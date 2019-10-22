أمن مراكش يحجز كميات "شيرا" وأقراص مهلوسة

إبراهيم مغراوي

فككت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الثلاثاء، عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أصنافها، على مستوى أحد الدواوير المتاخمة لمدينة مراكش.

وجاءت هذه العملية إثر بحث معمق فتحته فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد توصلها بمعلومة حول نشاط أفراد العصابة المذكورة، تأكدت من خلاله من صحتها.

وذكرت مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش أن عناصر الأمن نصبت كمينا محكما مكّن من توقيف العقل المدبر للعصابة، وحجز أربع كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و326 قرصاً مهلوساً، و105 لترات من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى 1200 علبة لصاق (السلسيون).

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف أخضع لتدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث المنجز بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، والذي يبقى جاريا من أجل الوصول إلى باقي أفراد العصابة.