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الرئيسية | حوادث | جمارك طنجة تحجز مبالغ مالية وساعات يدوية

جمارك طنجة تحجز مبالغ مالية وساعات يدوية

جمارك طنجة تحجز مبالغ مالية وساعات يدوية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:55

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المسافرين من حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة كان حاملها ينوي إدخالها إلى التراب المغربي دون التصريح بها لها لدى مكتب الصرف.

مصدر هسبريس أورد أن تفتيش المعني بالأمر مكن من العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 56 ألف يورو، تم حجزه في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي السياق ذاته، تمكنت العناصر نفسها من حجز 210 ساعات يدوية، حاول مقيم بالديار الإسبانية تهريبها خارج المغرب دون إخضاعها للتصريح الجمركي. وقد قام الجمركيون بالتحفظ عليها إلى حين إخضاعها للفحص وتحديد قيمتها المالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عماد الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 13:24
المسؤولون الكبار الذين يهربون العملة الصعبة الى الخارج مسموح لهم، و المهاجرين الذين يدخلون العملة الصعبة الى المغرب للاستفادة منها يلقى القبض عليهم
افهم تتسطى
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2 - شوف و اسكت الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 13:40
خلاصة القول (الداخل مفقود و الخارج مولود)
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7
3 - ملاحض الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 14:09
إدخال العمل الصعبه ال المغرب كم هو الحد الأدنى المسموح به ادخاله؟
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