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الرئيسية | حوادث | محكمة مغربية تُجرم الاغتصاب الزوجي .. والفاعل يُغادر السجن

محكمة مغربية تُجرم الاغتصاب الزوجي .. والفاعل يُغادر السجن

محكمة مغربية تُجرم الاغتصاب الزوجي .. والفاعل يُغادر السجن
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:00

في قرار قضائي يُرجح أن يكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حُكماً قضى بشكل صريح بتجريم الاغتصاب الزوجي، وألغت حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد كَيَّف فعل الاغتصاب الزوجي إلى الإيذاء العمدي في حق الزوجة.

ويضع قرار المحكمة هذا حداً لاجتهاد قضائي متواتر يقضي بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي من منطلق قراءة تأويلية للنص المُجرِّم للاغتصاب، كانت تستثني العلاقة الزوجية من إمكانية تطبيق هذا النص، استناداً إلى الاعتقاد بكون "عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة رضى مفترض بخصوص أي علاقة جنسية مع زوجها".

القرار نشرته الأسبوع الجاري جمعية المفكرة القانونية على موقعها الرقمي، الذي ينشر فيه قضاة مغاربة بعض الاجتهادات، ويتضمن تفسيراً لافتاً لحادثة عنف زوجي أفضى إلى افتضاض بكارة، ويعطي تعريفاً دقيقاً للاغتصاب الزوجي، كما يستشهد أيضاً بقرار لمحكمة النقض الفرنسية يعود لسنة 1990.

لكن المفارقة في هذا القرار الجديد تكمن في أن محكمة الاستئناف، وإن كانت أدانت الزوج الفاعل بالاغتصاب الزوجي بشكل صريح، إلا أنها خففت عقوبته؛ فبعدما كان قد أدين ابتدائياً بالإيذاء العمدي ودخل السجن لقضاء عقوبة سنتين، جرى تحويل هذه العقوبة استئنافياً إلى موقوفة التنفيذ، ما يعني أن الفاعل سيغادر السجن.

وبررت محكمة الاستئناف تخفيف حُكمها على المتهم بالرغبة في استمرار رابطة الزوجية عبر تنازل الزوجة المشتكية عن شكايتها السابقة، وهو ما يجعل هذا القرار يعترف في التعليل بالاغتصاب الزوجي بشكل واضح وصريح، لكن دون تجريم فعلي له.

فصول القضية

تعود حيثيات القضية إلى شهر يونيو من سنة 2018، إذ جرى نقل الزوجة المشتكية على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي بالعرائش وهي تنزف دماً من فرجها، وصرحت للضابطة القضائية بأنها "كانت على خلاف دائم مع زوجها، وأخبرته بأنها ترغب في فسخ الارتباط بينهما الذي يعود إلى حوالي سنة".

وبررت الزوجة المشتكية عزمها فسخ الارتباط مع زوجها بأنها تحس بأنها شخص غير مرغوب فيه من طرف عائلته، وتحكي أنه بتاريخ 29 يونيو من سنة 2018 جاء لزيارتها بمنزل والديها، ولما أخبرته بنيتها فك الارتباط ثارت ثائرته وشرع في الصراخ.

وصرحت الزوجة للشرطة القضائية بأن زوجها "شرع في الصراخ واقترب منها وهددها بكونه سيقتلها ويقتل نفسه إن فكت الارتباط به، وعندما اقترب منها أسقطها أرضاً وقام بمواقعتها رُغماً عنها، وأدخل ذكره بقوة في فرجها رغم توسلها إليه للكف عن ذلك، وقامت بافتضاض بكارتها وتركها تنزف دماً، ونقلت إلى المستشفى وأدلت بشواهد طبية تفيد بتعرضها لعنف جنسي".

وعند استماع الضابطة القضائية إلى المشتكى به صرح بأنه "نظراً لمروره بضائقة مالية تأخر في إقامة حفل الزفاف"، وبأنه "كان يتردد باستمرار على منزل والدي زوجته ويمارس معها الجنس برضاها بشكل سطحي"، وأضاف أنه "دخل معها في خلاف، وفي يوم وقوع الحادث مارس معها الجنس بشكل سطحي، لكنه في لحظة لم يضبط نفسه وقام بإدخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه إلى كونها تنزف دما، ثم غادر المكان بناء على طلبها".

ودفع محامي الزوجة المشتكية بإدانة المتهم بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة عبر متابعته بالفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، والتمس الحكم بتعويض موكلته بـ20 مليون سنتيم؛ في حين رافع محامي الزوج بكون المواقعة كانت بشكل رضائي، وطالب خلال مرحلتي المحاكمة بالبراءة لموكله أو منحه ظروف التخفيف، معتبراً أن الفصلين السابقين لا ينطبقان عليه، لوجود رابطة الزوجية.

الحكم الابتدائي

في المرحلة الابتدائية، اعتبرت المحكمة أنه "لا يمكن الحديث عن الاغتصاب، ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، إذ إن المتهم عندما مارس الجنس مع الشاكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية".

كما اعتبرت المحكمة أن "معاينة الضابطة القضائية لملابس الضحية ملطخة بالدماء، وعلى رجلها آثار وكدمات، كلها تفيد بكونها تعرضت لاعتداء بالعنف الجسيم والإيذاء العمد حسب مفهوم الفصل 404 من القانون الجنائي".

وأكدت المحكمة الابتدائية في حكمها أنها "اقتنعت بارتكاب المتهم لجنحة الإيذاء العمد في حق الزوجة طبقاً لمقتضيات الفصلين 401 و404 من القانون الجنائي، وبذلك قررت حرمان المتهم المدان من مزية ظروف التخفيف".

منطوق الحكم آخذ المتهم من أجل الإيذاء العمد في حق الزوجة، وأدانه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، إضافة إلى أدائه تعويضاً مدنياً قدرها ثلاثون ألف درهم لفائدة زوجته.

الحكم الاستئنافي

تقدم الطرفان باستئناف للحكم الابتدائي، وبعد المداولة اعتبرت محكمة الاستئناف بطنجة في الملف رقم 2612/2019/203 أن "الاغتصاب الزوجي هو إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الإكراه. ولا يقصد بالإكراه هنا الإكراه المادي فقط، والمتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية، بل أيضاً الإكراه المعنوي المتمثل في الابتزاز والتهديد وممارسة الجنس بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها".

وأضافت المحكمة في قرارها أن "المشرع المغربي عرف الاغتصاب بأنه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، وهو هنا لم يستثن المرأة المتزوجة، وعليه يفهم أنها يسري عليها تطبيق هذا النص، وهو ما سار عليه القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع المغربي".

وأشارت المحكمة إلى أن محكمة النقض الفرنسية أصدرت بتاريخ 5 شتنبر 1990 قراراً جاء فيه أن "القانون الجنائي الفرنسي يهدف إلى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، وبالتالي فإنه لا يستثني من الاغتصاب المعاشرة بالإكراه التي تقع بين شخصين تجمعهما علاقة زوجية".

نص الحكم أورد أيضاً أنه "إذا كانت الزوجة بحكم رابط الزوجية مدعوة إلى تمكين زوجها من نفسها، فإن الزوج مدعو بدوره لحماية شريكة حياته من الأفعال الفاحشة الماسة بعورتها التي لا يجوز العبث بحرمتها، ولا أن يمارس عليها الفاحشة بدون رضاها؛ فالرابطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة، ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة من طرف الزوج لارتكاب الفاحشة في حقها بطريقة هي غير راضية عنها".

من هذا المنطلق، وأمام اعترافات الزوج المتهم خلال مراحل التقاضي وتصريحات الزوجة المشتكية والشهادة الطبية، ومعاينة الضابطة القضائية لملابس الضحية ملطخة بالدم، اقتنعت المحكمة "بكون جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض قائمة في حقه طبقاً للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي".

وذهبت محكمة الاستئناف إلى اعتبار "القرار المستأنف لما أعاد تكييف الأفعال المدان بها المتهم على أنها تشكل الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقاً للفصل 404 من القانون الجنائي لم يصادف الصواب، ما ينبغي إلغاؤه والتصريح بمؤاخذته من أجل الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقاً للفصلين 486 و488".

في المقابل، رأت المحكمة أن المتهم "يستحق ظروف التخفيف طبقاً للفصلين 146 و147 من القانون الجنائي، لدرجة إجرامه ولتنازل الزوجة عن شكايتها، استمراراً لرابطة الزوجية، مع جعل العقوبة المحكومة بها موقوفة التنفيذ في حقه لعدم سوابقه".

وفي الدعوى العمومية، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة ما يلي: "إلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من إعادة التكييف، مع جعل العقوبة المحكوم بها على المتهم موقوفة التنفيذ في حقه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى".

وفي المطالب المدنية قضت الهيئة القضائية التي نظرت في هذا الملف بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من تعويض للمطالب بالحق المدني، والتصريح بالإشهاد على تنازلها عن المطالب المدنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - عبدالله الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:17
اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة
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27
2 - ولد البلاد الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:18
الله الله ما حدها تقاقي و هي تزيد في البيض....أنا سيدي باغي التيقار...ما غاديش نتزوج...نبقى حر ديال راسي ......من كل بستان زهرة و مرتاح مع راسي.....
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25
3 - N.H الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:19
صافي دبا كملات لي بغات لخدمة في رجلها تهمو(بالإغتصاب ههههه)تسيفطو لحبس و تخرج دير طريطوار لفاهم يفهم لي باقي كيفكز يتزوج من المغربيات كيقلب على الحبس و المشاكل التي لا حدود لها
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5
4 - équilibre mental الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:20
الانسان المتوازن نفسيا لايغتصب ولايعنف لان لديه ثقة في نفسه وذكاءه ويتسلح بالصبر والهدوء
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6
5 - Observateur الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:24
كيف يمكن اتبات العنف المعنوي المؤدي لجريمة الاغتصاذ للزوجين عندما تكون العلاقة قديمة، و هناك شكوك حول دوافع غير بريئة للزوجة
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0
6 - عبدالقادر جرسيف الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:25
ايوا كملت الباهية هذاك الشي اللي كان خاص، ولكن هذاك الشي كلو من سعد صندوق المحكمة.
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-2
7 - سلام عليكم الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:31
امر ايجابي جيد. هناك رجال و ماهم برجال.يدخلن منازل سكرانين و يغتصبن ازوجهم....وهناك ذكور هماجيون مثل الحيوانات....بل الحيوان ألطف مع أونثه منهم . لهذا...القول لبعض الذين لم يصتصغو الحكم نوض عمي تشلل. انضبط ولا خلي عليك وواج في تيقار . سلام عليكم
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8 - إحذروا ايها الرجال الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:33
ستصبح معاشرة الزوجة بعد التقدم بطلب و صورتين و يجب أن تعترف الزوجة بأنها كانت راضية عن طريق إمضاء و ختم مسجل ! قوانين فرنسا ستنعش سوق الرذالة و ستصبح المومسات ذوات شأن فمن لن يتقدمن بشكاية الإغتصاب
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9 - في الصميم الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:34
معنى هدا الحكم دابا الا ابغيتي تجامع الزوجة ديالك تمشبوا للمقاطعة وتكالبزي ليك الموافقة اديالها مع تحديد الوقت الزمني والمكان والموطؤ والاوضاع والا تشكي بيك مم اجل الاغتصاب لعدم رغبتها في الجماع. بلاش كاع وسالينا . من كل بستان زهرة وارتاحت البلاد.
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10 - متعجب الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:36
اذا كان الزواج على سنة الله و رسوله فلا يحق للزوجة رفض طلبات الزوج الشرعية، سوى عن مرض او عدم قدرة واضحة، ولا أعتقد أن الزوج يدير اذى لزوجته الا إذا كان في حالة غير طبيعية من سكر او مخدرات...أما إذا ثبت غير ذالك و ان الزوجة فقط لا تريد لأنها مع موعد مع مسلسلها المفضل أو انها ليست في مزاج جيد لان طعام العشاء احترق فهنا ينبغي مسائلة الزوجة في تقصيرها في أداء واجبها. و عليه اي شكاية من خيانة من طرف زوجها لن يتم أخذها بعين الاعتبار لانه لم يجد ما يريد في البيت فذهب لقضاء حاجته خارج البيت.
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11 - مغربيي الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:37
السلام عليكم هل وصلنا الى هذ الحد من قلت الأمان سال للقاضي الموتق لهذ الزواج هل في المقدمة او كتب( عقد نكاح ) اين هن المشكل هل من المفرود عن الزو ان نحمله كل أعباء الحياة ونمنعه من حقه الشرعي لماذا نحمل الرجال كل هذه الأعباء هل هناك قنون يفرض على الزوجة ان تلبي لاغبات زوجها ام ليس له حق ولا قنون الله برد بينا المغرب مشا الرجال قاطعو الزواج وانا من المقاطعون الى ان تخرج المسلمات الطاهرة الى شارع مطالبة بتطبيقي شرع الله
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12 - مغربي يكره المغاربة الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:38
إلى كل غبي قرأ هذا المقال و أول ما جاء في باله هو التهرب من الزواج و احتقار المرأة، أود أن أقول لك أن أمثالك ما زالوا يعيشون في العصر الحجري. السيدة تم اغتصابها و تنزف دما و لديها كدمات و كل ما تفكر فيه أن المرأة ولات زايغة و خصها إعادة التربية.، المرأة إنسان مثلك و مثلي. تخيل معي أخي المواطن يوقف عليك شي حد و يرغم عليك تدخل شي حاجة خانزة ديالو في جسمك. ما إحساسك ؟ المرأة ليست عبدة شهواتك، و إن كنت حيوانا مفترسا غير قادر على السيطرة على غرائزه، فمكانك صديقي هو الغابة أو السجن و لو كان الأمر بيدي فالمشنقة، و لك حرية الاختيار.
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13 - بنت الرباط الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:38
من كل بستان زهرة ويوم القيامة من كل نار جمرة .... الله المستعان.
واش عقد الزواج كيسمح للزوج يعامل مراتو بحال الجارية او الدابة او المتاع ؟؟؟
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14 - Hassan Sima الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:38
عند ممارسة الجنس بين المتزوجين أحيانا يگون من الصعب تمالك النفس لأن ذالك الإحساس غريب جميل وأحيانا بإيس بدون إضافات لگن الأمور التي حرمها الله يمگن للزوجة طلب الطلاق أما إغتصاب لا يجوز
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15 - مواطن صريح الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:40
ادا بقينا في هده الطريق سيأتي زمان واضن انها قد وقعت لا يمكن ان يعاشر الرجل زوجته إلا ادا قام بإرضائها عن طريق المال وإلا سوف تقوم برفع دعوة قضائية عليه بدعوى انه تم اغتصابها على مادا استند هدا القاضي كي يصدر هدا الحكم حتى يكون سابقة في تاريخ المغرب ادن ليس هناك اي سند قانوني ادا ما تم فتح هدا الباب للنساء فسوف نقوم بتدمير الاسرة المغربية اكثر مما هي مدمرة
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16 - kattani simo الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:42
كنت افكر في الزواج لاكن بعد هذه التطورات صدقوني عدلت عن الفكرة نهائيا اذا كان الرجل يسجن لانه مارس حقه الطبيعي فسلام على هذه الوطن ولا ديانة ولامعتقد يسمح بهذا مع الاسف هناك من يريد تدمير القيم المغربية الاسلام
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17 - عبدالله الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:42
ليس هناك شيء إسمه الإغتصاب الزوجي. هناك عنف زوجي وقد يكون من أحد الطرفين على حساب الطرف الأخر
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18 - mabghitch الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:42
 وعليه يفهم أنها يسري عليها تطبيق هذا النص، وهو ما سار عليه القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع المغربي".
دبا حنا خديها من فرنسا غير زبل ديالها ف قوانين. خاصنا نحترمو رسنا ونديرو قوانين لي خداما لينا ويلا بغينا نقلو من فرنسا عطا الله قوانين بحال قانون اشغل نجيبوه و نحيدو هاداك للي عندنا وكانسموه قانون.
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19 - علي الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:47
اذا كان هذا التصريح من طرف زوجة صحيح، فيستحق السجن بعقوبة الاغتصاب، لايمكن ممارسة الجنس على المراة بدون ارادتها مهما كانت علاقته بها، حتى وان كانت زوجته، فالزواج ليس العنف بل الحب والاحترام
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20 - الوكيلي الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:48
ما يتم طبخه من قرارات مجحفة في حق الرجل لا يخدم المرأة فعزوف الرجال علي الزواج هو الحل للتخلص من براثين المرأة
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21 - حائر الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:49
يا سبحان الله اصبحنا نعيش في عصر المتناقضات يحرمون ما احله الله (الزواج) ويحلون ما حرمه الله (العلاقة الرضائية) فانتظروا الساعة
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22 - khalid الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:50
الزواج عقد بين طرفين و رابط التراحم و الوئام و الحب و الإعتناء بالطرف الآخر. و حينما ترفض الزوجة وقاع زوجها فهي تمارس العنف النفسي و الجنسي على الزوج إن زالت الموانع كالمرض و العياء و...أما إذا رفضت ممارسة الحب مع زوجها لأنها لا تريد فقط فهذا يعني أن علاقتهما متوترة وينبغي حل المشكل أو الطلاق. أما القضاة فهم ينكنحون نسائهم و كذلك بالنسبة للبعض منهم ما ملكت أيمانهم لذلك فهم لا يراعون العنف الذي تمارسه الزوجة على الزوج كأن تقول للزوج انا مريضة، أنا مشي على برجي، فيا العادة الشهرية. كاضرني كرشي، طحت 9بيلة فدروج وماقدارتش نتحرك، في أزبار... و هكذا دواليك يا حبيبي القاضي.
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23 - الى صاحب تعليق ولد البلاد الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:51
هاذا ما يرودونه بهكذا قوانين تشتيت الأسر و عزوف الشباب عن الزواج
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24 - ana الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:52
الشيء الذي لم يفهم هو كلمات الزوجة الزوج فض البكارة
يا قوم مادام الإثنان قد جمعهما عقد نكاح فيجب أن يدخل بها.
ولا يجب ان تساومه بالعرس كي يدخل بها
على السادة المجتهدين في ميدان العنف الزوجي كما يسمونه أن يسنوا قانونا
ينصف الرجل وهو:
فالرجل يحتاج إلى عقله كي يخرج ليعمل ويجتهد
وإني أرى الحالة النفسية للرجل الذي تمنعه زوجته من مضاجعتها
وفي الحقيقة هذا ما يريده الغرب بزرع الفتن بين العرب والمسلمين
كل امراة ترى أن زوجها كلما أراد أن يجامعها بغير رغبتها عنفا وجريمة
أن تسمح له بالتعدد ولهذا جعل الله التعدد
فيه راحة واستراحة للمرأة من التعنيف والإرهاب.
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25 - أين العلماء؟ الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:53
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون)
ما دمتم تستشهدون بالتشرسع والقضاء الفرنسيين . فهم أباحوا اللواط والسحاق وانتقاد الحاكم وسبه و كذا سب الرسل والانبياء على الملئ و في الاعلام وووو
الى اين تودون الوصول بالمسلمين؟
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26 - منير الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:55
لم يستطيعوا اختراق المغرب لعقود عديدة..للأسف اصبحنا مخترقين من طرف أعداء الوطن و الاسلام..أصبحوا يضربوننا من نواة المجتمع و هي الأسرة..و ذلك عن طريق جمعياتهم المنحطة المندسة في مجتمعنا .. إنهم يسعون إلى الفتن الأسرية التي ستؤدي إلى فتنة مجتمع بأكمله..اخترقوا "مدونة الأسرة" و الآن في جل القوانين المغربية..
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