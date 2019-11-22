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كُتّاب وآراء
مروج للأقراص المهلوسة يقع في قبضة أمن مراكش
أوقفت عناصر الدائرة الأمنية السادسة التابعة لولاية أمن مراكش، الجمعة، شخصا من ذوي السوابق العدلية العديدة في السرقة الموصوفة بجناية والاتجار في المخدرات.
وذكرت مصادر أمنية من خلية التواصل بولاية أمن مراكش لهسبريس، أن الشخص المعني كان يشكل موضوع مذكرتي بحث من أجل الضرب والجرح البليغ والسرقة المقرونة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وزادت: "أسفر تفتيشه لحظة توقيفه عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزته، إلى جانب أربعة أقراص مهلوسة من نوع إكستازي، يشتبه في مسكه لها بغرض ترويجها".
وأضافت المصادر "أن عملية تفتيش قانوني تم إجراؤها بحضوره، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بمحل سكناه أسفر عن حجز 35 قرصاً مهلوساً إضافيا ومجموعة من قطع مخدر الشيرا معدة للترويج".
وأوردت المصادر نفسها: "وبعد عرض ما تم حجزه على الموقوف، أقر بأنه يعود إليه وأن المخدرات تخصه وأنه اقتناها بغرض ترويجها"، مشيرة إلى "ضبط أربعة أشخاص آخرين داخل المنزل؛ من بينهم فتاتان تجمعهم علاقة جنسية غير شرعية".
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى وضع الموقوفين الخمسة تحت تدابير الحراسة النظرية؛ لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة.