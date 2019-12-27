جديد قضية "حمزة مون بيبي" .. هذه تفاصيل التحقيق مع دنيا باطما

هسبريس - عبد الإله شبل

خضعت الفنانة المغربية دنيا باطما، مساء الخميس، لساعات مطولة من التحقيق من لدن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ورود اسمها في التحقيقات الجارية بخصوص ملف حساب "حمزة مون بيبي" على موقع "سناب شات".

واستمعت الفرقة الوطنية للفنانة المذكورة، بعد قدومها رفقة زوجها من البحرين، ساعات قليلة على توقيف شقيقتها ابتسام، رغم كونها ظلت تنفي طوال الأيام الماضية استدعاءها للتحقيق معها في هذه القضية، مؤكدة أن سمعتها تتعرض للاستهداف من قبل حسابات وهمية ومواقع مغربية.

وظل زوج دنيا باطما، المنتج البحريني الشهير محمد ترك، بجوار مقر الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بالحي الحسني، يترقب خروجها وإنهاء التحقيق معها.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن البحث التمهيدي مع الفنانة المغربية انصب حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير، الذي كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إن كانت تربطها علاقة به وبالواقفين وراءه.

كما تقرر حسب مصادر الجريدة حجز الهاتف النقال للفنانة دنيا باطما من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن دنيا باطما عملت خلال أجوبتها عن أسئلة الفرقة الوطنية على نفي علاقتها بالحساب، وكذا تورطها في التشهير والإساءة إلى مجموعة من الضحايا عبر استغلال "حمزة مون بيبي" والواقفين وراءه.

ويرتقب حسب مصادر الجريدة أن يتم استدعاء الفنانة دنيا باطما في الأيام المقبلة من أجل مواصلة التحقيق معها، وكلما دعت الضرورة، للوصول إلى الجهة التي تقف وراء هذا الحساب الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الفنانين والمشاهير، وكان ينشر فضائح عنهم.

وجاء الاستماع إلى دنيا باطما بعدما تم التحقيق مع شقيقتها التي ورد اسمها ضمن تصريحات المتهمة "زينب،ز"، القاطنة بمدينة سلا، والمتابعة في حالة اعتقال من لدن النيابة العامة في مراكش، والتي أكدت أن شقيقة المغنية الشهيرة دنيا واحدة من اللواتي يزودن المتهم "علاء الدين،ب"، المتحدر من مدينة القصر الكبير، والمتابع في حالة اعتقال بدوره، بصور ومقاطع فيديو يتم نشرها على حساب ADMIN.Hamzamonbb.

وسبق للفنانة دنيا باطما أن كذبت أخبار استدعائها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أوضحت من خلال بلاغ لمكتبها الإعلامي أنها لا تربطها علاقة بالحساب المذكور، ولَم تتوصل بأي استدعاء من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأكد المكتب ذاته أن ما تم الحديث عنه من استدعاء دنيا باطما "استهداف مباشر لشخص الفنانة، في محاولة لتشويه صورتها داخل أرض الوطن وخارجه، بغية التشويش على مسارها الفني"، معبرا عن "استهجانه الكبير لنشر هذه الشائعات وتنديده بهذه الممارسات التي لا ترقى إلى المهنية".