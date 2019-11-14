توقيف متاجرين بالأقراص المخدرة بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف اليوم الخميس، خمسة أشخاص، بينهم فتاتان؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة الأقراص الطبية المخدرة والاتجار بها.

وجرى توقيف المشتبه فيهم، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، على متن سيارة خفيفة بمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة باستعمال الكلاب البوليسية المدربة عن حجز 2698 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، مخبأة داخل تجاويف معدة خصيصا لهذا الغرض بسيارة المشتبه فيهم.

عمليات التنقيط المنجزة بقواعد البيانات الأمنية أوضحت أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات المهلوسة والضرب والجرح بمدينتي الدار البيضاء وطنجة، بينما اتضح أن مشتبها فيه ثالثا من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.