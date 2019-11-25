24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "مجمّع الفوسفاط" يُطلق تطبيقا مجانياً لإرشاد الفلاحين بالعالم القروي ‬ (5.00)

  2. "أوان إشهار السيوف" .. أسرار مؤامرة إيرانية للهجوم على السعودية (5.00)

  3. محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب (5.00)

  4. السلطات اللندنية ترفض منح ترخيص جديد لـ"أوبر" (5.00)

  5. السجن يستقبل مالك "باب دارنا" .. والضحايا ربابنةٌ وموظفون كبار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | القضاء يدين "الكناوي" بسنة حبساً ويعوّض إدارة الأمن بدرهم رمزي

القضاء يدين "الكناوي" بسنة حبساً ويعوّض إدارة الأمن بدرهم رمزي

القضاء يدين "الكناوي" بسنة حبساً ويعوّض إدارة الأمن بدرهم رمزي
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:35

قضت المحكمة الابتدائية بسلا بالحبس النافذ في حق الرابور محمد منير، الملقب بـ"لكناوي"، سنة، و1000 درهم غرامة، ودرهم رمزي للإدارة العامة للأمن الوطني.

وودّعت جموع من أصدقاء محمد منير سيارة الشرطة التي أقلّته إلى سجنه، بعد النطق بالحكم عليه، بترديد "عاش الشعب" إلى أن توارَت السيارة عن الأنظار.

واستمرت فصول محاكمة الرابور محمد منير، الملقَّب بـ"الكناوي"، اليوم الاثنين في ابتدائية سلا، حيث طالب محامي المديرية العامة للأمن الوطني بإضافة تهمة أخرى له هي سب الذّات الإلهية، "ما يخدش شعار المملكة: الله الوطن الملك"، في حين أصر دفاع المتهم على ضرورة متابعة موكّله بقانون الصحافة والنشر، لأن الفيديو الذي يتابع على مضامينه "نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يكن سبا وقذفا مباشرا لشخص معيَّن".

وتوبع "الكناوي" بناء على شكاية للإدارة العامة للأمن الوطني، التي طالبت بالحقِّ المدني، بعد بثّه فيديو مباشرة على صفحته بموقع "إنستغرام"، يتضمّن ما اعتبرته "سبا وشتما في حق عناصر الشرطة، وإهانة هيئة منظمة"، في حين عبّر دفاع المتابَع، خلال مرافعته، عن تخوُّفه من أن "تكون خلفية المتابعة هي فيديوهات أخرى سابقة"، في إحالة، وفق ما صّرّح به محمد صدقو، أحد محاميَيْه، لهسبريس، إلى الأغنية المصوّرَة "عاش الشعب".

وقال عبد الفتاح يتريبي، محامي الإدارة العامة للأمن الوطني، إنّ محمد منير شهّر عبر "إنستغرام" بالشرطة، والمديرية، وأقرّ بأن ما قام به كان ردا على توقيفه من طرف الشرطة، وهو ما يجعل من هذا الفعل إهانة لموظف بسبب القيام بعمله، وفق المادة 263 من القانون الجنائي.

وأفادت ممثّلة وكيل الملك بإنّ المواد التي يريد دفاع الكناوي أن يتابَع وفقها من قانون الصحافة والنشر لها علاقة بالطباعة والتوزيع والإشهار، والمتابَع "شخصٌ غير معنيّ بهذا القانون".

واستحضرت النيابة العامة ما صرّحَ به محمد منير من تعرُّضِه لـ"سوء المعاملَة من شرطة الرباط، بحيّ التقدم، وتسليمه مبلغا قدره 300 درهم"، ووصفته بـ"الشابّ الشغوف بالفن"، الذي "كان في حالة هيجان في الفيديو"، وتلفّظَ بـ"عبارات تمسّ بجهاز الأمن، والاحترام الواجب له"، مؤكدة أنّها فتحت تحقيقا في ما ذكره، واسمة المعاملة التي تعرّض لها بـ"غير اللائقة".

وتساءلت النيابة العامة: "متى كان عدم الرضى عن معامَلة يواجَه بتسجيل فيديو يتضمّن عبارات تمسّ بجهاز الأمن"، وذكّرَت في هذا السياق بما قاله المدير العام للأمن الوطني من أنه سيتابع الفرقة الفرنسية "Block 13" لمسها في أغنية مصوّرَة بجهاز الأمن الوطني الفرنسي.

وأضافت ممثلة وكيل الملك: "تضمن الفيديو المباشر إشارات ماسّة بالحياء، ولا أخلاقية، وماسّة بجهاز الأمن والاحترام الواجب لهذه الجهة". ثم زادت مبيّنة أنه "غم حديث المتابَع عن تعرضه لمعاملة غير لائقة من بعض رجالِ الشرطة، إلا أنه أهان، عند تسجيله الفيديو، جهاز الأمن بأكمله، وهو ما دفَع النّيابة العامّ لمتابعته أيضا لـ"إهانة هيئة منظّمَة".

وقدّمت النيابة العامة للقاضي شريطا لآخر إصدارات الكناوي "حشايشي"، على سبيل الاستئناس، لـ"تضمنه عبارات تمس بجهاز الأمن"، وهو ما رفضه أحد محامييه لأنه "يتضمّن وقائع جديدة لا علاقة لها بالملف"، ولأن ليس في الجنح "شيء على سبيل الاستئناس"، ما علّق عليه الكناوي عند وقوفه أمام القاضي بقوله: "لا علاقة للقرص بما وقع، فقد سُجِّل قبل شهر، ونُشِر وأنا في السّجن".

ورأى دفاع محمد منير أن المتابعة ينبغي تأطيرها بقانون الصحافة والنشر، لأن الناشر قد يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وقد يكون صحافيا أو لا يكون، وهو القانون الذي وجب أن تتم به المتابعَة لأن الفيديو نُشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وعند وقوفه أمام قاضي المحكمة الابتدائية بسلا، قال محمد منير إن رجال شرطة أوقفوه وهو في حالة سكر، وعيّروه، وتعاملوا معه بشكل فيه "استغلال للسلطة" سخط معه على كل شيء، وضرب نفسه بعد ذلك بقنينة زجاجية، وسجّل "اللايف" على حسابه بإنستغرام، دون أن يتذكّر السّباب الذي وجّهه فيه، مضيفا أنه لو عومل بالقانون لما تصرّف كذلك.

وسبق أن قالت منظّمة العفو الدولية (أمنستي)، بعد جلسة محاكمة الرابور "الكناوي" الأولى في اليوم الرابع عشر من شهر نونبر الجاري، إنّ "اعتقاله ومحاكمته (...) بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير"، مضيفة في منشور على موقعها الرسمي، على لسان مديرة مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "الكناوي ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة" لكن "حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية".

ورافقت محاكمة الرابور "الكناوي" وقفة ضمت بضع عشرات من أصدقائه، والمتضامنين معه، ورُفعَت فيها لافتات تقول: "لا للاعتقال السياسي" و"الراب الصادق ليس جريمة"، ورُدّدت فيها شعارات: "الشعب يريد سراح المعتقَل"، و"عاش الشعب .. عاش .. عاش ... الروابا/المغاربة ماشي أوباش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عادل الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:50
سب أي شخص هو انتهاك لحرمته، ولكن عقوبة سنة لشخص سب وهدد في فقدانه لوعيه، تبقى قاسية، ولكن يبقى الحكم القضائي مقدسا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
2 - حمادة الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:55
تحية طيبة لأبناء الشعب، لا لاعتقال الرابور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - زعزع الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:55
قليل عليه عام. لانه بين على دناءة المستوى ديالو ملي سب رحال الشرطة و ذويهم كلنا عندنا عنصر امن في عائلاتنا هذا السيد ميشرفنيش انا ينثلني او يهضر عليا شكرا للقضاء المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
4 - سعيد المغربي الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:56
والله قليلة في حق هذا الشخس .
نساء و رجال الأمن هم من يسهرون الليالي ويعرضون أنفسهم للأخطار لكي تنام أنت وغيرك مطمئنا ، و تقابلهم بالسب والقدح . قليل الأدب بل عديم الأخلاق.
أصلا هذا النوع من الغناء الوسخ لا علاقة لنا به و حبذا لو يمنع نهائيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
5 - HASSAN الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:57
سنة نافذة بتهمة السب والقذف في حق رجال الامن على مواقع التواصل الاجتماعي . وماذا عن السب والقذف المباشر وفي الشارع العام من طرف اولاد الفشوش ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
6 - فرنسا الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:59
سوف تنسى هاته الأغنية كما نسيت حياة و نسي محسن فكري...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - مول الحكمة الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:59
صراحة سررت لمنطوق هذا الحكم القضائي،ولو أني كنت أتوقع أقصى العقوبات ليكون عبرة لكل نن سولت له نفسه،ليمس كرامة أي مواطن كيفما كان ويسب ويشتم،ويعربد،ويعطي المثال السيء والمخزي والمنحط لشباب المغرب الحبيب،وأرجو أن تكون يد القضاء من حديد لمثل هذه التصرفات التي تطعن في نزاهة المواطنين وتعتدي على مقدساتنا وتعطي الٱنطباع السيء والمخزي،والتي تشجع على الإجرام والٱنحطاط الأخلاقي،شكرا لقضائنا ولمؤسساتنا ولدولتنا المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
8 - رجل متألم الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:00
بنكيران ينعت الدولة العميقة بالتماسيح والعفاريت جهارا ووسط البرلمان .. فهل الدولة العميقة ورجالاتها ليست هيئة منظمة وطنية يجب احترامها؟
ولماذا لم تتابع العناصر الامنية التي تكرفسات على الكناوي؟! الحبس دايز والحساب عند الله باقي جاي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - مغربي الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:01
المحامي يطلب محاكمة الكناوي بقانون الصحافة...علاه اسي المحامي الكناوي صحافي او حتى مراسل صحفي....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
10 - السجن ليس حلا لإدارة الأزمات الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:03
أغنية " عاش الشعب " استمع لها أكثر من 10 ملايين مغربي ...الذين صوتوا في الانتخابات أقل من هذا العدد بكثير ، ماذا يعني هذا ؟ يعني أن حزب المعارضيين والساخطين هو الحزب الأول في المغرب...وأن العافية تحت التبن ...بمعني أن ماكياج دولة الحق والقانون ، والخطاب الرسمي ، وخطاب توجيه الإعلام موكلش مع المغاربة وأنه لا يدوم إلا الصح وأن الهوة سائرة في الازدياد ...أنا لن أعلق على الحكم ، فلسنا بحاجة للقول بأن القضاء في المغرب موجه و موجود من أجل تأديب المعارضين السياسين فهذا تحصيل حاصل والمنظمات الدولية تعرف ذلك وبالتالي فإن الذي كان سيفاجئني حقا لو أعطيت له البراءة ولكن طالما أعطيت له الإذانة بالسجن لمدة فالفضاء لم يخرج عن الأوامر المرسومة له ...أغنية " عاش الشعب " والملايين الذين استمعوا لها إنذار لم أراد أن يفهم الرسالة قبل فوات الاوان ...التجارب العربية أمامنا لم أراد أن يتعض ...المرة الفايتة خرج المخزن حيلة دستور 2011 قصد الالتفاف على المطالب الشعبية ، مستقبلا أشنو غدي اخرج ؟...فلا أحد في المغرب أصبح يتق في الدولة وفي خطابها ...القمع والسجن والتنكيل ليس أسلوبا للحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - وجدي وطني الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:04
حكم رادع شيءا ما وإن كنت غير راضي تماما عنه.لمادا لم يتابع عن الأغنية المسيءة لشخص جلالة الملك هو ورفاق السوء الإثنين الآخرين. أستغرب ممن يعتبرهم أبطالا وهم في الحقيقة أصحاب سوابق وخارجين عن القانون وسليطي اللسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
12 - ERREUR الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:04
est ce que si un américain dit je n'aime pas Trump ou un anglais dit je n'aime pas la reine ils vont lui faire subir tout ça? on est en 2019 et le maroc utilise encore les vieilles méthodes. Tout le monde est connecté aujourd'hui alors pas la peine de vouloir contrôler la respiration. Le problème est beauoup plus grave que ça, il faut agîr vite avant que ça soit trop tard car le futur semble sombre. On aime notre pays et on veut le voir avancer mais pas en reculant. Laissez le rappeur s'exprimer comme il veut et vous allez voir qu'il deviendra banal, vous lui créez une image d'un leader politique qui peut être n'a jamais été son objectif. Il y un malaise généralisé dans la société et dont personne n'ose parler, il faut trouver la manière la moins catastrophique pour libérer la parole sans dégats, regardez les pays démocratiques tout le monde parle sans s'entretuer, pourquoi nous on sort toujours la menace de la guerre civile en citant ce qui se passe ailleurs!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مول الخظرة الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:06
المغرب لم يتغير
العهد الجديد نسخة للعهد القديم بآليات وميكانيزمات مختلفة لكن بنفس النهج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - فلان الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:09
صراحة وبغض النظر عن جوهر الموضوع فانا كمتتبع لهسبريس اود ان احي كاتب المقال الدي نقل لنا اطوار الملف بكل احترافية و حياد كما لو كنا حاضرين وسط الوقائع.. كاتب صحفي جد محترف بالتوفيق له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - منعم مصمودي الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:10
يعتقدون انهم لو سجنو أو قمعو سيسكت من يتكلم ، فقط الجسم الدي تم سجنه أما الفكر المتجلي في الواقع المعاش فهو ومتحرر خارج أصوار السجون القمعية فهمتني ولا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مغربي الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:13
في حين أصر دفاع المتهم على ضرورة متابعة موكّله بقانون الصحافة والنشر، لأن الفيديو الذي يتابع على مضامينه "نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يكن سبا وقذفا مباشرا لشخص معيَّن".
ولكن يا سيادة المحامي كان سبا وقدفا مباشرا لالاف الاشخاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.