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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يوقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز

أمن مراكش يوقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز

أمن مراكش يوقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:26

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش شخصا للاشتباه في مشاركته في تسجيل مقطع فيديو ونشره دون موافقة صاحبه، وذلك بغرض الإساءة إليه والتشهير به.

وكانت مصالح الأمن بمراكش قد استمعت إلى إفادة الضحية الذي تم استدراجه بدعوى تسليمه مساعدة مالية، حيث تم تصويره بشكل خادع والتشهير به دون موافقته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما اللذين تم توقيف أحدهما، يبلغ 30 سنة، ونشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المساهم الثاني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن جميع ظروفها وخلفياتها.

وكانت قضية التشهير بالضحية قد لقيت سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثير من المواطنين بتوقيف الواقفين وراء الشريط ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عادل المعزوزي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:40
رغم المواساة، رغم الدعم، رغم السيول الجارفة من الحب التي عبر عنها المغاربة في حق الرجل إلا أن نظرة الانكسار لا تزال تملأ عينيه، وكأنه يقول أشكركم لكن قلبي قد طُعن خلاص واللي عطا الله عطاه..
كل من شاهد صور عزالدين واللقاءات معه سيستشعر حزنا دفينا في قلبه وجرح عميق في مشاعره...المصورون يبتسمون محاولون ادخال السرور لقلب المسكين لكن عينيه تلخصان كل شيء.. ألم،انكسار،حزن وشعور بالحگرة..

كان السيد مستور وكافي خيره شره ولكن مقطع من اربعين ثانية كان كفيلا بقلب حياته و وصم جرح في قلبه لا أعتقد أن ما بقي له من ايام في هذه الدنيا كفيلة بجعله يلتئم.

هادشي علاش وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكسر خواطر السائلين والمستضعفين..لهذا اوصانا القرآن أن نكون حليمين معهم " وأما السائل فلا تنهر ".

نحنُ معك يا عم حتى تُشفى جراحُك وتبتسم عينيك من جديد والدل والمهانة كل المهانة لمن سولت له نفسه ظلم إنسان فقير، فلا خير في أمة يهان فيها الضعيف ويُكرم فيها السفيه.

عادل المعزوزي
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2 - السلاوي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:40
وا قال ليك الحاج ... 1400DH غا تخلصها مضروبة في 100... سبحان الله ... فضح راسو بيديه .... الظلم صعيب .
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3 - Allal الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:40
قلة الشغل والعقل مصيبة٠ اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين ٠
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4 - الهام الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:42
تحية للامن و المفروض اي واحد يتم التشهير به من غير علمه يتعاقب بموجب القانون...لكي لا تعم الفوضى و لكي نحافظ على مبادئنا و قيمنا الاخلاقية ..و ان ما تربى يرببه الامن ...رجل مسكين لا حول و لا قوة به. قصت عليه الحياة و نقصوا عليه نحن المجتمع حرام مع الله.
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5 - السلاوي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:43
هدا الصورة كتجيب لي البكية... الحكرة و الفقر و الياس .... لكن الفرج لمن يصبر .. خدا ليه ربي الحق ديالو
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6 - علال الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:43
مصائب قوم عند قوم فوائد. وجب أخذ العبر.
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7 - مغربي جدا الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:43
تحية كبيرة لرجال الأمن الوطني حفظكم الله و حفظ مولانا و حبيبنا محمد السادس أعزه الله
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8 - عبدو الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:45
نشكر حزيل الشكر اجميع السلطات التي تقوم بتمشيط جميع منفدي هده الاعتدآت الاجراميةورد الاعتبار للمواطنين
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9 - الله يسامح الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:48
مغرب التسامح الله يسامح وصافي ، حنا كاملين منسواوش لكن رجال منفوتوش ولادنا
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10 - رشيد شرقاوي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 11:48
دنيا دوارا لاتقول قطعتي الواد ونشفو رجليك .ديما طلب ستر ديال الله
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