن ضيعنا سنوات كثيرة فلاشيء غير الديون كاتزاد و الحالة المزرية للمغرب كاتبقى كيفما هي.
و لماذا تركت السلطات هذه الطريق الخطيرة و لم تقُمْ ببناء متين يمنع هذه الانحرافات... أموال الشعب المغربي تذهب إلى جيوبِ أصحابها و ليذهب الشعب إلى الجحيم ؟
des sapeurs pompiers pour incompétence .aucun pc pour diriger intelligemment et professionnalisme les opérations de sauvetage. Operation laisser entre les mains de constructeurs d engins . Ou sont donc vos equipes sauveteurs specialistes,vos hélicoptères detecteurs,vos
chiens.pisteurs . Sont-ils reserver pour les défilés de la fête du trône ou pour sauver les étrangers. Je conseil les familles a porter plainte auprès du procureur général contre les responsables de la protection civile pour négligence incompétence et non assistance a personnes en danger ..c est un meurtre.d
اما بناء وتشيد الطرقات وفق المعايير الدولية فهدا عمل لا تتقنه.
وهذا الإجراء معروف في كل دول العالم
الله اهدي هاذ المسؤولين عندنا
رحم الله الجميع وتقبلهم من الشهداء ورزق أهلهم الصبر والسلوان
امين
يا حكومة العثماني إن الله يمهل ولا يهمل.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
رحم الله موتانا.يجب على وزارة التجهيز اخد الدرس.يجب تقوية جنبات الطرقات.حتى الطريق الساحلية الشمال تعاني من مشكل الانهيارات والتصدعات نتيجة بناء الطرق بطريقة عشوائية.يجب دراسة الأرض قبل مباشرة المشاريع. والله الموفق.
هل أصبح المواطن رخيصا إلى هذه الدرجة لا حداد ولا حسرات في أجهزة الدولة ولا مبالاة في التعامل مع مثل هذه الحالات
هؤلاء من لحمنا ودمنا وتجمعنا كلمة التوحيد فلماذا ترسلون لهم الجرافات عوض الطائرات لتسريع عملية الإنقاذ أم تطير لعيون الأجانب فقط.. اي انحطاط هذا وكيف يعقل أن يتكرر هذا الأمر مرارا دون يقظة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يصدر أوامر لم يتق فيها الله سبحانه تجاه عباده وموعدنا يوم الحساب
كان من المفروض إعادة تأهيل الطرق بالمغرب بدل إعطاء مبالغ باهطة للمدرب الأجنبي وتنظيم مهرجانات فارغة من المحتوى
لك الله يا بلدي الحبيب .
اما المواطن المغربي الرخيص فله الله عز وجل.
الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي تظهر أن عدد كبير من الدول تعرف انجرافات الأتربة وضحايا وخسائر مادية ومقالات صحفية وتعاليق ووو
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إذا لم يحدث هذا الحادث زلزالا حقيقيا في وزارة التجهيز فإن ذلك يعني أن أرواح المغاربة لا تساوي حتى بعوضة عند أولياء أمورنا
كيف يعقل أن لا يتم تسخير كل الآليات لمكان واحد والتركيز على إنقاد الأرواح أولا عوض تقسيم الآليات على الأماكن الأربعة التي وقع فيها انهيار الأوحال ؟
لقد كان هم الوزارة فتح الطرقات أولا قبل إنقاد البشر
فقد سلم المسؤولون منذ البداية أنهم في عداد الموتى وبالتالي لا فائدة من تضييع الوقت بتخصيص كل الآليات لإنقادهم : هذا هو منطق الوزارة.
تخيلوا لو عملت كل الآليات مجتمعة ألم يكن بإمكانها الوصول للسيارة قبل أن تنهار الأتربة ثانية في اليوم الموالي ؟