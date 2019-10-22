24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:35
|13:17
|16:20
|18:49
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو
- إسبانيا تطوي صفحة الخلاف وتفتح المعابر أمام ممتهني التهريب
- أزمة النقل تدفع جماعة البيضاء إلى اقتناء مئات الحافلات الجديدة
- مصدر أمني: تهديد منقَّبين لتلاميذ تنغير "إشاعة"
- رصيف الصحافة: سيارات للدولة بالمزادات العلنية تطيح بشبكة للنصب
أمازيغ يشيدون بتوظيف "المعلم" حرف "تيفيناغ" في أغنية "سلام" (5.00)
"التّوك توك" في شوارع الهند .. "صرصار الأرض" وأعجوبة العصر (5.00)
- الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو - (230)
- مغاربة ضد الحريات الفردية: "ممارسات إباحية تهدد الأسرة والمجتمع" - (104)
- جنرال جزائري يتوجس بشأن تصريحات سعداني حول مغربية الصحراء - (83)
- رغم التحذيرات .. العثماني يرفع وتيرة الاقتراض الخارجي في 2020 - (60)
- أمازيغ يشيدون بتوظيف "المعلم" حرف "تيفيناغ" في أغنية "سلام" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الترام" يصدم مسنّاً ويرديه قتيلا في الدار البيضاء
أفادت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي، المسؤولة عن تدبير شبكة ترامواي الدار البيضاء، بأن شخصا مسنا لقي مصرعه في حادث ترامواي بين محطتي الرجاء وابن تاشفين.
وأوردت الشركة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنه في تمام الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحا، صدم شخص مسن، كان راجلا، من طرف مقطورة ترامواي الخط الأول، فقضى نحبه متأثرا بقوة الإصابات التي طالته.
وشدد البلاغ على أنه رغم الاستعمال الفوري لمكابح الطوارئ، لم يتمكن السائق من تجنب صدم الشخص المسن، الذي كان يعبر الطريق من خارج المكان المخصص للعبور، مضيفا: "رغم التدخل الفوري للوقاية المدنية، إلا أن الرجل توفي نتيجة الجروح التي أصيب بها في الحادث".
وجددت الشركة التأكيد على أهمية احترام قواعد قانون السير وعلامات التشوير الطرقي من طرف كل مستعملي الطريق، من سيارات ودراجات نارية وهوائية وراجلين، مشددة على ضرورة التزام الحذر بمحاذاة الأرضيات الخاصة بالترامواي.