توقيف ثلاثيني عنّف طليقته بنواحي الدار البيضاء‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في حق طليقته.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ 36 سنة، ولديه سبع سوابق قضائية في هتك العرض والاغتصاب واستهلاك المخدرات والسكر العلني البين والإهانة والسرقة بالعنف، بمنطقة سيدي رحال ضواحي الدار البيضاء.

الأبحاث والتحريات المنجزة أكدت أن الثلاثيني لاذ بالفرار مباشرة بعد تورطه في تعريض طليقته لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، بتاريخ 8 شتنبر الجاري، وذلك نتيجة خلافات عائلية واتهامات متبادلة بين الطرفين.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.