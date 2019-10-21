تهريب الكوكايين يوقف برازيليا في مطار مراكش

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش المنارة، الأحد، من توقيف مواطن برازيلي يبلغ من العمر 22 سنة، وهو في حالة تلبس بتهريب مخدر الكوكايين.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تم ضبط المشتبه فيه عند وصوله إلى المغرب انطلاقا من مطار لشبونة بالبرتغال، حيث تم العثور بحوزته على 600 غرام من مخدر الكوكايين مخبأة بعناية في حذائه الرياضي. كما كشفت عملية الفحص بالصدى وجود كبسولات عدة من المخدر نفسه في أمعائه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى لتفريغ كبسولات مخدر الكوكايين، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.