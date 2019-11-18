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الرئيسية | حوادث | المخدرات تطيح بتونسيات في مطار مراكش المنارة

المخدرات تطيح بتونسيات في مطار مراكش المنارة

المخدرات تطيح بتونسيات في مطار مراكش المنارة
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 نونبر 2019 - 21:30

تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش المنارة، اليوم الاثنين، من توقيف أربع مواطنات من جنسية تونسية، تتراوح أعمارهن بين 19 و45 سنة، يرافقهن طفل قاصر يبلغ من العمر خمس سنوات، وذلك للاشتباه في تورطهن ضمن تهريب مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهن عند استعدادهن للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى العاصمة التونسية، وذلك بعد أن مكنت عملية التفتيش التي أخضعن لها من حجز 6,485 غراما من مخدر الشيرا، مخبأة بعناية على شكل صفائح داخل أحزمتهن الشخصية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ayoub الاثنين 18 نونبر 2019 - 21:49
Nous demandons clémences et pardons de notre justice avec un sursis pour ses pauvres Tunisiennes Maghrébines
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