‪لسعات العقارب تصيب خمسة أطفال بمدينة وزان‬

هسبريس من وزان

استقبلت مصلحة مكافحة الصدمات بمشفى مدينة وزان، يومي السبت والأحد، 5 حالات ظهرت عليها أعراض جانبية ومضاعفات خطيرة تتوافق مع حالة التسمم بلدغات العقارب.

مصدر مطلع قال لهسبريس إن الأمر يتعلق برضيع ينحدر من جماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان، لا يتجاوز عمره سنة ونصف، ظهرت عليه أعراض حادة وتقيؤ وتعرق شديد، مع انتصاب العضو الذكري.

وأضاف المصدر ذاته أن أطر قسم المستعجلات بمشفى وزان قدّموا الإسعافات الضرورية للصغير، وعملوا على ضمان استقرار وضعه الصحي قبل إحالته على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث لازال تحت العناية المركزة في انتظار تجاوبه مع العلاج.

المصدر ذاته كشف أن حالات أخرى استقبلها مشفى المدينة، بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها المنطقة، تهم طفلة تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، وطفلا آخر يبلغ حوالي 9 سنوات، ولجا مصلحة المستعجلات وتم تمكينهما من العلاج وغادرا المؤسسة الصحية بعد تحسن وضعهما الصحي.

وأشار مصدر هسبريس إلى حالة رضيع صغير يتحدر من جماعة بني كلة، ويبلغ حوالي 9 أشهر، لم يتفاعل مع العلاجات المقدمة إليه من قبل الأطر الصحية، وتم توجيهه بين الحياة والموت إلى المركز الاستشفائي الجهوي بمدينة طنجة، بعدما تم تمكينه من دواء لتحسين وظيفة القلب، مع إمداده بالأوكسجين.

وناشد المصدر نفسه عموم الساكنة ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي في حالة التعرض للسعات العقارب، وتجنب البدع والممارسات العشوائية في العلاج، مثل الكي و"التشراط" ومص موضع اللسعة أو استعمال غاز البوتان للقضاء على السم، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتفادي ضياع الوقت بين ساعة اللسعة وساعة الوصول إلى مؤسسة العلاج.