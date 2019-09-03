24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/09/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- عطش ساكنة إدوز
- مساواة النساء والرجال في الأراضي السلالية تصل إلى 15 مليون هكتار
- الغرب يزاحم الصين بالاستثمار في "طريق الحرير"
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض
- المطران روميرو .. من كنيسة الرباط إلى "مجمع الكرادلة" بالفاتيكان
فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة" (5.00)
- الخضري: فساد "أطباء مغاربة" قائم .. بوبكري: التشكيك مرفوض - (65)
- غضبة عامل إفران تُخلي "عين فيتال" من الخيول والمحلات العشوائية - (64)
- العثماني: عودة "مغاربة المهجر" دليل على الثقة - (63)
- السياحة الإسبانية تحقق 53 مليار أورو في 7 أشهر - (58)
- أمزازي يقتطع أجور المتعاقدين .. والأساتذة يلوحون بخيار القضاء - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جمارك طنجة تحجز مبالغ مالية وساعات يدوية
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:55
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المسافرين من حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة كان حاملها ينوي إدخالها إلى التراب المغربي دون التصريح بها لها لدى مكتب الصرف.
مصدر هسبريس أورد أن تفتيش المعني بالأمر مكن من العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 56 ألف يورو، تم حجزه في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تمكنت العناصر نفسها من حجز 210 ساعات يدوية، حاول مقيم بالديار الإسبانية تهريبها خارج المغرب دون إخضاعها للتصريح الجمركي. وقد قام الجمركيون بالتحفظ عليها إلى حين إخضاعها للفحص وتحديد قيمتها المالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عماد الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 13:24
المسؤولون الكبار الذين يهربون العملة الصعبة الى الخارج مسموح لهم، و المهاجرين الذين يدخلون العملة الصعبة الى المغرب للاستفادة منها يلقى القبض عليهم
افهم تتسطى
افهم تتسطى
2 - شوف و اسكت الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 13:40
خلاصة القول (الداخل مفقود و الخارج مولود)
3 - ملاحض الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 14:09
إدخال العمل الصعبه ال المغرب كم هو الحد الأدنى المسموح به ادخاله؟
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3