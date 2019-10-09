24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:25
|13:20
|16:32
|19:05
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019
- أمن مراكش يوقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز
- هذه حلول تقنية تحوّل سيارتك القديمة إلى عربة أخرى ذكية
- بديل الرياضة .. تعرفي على فوائد الأعمال المنزلية لصحتك
- فاجعتان في واحدة
تراجع الاستثمارات وتحويلات المغاربة يفاقم العجز التجاري للمغرب (5.00)
- نشطاء يطالبون بإدراج "تيفيناغ" في بطائق التعريف الوطنية الجديدة - (87)
- الملك محمد السادس يتعافى من وعكته الصحية - (72)
- البنك الدولي يحذر المغرب من "صدمات اقتصادية" بسبب المديونية - (70)
- البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لدعم قطاع التربية بالمغرب - (69)
- أخنوش ينوّه بنتائج "المغرب الأخضر" .. ويعلن أسعارا تحفيزية للبذور - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش شخصا للاشتباه في مشاركته في تسجيل مقطع فيديو ونشره دون موافقة صاحبه، وذلك بغرض الإساءة إليه والتشهير به.
وكانت مصالح الأمن بمراكش قد استمعت إلى إفادة الضحية الذي تم استدراجه بدعوى تسليمه مساعدة مالية، حيث تم تصويره بشكل خادع والتشهير به دون موافقته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما اللذين تم توقيف أحدهما، يبلغ 30 سنة، ونشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المساهم الثاني.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن جميع ظروفها وخلفياتها.
وكانت قضية التشهير بالضحية قد لقيت سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثير من المواطنين بتوقيف الواقفين وراء الشريط ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
كل من شاهد صور عزالدين واللقاءات معه سيستشعر حزنا دفينا في قلبه وجرح عميق في مشاعره...المصورون يبتسمون محاولون ادخال السرور لقلب المسكين لكن عينيه تلخصان كل شيء.. ألم،انكسار،حزن وشعور بالحگرة..
كان السيد مستور وكافي خيره شره ولكن مقطع من اربعين ثانية كان كفيلا بقلب حياته و وصم جرح في قلبه لا أعتقد أن ما بقي له من ايام في هذه الدنيا كفيلة بجعله يلتئم.
هادشي علاش وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكسر خواطر السائلين والمستضعفين..لهذا اوصانا القرآن أن نكون حليمين معهم " وأما السائل فلا تنهر ".
نحنُ معك يا عم حتى تُشفى جراحُك وتبتسم عينيك من جديد والدل والمهانة كل المهانة لمن سولت له نفسه ظلم إنسان فقير، فلا خير في أمة يهان فيها الضعيف ويُكرم فيها السفيه.
عادل المعزوزي