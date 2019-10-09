أمن مراكش يوقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش شخصا للاشتباه في مشاركته في تسجيل مقطع فيديو ونشره دون موافقة صاحبه، وذلك بغرض الإساءة إليه والتشهير به.

وكانت مصالح الأمن بمراكش قد استمعت إلى إفادة الضحية الذي تم استدراجه بدعوى تسليمه مساعدة مالية، حيث تم تصويره بشكل خادع والتشهير به دون موافقته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما اللذين تم توقيف أحدهما، يبلغ 30 سنة، ونشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المساهم الثاني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن جميع ظروفها وخلفياتها.

وكانت قضية التشهير بالضحية قد لقيت سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثير من المواطنين بتوقيف الواقفين وراء الشريط ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.