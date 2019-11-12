24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الثقافة في طنجة بين التألق والأفول
- العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ"التعاقد"
- فارس يستقبل القضاة الجدد الملتحقين بمحكمة النقض
- نقاش مع حسناء أبوزيد
- الصحراء "تسخن" انتخابات الجزائر .. ليونة سياسية وحيطة عسكرية
شخصيات ثقافية وفنية تطلق مبادرة للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات (5.00)
نشاط "مافيا الرمال" بسواحل البيضاء يُخرج مطالب بشرطة المقالع (5.00)
"فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي (5.00)
- "حمد الله" ينهي قصته مع المنتخب بإعلان اعتزال "اللعب الدولي" - (176)
- "تحريف" اسم الرئيس الموريتاني يلف حبل الإقالة على عنق عبيابة - (127)
- جمعية تحذر من جراثيم في مياه "سيدي حرازم" .. والشركة توضح - (66)
- "فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي - (57)
- تهمة "المساس بوحدة الوطن" تلاحق رافعي الراية الأمازيغية بالجزائر - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف جزائري بسبب سرقة فندق في الدار البيضاء
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء من توقيف شخص من جنسية جزائرية، يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات بالكسر من داخل مؤسسة فندقية مصنفة.
جرى توقيف المشتبه فيه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عند مدخل المؤسسة الفندقية الكائنة بمنطقة أنفا، في مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث تورطه، في وقت سابق، ضمن فتح غرف الفندق عن طريق استعمال مفك براغٍ، والاستيلاء من داخلها على مبالغ مالية ومنقولات شخصية.
وقد مكنت عمليات الجس الوقائي، حسب المصدرنفسه، من العثور بحوزة المشتبه فيه على معدات تستعمل في فتح وكسر مزلاج أبواب الغرف، التي تم حجزها لفائدة البحث، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.