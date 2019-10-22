"الترام" يصدم مسنّاً ويرديه قتيلا في الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

أفادت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي، المسؤولة عن تدبير شبكة ترامواي الدار البيضاء، بأن شخصا مسنا لقي مصرعه في حادث ترامواي بين محطتي الرجاء وابن تاشفين.

وأوردت الشركة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنه في تمام الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحا، صدم شخص مسن، كان راجلا، من طرف مقطورة ترامواي الخط الأول، فقضى نحبه متأثرا بقوة الإصابات التي طالته.

وشدد البلاغ على أنه رغم الاستعمال الفوري لمكابح الطوارئ، لم يتمكن السائق من تجنب صدم الشخص المسن، الذي كان يعبر الطريق من خارج المكان المخصص للعبور، مضيفا: "رغم التدخل الفوري للوقاية المدنية، إلا أن الرجل توفي نتيجة الجروح التي أصيب بها في الحادث".

وجددت الشركة التأكيد على أهمية احترام قواعد قانون السير وعلامات التشوير الطرقي من طرف كل مستعملي الطريق، من سيارات ودراجات نارية وهوائية وراجلين، مشددة على ضرورة التزام الحذر بمحاذاة الأرضيات الخاصة بالترامواي.