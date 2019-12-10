حجز ملابس يفك لغز سرقة سائحتين بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي

تمكنت مصالح الدائرة الأمنية الثالثة التابعة لولاية أمن مراكش، الاثنين، من تحديد هوية المشتبه بهما في سرقة مبلغ مالي من عملتين أجنبيتين يعود إلى سائحتين آسيويتين وإيقافهما.

وأفادت مصادر أمنية بأن هذا التدخل الأمني جاء بعد تلقي الدائرة المذكورة لشكاية من السائحتين المذكورتين، فباشرت على إثر ذلك أبحاثا وتحريات، بتنسيق مع النيابة المختصة، ساهمت في الوصول إلى المشتبه بهما.

وزادت: "أسفر تفتيش قانوني بمنزل الموقوفين عن حجز ملابس مطابقة لتلك الواردة في محاضر الضحيتين؛ وهو ما تم تأكيده خلال عملية التعرف التي جاءت إيجابية".

وبأمر من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية، وُضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث؛ في أفق تقديمهما أمام العدالة، يوم الأربعاء.