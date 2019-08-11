أطنان من الكوكايين تظهر في شاطئ سيدي رحال

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس أن سرية الدرك الملكي ببرشيد التابعة لجهوية سطات شهدت، مساء اليوم الأحد، حالة استنفار بعد علمها بوجود كمية مهمة من الكوكايين، ملفوفة في أكياس بطريقة احترافية، بشاطئ سيدي رحال بنواحي برشيد.

وقدّرت المصادر ذاتها كمية المخدرات الصلبة بما يقارب ثلاثة أطنان، قذفتها أمواج البحر على مستوى دوار لهواورة بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، في ظروف غامضة شكّلت موضوع بحث قضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر كمية المخدرات ووجهتها.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي رحال، مدعومة بعناصر من سرية برشيد، تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي بعاصمة أولاد حريز، وممثل عن السلطة المحلية، إلى المكان الذي قذفت فيه المخدرات، وقامت بحجزها، بتعليمات من النيابة العامّة المختصة.