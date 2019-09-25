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الرئيسية | حوادث | شريط يورط متسوّلا باستخدام العنف في مراكش

شريط يورط متسوّلا باستخدام العنف في مراكش

شريط يورط متسوّلا باستخدام العنف في مراكش
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 00:06

أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، مشتبها به في عملية تسول بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض وإلحاق خسارة مادية بملك الغير.

وأوضحت مصادر أمنية، لهسبريس، أن توقيف المعني بالأمر، يوم الأحد الماضي، جاء بعد تفاعل مصالح ولاية أمن مراكش مع مضمون شريط تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق للعملية الإجرامية المذكورة، بشكل إيجابي وسريع.

وكان هذا الفعل الإجرامي شكل موضوع شكاية لدى الدائرة الأمنية الثانية، تضيف المصادر نفسها، مشيرة إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في القضية، من قبل مصالح المنطقة الأمنية جليز، مكنت من تحديد هوية المشتبه به، على مستوى حي الزاوية العباسيّة.

وأضافت المصادر أن هذا الموقوف احتفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث المنجز في القضية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

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