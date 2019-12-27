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الرئيسية | حوادث | جديد قضية "حمزة مون بيبي" .. هذه تفاصيل التحقيق مع دنيا باطما

جديد قضية "حمزة مون بيبي" .. هذه تفاصيل التحقيق مع دنيا باطما

جديد قضية "حمزة مون بيبي" .. هذه تفاصيل التحقيق مع دنيا باطما
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:00

خضعت الفنانة المغربية دنيا باطما، مساء الخميس، لساعات مطولة من التحقيق من لدن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ورود اسمها في التحقيقات الجارية بخصوص ملف حساب "حمزة مون بيبي" على موقع "سناب شات".

واستمعت الفرقة الوطنية للفنانة المذكورة، بعد قدومها رفقة زوجها من البحرين، ساعات قليلة على توقيف شقيقتها ابتسام، رغم كونها ظلت تنفي طوال الأيام الماضية استدعاءها للتحقيق معها في هذه القضية، مؤكدة أن سمعتها تتعرض للاستهداف من قبل حسابات وهمية ومواقع مغربية.

وظل زوج دنيا باطما، المنتج البحريني الشهير محمد ترك، بجوار مقر الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بالحي الحسني، يترقب خروجها وإنهاء التحقيق معها.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن البحث التمهيدي مع الفنانة المغربية انصب حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير، الذي كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إن كانت تربطها علاقة به وبالواقفين وراءه.

كما تقرر حسب مصادر الجريدة حجز الهاتف النقال للفنانة دنيا باطما من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن دنيا باطما عملت خلال أجوبتها عن أسئلة الفرقة الوطنية على نفي علاقتها بالحساب، وكذا تورطها في التشهير والإساءة إلى مجموعة من الضحايا عبر استغلال "حمزة مون بيبي" والواقفين وراءه.

ويرتقب حسب مصادر الجريدة أن يتم استدعاء الفنانة دنيا باطما في الأيام المقبلة من أجل مواصلة التحقيق معها، وكلما دعت الضرورة، للوصول إلى الجهة التي تقف وراء هذا الحساب الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الفنانين والمشاهير، وكان ينشر فضائح عنهم.

وجاء الاستماع إلى دنيا باطما بعدما تم التحقيق مع شقيقتها التي ورد اسمها ضمن تصريحات المتهمة "زينب،ز"، القاطنة بمدينة سلا، والمتابعة في حالة اعتقال من لدن النيابة العامة في مراكش، والتي أكدت أن شقيقة المغنية الشهيرة دنيا واحدة من اللواتي يزودن المتهم "علاء الدين،ب"، المتحدر من مدينة القصر الكبير، والمتابع في حالة اعتقال بدوره، بصور ومقاطع فيديو يتم نشرها على حساب ADMIN.Hamzamonbb.

وسبق للفنانة دنيا باطما أن كذبت أخبار استدعائها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أوضحت من خلال بلاغ لمكتبها الإعلامي أنها لا تربطها علاقة بالحساب المذكور، ولَم تتوصل بأي استدعاء من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأكد المكتب ذاته أن ما تم الحديث عنه من استدعاء دنيا باطما "استهداف مباشر لشخص الفنانة، في محاولة لتشويه صورتها داخل أرض الوطن وخارجه، بغية التشويش على مسارها الفني"، معبرا عن "استهجانه الكبير لنشر هذه الشائعات وتنديده بهذه الممارسات التي لا ترقى إلى المهنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - البرنس الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:04
ربما تقول العدالة كلمتها أخيرا، و لكن قد يكون للهاتف كلمة أقوى
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40
2 - Lahcen الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:05
الشعب عوض الإهتمام بالمشاكل التي تستحق أصبح يهتم بمشاكل تافهة و لن تعود بالمنفعة عليه ... وجب الإهتمام ب ضريبة دوزيم مون بيبي ، الأجور مون بيبي، العلاج المجاني لمرضى السرطان مون بيبي ...
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92
3 - مغربية صحراوية بمل فخر الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:08
هاااااا على سلامتك شفتي يا دنيا كون ديتيها في مسارك الفني و درتي بحساب الوسام الملكي كون موصلتيش لهاد المستوى القانون فوق الجميع احنينتي و اللي دار الغلط يستاهل العقوبة
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57
4 - أبو جاد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:14
الشهرة، المال، القرب من ذوي النفوذ، و في حالة دنيا العطفة الملكية...أشياء صعب على دنيا التعامل معها و خرجت عن سيطرتها...خصوصًا البنت جاية من طبقة شعبية ما قارياش بزااااف.
لكن الضربة القاتلة هي حين وجهة همجيتها نحو سعيدة شرف مرضية المخزن لكونها تمثل المرأة الصحراوية المحبة للوطن و للوحدة الترابية...المخزن دوز ليها گاع التخربيق و داك لهبال ديالها...و لكن بحال هادشي لا، خصوصا حمزة مون بيبي تلاح حتى على مسؤولين مغاربة و تيقولوا عندو صور ديالهم، حسب الصحغي تحفة عبر قناتة فاليوتوب.
دبا سؤال آخر، هادوك الأوسمة واش كاين شي معيار معقول تتعطى على أساسو؟؟؟
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48
5 - عزيز الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:14
ابحثوا عن مكان في الأعلى، ففي القاع ازدحام شديد.
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42
6 - حكيم الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:16
يجب محاسبة كل المطورطين فى هده الفضيحة والقانون فوق الجميع
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25
7 - مواطن غيور الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:18
القانون فوق الجميع : وملكنا ملك الجميع ومن يتفوه باسمه ويحمل راية البلاد عليه ان يشرفه ويشرفنا وتحية لمن فضح هذا الحساب ووضع حدا لزمرة من المرضى والمعتوهين وتحية للامن الذي قض مضجع من كان يعتقد انه اصبح فوق الجميع
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22
8 - botfla الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:23
C fait mal au coeur ,car j aime beaucoup almrhoum larbi batma allh irhmo.
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2
9 - citoyenمهاجر الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:23
نتمنى ان نرى ونسمع تحقيق متستقل فقط اريد ان ااكد ان سمعة الفنان لا تسقط بالتحقيق فالكل سواسية امام القانون عليك ان تثبتي براءتك في ملف كبير
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10
10 - ayoub الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:25
غريب ما آلت إليه الأوضاع في زماننا هذا!!!
فنانون بعقول صغيرة
دنيا باطمة ارتبط دوما إسمها بإثارة الجدل و المشاكل
أين أنتم من الفنانين ورالفنانات المغاربة أمثل بلخياط و الدكالي و الحياني و الإدريسي و نعيمة سميح ووووو.....
هزلت
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34
11 - azrou999 الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:29
ان الله سبحانه يأتي الرزق لكل خلقه و بالمقابل يجب الشكر له وحده دون غيره مصداقا لقوله تعالى "و ما خلقنا الإنس و الجن الا ليعبدون"الا ان هناك نوع من البشر بقدرما يتضاعف رزقه بقدر ما يكفر و يتجاحد مع خالقه و الله سبحانه يمهل ولا يهمل بحيث إذا تمادى الإنسان في طغيانه فان الله سريع الحساب .
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20
12 - مغربي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:30
السلام
هيهات الفن اصبح عفن بعد ما كان عمها العربي و اخوه محمد يصدحون بحناجرهم من اجل الشعب و من اجل الظلم و القمع و الاستبداد و الشطط ابان سنوات الجمر.ظهر فن كله ضاي ضاي و باي باي و كاي كاي و خاي خاي اعزكم الله.و ظهر مغنيون عراة و مغنيون متهمون بالاغتصاب و مغنيون يحلمون بالمركز الاول و مغنيون الشوكولاطه نوتيلا و اخر اهدى "بيكالا" للبوز.يا عجب على زمن.
اتمنى ان يتم القبض على كل من له اليد في هده البسالة و كيف ما كان مستواه و تطهير الفن من هؤلاء العاهات الدين فرضوا علينا في التلفزة العمومية و اصبحنا نراهم اكتر من اولادنا و بناتنا.
نطالب بوقف جل البرامج التافهة التي تستدعي هؤلاء المرتزقة و ميليشيا العفن متل رشيد شو و كيف كنتي و تغريدة و ستوديو دوزيم و العودة الى برامج غناءية دات جودة و استدعاء من له فن نقي و عفيف و شكرا.هدا حلمنا نتمنى تحقيقه.
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22
13 - مستغرب الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:31
اكيد المتهم بريء حتى تثبت ادانته لكن هاد السيدة واللغط الذي يحوم حولها تسيء لاسم عائلة فنية نعتز بها كمغاربة
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15
14 - لهيب الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:38
مع احترامي وتقديري لكل الفنانات المغربيات ، أقول لباطما لقد أصابك الغرور وتجبرت واستقويت .. وتجاوزت الحدود . ونتيجة لذلك ستفقدين كل شئ وستؤدين الثمن غاليا .
ألم يعلموك : من تواضع لله رفعه . والتواضع شمة الأقوياء .نصيحة . عودي الى رشدك وتخلصي من رواسب الدرب ومخلفات الحومة والسقاية والحمام ... وتصرفي تصرف العاقلات المهذبات . عفوا تصرف الفنانات المتوجات
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30
15 - #عزيز# الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:41
هذه السيدة المذكورة أعلاه ترتدي قفطان-علم المغرب، و حاصلة على وسامين و يبدو أنها قدوة صالحة و نموذج لما يجب أن يكونه شباب و شابات المغرب... هكذا يقول أصحاب الحال الذين بيدهم الحل و العقد، و هكذا يعتقد الآلاف ممن أرغدوا و أزبدوا لجريمة حرق العلم في باريس!!!!
.
.
الحاصول اللي بغا يطرطق المرارة يقابل هاد القوم و يحاول يفهمهم!!!
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0
16 - Agourram الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:41
نريد رووس الفساد الاداري و المالي لا شان لنا بهاته الطراهات او الفنانات
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0
17 - عبدالقادر جرسيف الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:43
لم نكن نسمع من قبل بهذه الخزعبلات عندما كانت الفنانة بالفعل فنانة. يقول المثل الشعبي لي شفتو راكب على كصبة كولو مبروك العود.
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18 - moha الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:54
cette dame chanteuse ne mérite pas le qualificatif fennana c'est trop pour elle chante n'importe quoi comme toutes celles qui se sont réfugiées au golf et en egypte
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19 - الصنديد الزفزافي عندو الحق الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:54
بهدلتو وشوهتو هاديك الراية ورديتوها مكتسوى حتى بصلة.
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20 - مغربي حتى النخاع الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:57
دغيا إجبدوهوم
الفرقة الوطنية لها من التجربة ما يكفي لحل مثل هكذا ألغاز
يتم تفكيك الخلايا الإجرامية وهي نائمة فكيف بهذه القضية التي غزت رائحتها كل الأقطار
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21 - Ouahi الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:00
انظروا ماذا تحمل هذه السيدة على صدرها...أليس هذا تمريغ المقدسات في التراب؟ و يتحدثون عن المس بالمقدسات...هذا الشعار لا يقل قدسية عن الراية و مع ذلك يستعمله كل من هب و دب...و في أية مناسبة...
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22 - Sam.. italy الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:04
سيساندها المحيط ... كونها تشرف بلدنا كرائدة عالميا في العلم والتكنولوجيا
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23 - ADAM الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:10
لست من متتبعيها ولا أحب غناءها، ولن يصل بي البغض إلى أن أتمنى لها التورطة في هذا الملف الشائك. بل أتمنى خالصا أن يكون شخصا واحدا فقط متورط للحد من كثرتهم، لأن تبعيات الملف ستكون وبالا على أسر كثيرة لمن سيدان بالسجن.
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24 - مهاجر الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:15
بغيتي تضحكي على الناس اوا هانت حصلت في الشبكة.
أنت مذنبة فيجب عليك الاعتراف به وعدم إنكاره. لم يتم انتقاؤك عشواءيا من بين 36 مليون مواطن ولكن الشرطة القضاءية اتت بنتيجة البحث أنك انت متورطة في حساب سيمون مونبيبي.فالعدالة ستكون لها الكلمة.
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