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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف مروّجا لـ"سيليسيون" وشقيقته
أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد التابعة لولاية أمن مراكش، الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق العدلية العديدة من أجل الاتجار في المخدرات، وشقيقته التي تساعده.
وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني، الذي قامت به عناصر الدائرة 20، وضع حدًّا لنشاط الشخص المعني، الذي اتخذ رفقة شقيقته من البلوك 25 بحي المحاميد القديم فضاءً لترويج مادة اللصاق (السيليسيون) وعملا على تسهيل تعاطيها من لدن القاصرين والمتشردين.
وأوردت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهما كانا يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد المحلي من أجل ترويج المادة المذكورة، وتلقت بخصوصهما الدائرة ذاتها شكايات عديدة من السكان وفعاليات المجتمع المدني.
وأضافت المصادر أن رجال الشرطة تمكنوا من حجز حوالي 27 أنبوبًا من مادة اللصاق (السيليسيون) ومبلغ مالي مهم متحصل من بيع المادة نفسها، جله على شكل قطع نقدية من فئة عشرة دراهم.
يذكر أن المشتبه فيهما وُضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة.