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الرئيسية | حوادث | توقيف جزائري بسبب سرقة فندق في الدار البيضاء

توقيف جزائري بسبب سرقة فندق في الدار البيضاء

توقيف جزائري بسبب سرقة فندق في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 15:35

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء من توقيف شخص من جنسية جزائرية، يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات بالكسر من داخل مؤسسة فندقية مصنفة.

جرى توقيف المشتبه فيه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عند مدخل المؤسسة الفندقية الكائنة بمنطقة أنفا، في مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث تورطه، في وقت سابق، ضمن فتح غرف الفندق عن طريق استعمال مفك براغٍ، والاستيلاء من داخلها على مبالغ مالية ومنقولات شخصية.

وقد مكنت عمليات الجس الوقائي، حسب المصدرنفسه، من العثور بحوزة المشتبه فيه على معدات تستعمل في فتح وكسر مزلاج أبواب الغرف، التي تم حجزها لفائدة البحث، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.

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