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الرئيسية | حوادث | غياب محامي الدفاع يؤجّل محاكمة "مول 17 مليار"

غياب محامي الدفاع يؤجّل محاكمة "مول 17 مليار"

غياب محامي الدفاع يؤجّل محاكمة "مول 17 مليار"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 21:45

تسبب غياب المحامي والنقيب محمد البقالي، دفاع البرلماني المعزول زين العابدين الحواص المعروف بـ"مول 17 مليار"، في تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية الأسبوع المقبل.

واضطرت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إلى تأخير الجلسة بسبب غياب المحامي للمرة الثانية دون تقديم عذر، بالرغم من حديث المتهم المتابع في حالة اعتقال بسجن "عكاشة" بالبيضاء عن أن غياب المحامي راجع إلى مرضه.

وينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة تعيين محام آخر بدلا عن النقيب البقالي في إطار المساعدة القضائية، والذي سيعوض المحامي الذي عاش فترة طويلة في هذا الملف.

وفي الوقت الذي لم يعرف فيه السبب وراء غياب المحامي الذي كان هاتفه مغلقا، فإن هذا الملف ينتظر أن يعرف تمطيطا، خصوصا أن المحامي المقبل قد يطلب مهلة كافية لإعداد الدفاع والاطلاع على كل وثائق القضية.

وكان منتظرا أن تعرف هذه الجلسة تقديم حكيم وردي، ممثل النيابة العامة نائب الوكيل العام للملك، مرافعته بعد تقديم دفاع المطالب بالحق المدني المتمثل في الشركات العقارية الاثنين الماضي مرافعته.

وعرفت الجلسة السابقة مطالبة دفاع الطرف المدني في ملف زين العابدين الحواص بإدانة هذا الأخير رفقة المتابعين الآخرين، من أجل جرائم الغدر والمشاركة في الغدر وتزوير محرر رسمي والمشاركة في ذلك.

وشدد الدفاع على أن المتهم الحواص ومن معه تسببوا للشركة العقارية "في تعطيل استثماراتها في التطوير العقاري بجماعة حد السوالم، حيث إن استثماراتها في تجزئتها المسماة "منزه الساحل" بلغت 40748000 درهم حسب الثابت من الخبرة.

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