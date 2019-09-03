جمارك طنجة تحجز مبالغ مالية وساعات يدوية

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المسافرين من حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة كان حاملها ينوي إدخالها إلى التراب المغربي دون التصريح بها لها لدى مكتب الصرف.

مصدر هسبريس أورد أن تفتيش المعني بالأمر مكن من العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 56 ألف يورو، تم حجزه في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي السياق ذاته، تمكنت العناصر نفسها من حجز 210 ساعات يدوية، حاول مقيم بالديار الإسبانية تهريبها خارج المغرب دون إخضاعها للتصريح الجمركي. وقد قام الجمركيون بالتحفظ عليها إلى حين إخضاعها للفحص وتحديد قيمتها المالية.