أمن مراكش يحجز 150 لترا من مسكر ماء الحياة

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز بولاية أمن مراكش، شخصين متلبسين بحيازة وترويج مسكر ماء الحياة، وحجز حوالي 150 لترا من هذه المادة.

وذكرت مصادر هسبريس الأمنية أن توقيف المشتبه بهما جاء بناء على عمليتين متفرقتين، الأولى كانت بحي الملاح، والثانية بحي باب أيلان بالمدينة العتيقة بمراكش.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدائرة الأمنية الرابعة توصلت بمعلومة حول ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص على مستوى "الميعارة" بحي الملاح، فنصبت كمينا أمنيا مكنها من ضبط أحد المشتبه بهما متلبسا بحيازة حوالي مائة لتر من مسكر ماء الحياة موزعة على أكياس بلاستيكية معدة للترويج.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية الثانية تمت خلال العمل الأمني الاعتيادي، الذي كانت تباشره الدائرة الثالثة بحي باب أيلان، حيث تمكن رئيس الدائرة من إيقاف شخص معروف بسوابقه القضائية في مجال ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون ترخيص وبحوزته كيسان بلاستيكيان بهما ماء الحياة.

وأضافت المصادر نفسها أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه به بباب أيلان، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أفضت إلى حجز كمية إضافية من المادة نفسها بلغت حوالي خمسين لتراً".

يذكر أن المعنيين بالأمر تم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية، لحاجة البحث والتقديم، في أفق الوصول إلى شركاء آخرين محتملين في سياق هاتين القضيتين.