الحرس الإسباني ينقذ مهاجرين مبحِرين من المغرب‎

هسبريس من الرباط

تمكّن الحرس المدني الإسباني من إنقاذ 58 مرشحا للهجرة غير النظامية، يتحدرون من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، في مياه البحر الأبيض المتوسط.

الجهاز الأمني الإسباني نفسه أورد أن المهاجرين، الذين كانوا على متن قارب مطاطي، انطلقوا من إحدى المدن الشمالية للمغرب، موردا أن بينهم 17 امرأة و5 قاصرين.

وقد نُقل خمسة من المهاجرين، بينهم امرأتان حبلتين ورضيع ومسنّان، إلى أحد مستشفيات "موتريل"، نواحي غرناظة؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.