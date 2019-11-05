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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة مهاجر في قارب "كاياك" بالجبهة

العثور على جثة مهاجر في قارب "كاياك" بالجبهة

العثور على جثة مهاجر في قارب "كاياك" بالجبهة
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 04 نونبر 2019 - 23:55

عثر أحد البحّارة، مساء الاثنين، على قارب من نوع "الكاياك"، قبالة أحد الشواطئ المحاذية للقرية الساحلية الجبهة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، وعلى متنه جثة مجهولة الهوية.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن البحّار صادف القارب بمياه البحر أثناء مزاولته الصيد قبالة ساحل قرية "تكموت" الساحلية المجاورة لمنطقة الجبهة، مرجحة أن تكون الجثة لمرشح للهجرة غير النظامية، قضى نحبه جوعا وعطشا بعرض البح وتقاذفته التيارات البحرية نحو المنطقة.

وحسب المصادر ذاتها، فقد ربط البحّار الاتصال بالسلطات المحلية، حيث حلت عناصر الدرك الملكي بالمكان، لتباشر تحقيقا حول الواقعة؛ فيما نُقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى.

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