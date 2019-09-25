24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- الأكاديمي الودغيري يسائل "القاموسيّة العربية الحديثة" في كتاب جديد
- حافلات جامعية تتحول إلى "صهاريج مياه" في تعز
- عندما خرّب إسرائيليون نصباً تذكاريًا للملك محمد الخامس في "عسقلان"
- مشروع "قانون النقابات" يفتح صداما جديدا بين الحكومة ومركزيات
مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)
مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)
- هذه تفاصيل تسع ساعات من محاكمة الصحافية هاجر الريسوني - (85)
- وزارة الصحة تُحَمل ثلاثة أطر طبية مسؤولية وفاة حامل بالعرائش - (65)
- قضيّة الصحراء تعيد المواجهات بين المغرب والجزائر في نيويورك - (61)
- مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب - (60)
- الجامعي: "تقارير جطو والجواهري" دليل أزمة .. والأحزاب "خاوية" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شريط يورط متسوّلا باستخدام العنف في مراكش
أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، مشتبها به في عملية تسول بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض وإلحاق خسارة مادية بملك الغير.
وأوضحت مصادر أمنية، لهسبريس، أن توقيف المعني بالأمر، يوم الأحد الماضي، جاء بعد تفاعل مصالح ولاية أمن مراكش مع مضمون شريط تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق للعملية الإجرامية المذكورة، بشكل إيجابي وسريع.
وكان هذا الفعل الإجرامي شكل موضوع شكاية لدى الدائرة الأمنية الثانية، تضيف المصادر نفسها، مشيرة إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في القضية، من قبل مصالح المنطقة الأمنية جليز، مكنت من تحديد هوية المشتبه به، على مستوى حي الزاوية العباسيّة.
وأضافت المصادر أن هذا الموقوف احتفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث المنجز في القضية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.