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الرئيسية | حوادث | درك "زاوية الشيخ" يفكك معملا سريا لـ"ماء الحياة"

درك "زاوية الشيخ" يفكك معملا سريا لـ"ماء الحياة"

درك "زاوية الشيخ" يفكك معملا سريا لـ"ماء الحياة"
حميد رزقي من بني ملال
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:05

فكّكت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة بتراب جماعة آيت أم البخث التابعة إداريا إلى إقليم بني ملال، خلال حملة أمنية مفاجئة شملت مختلف أرجاء المنطقة.

مصادر هسبريس أفادت بأن العملية أسفرت عن تفكيك المصنع السري وحجز ما لا يقل عن نصف طن من التين المخمر و600 لتر من الماحيا القابلة للاستهلاك، إلى جانب عدد من المعدات التي تستعمل لصناعة هذا المسكر المحظور؛ ضمنها أسلاك نحاسية وقنينات غاز وبراميل بلاستيكية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحملة الأمنية تندرج في إطار الحملات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ، بتنسيق مع القيادة الإقليمية والجهوية، من أجل محاربة مختلف هذه الممنوعات التي يتم ترويجا خلال رأس السنة في أوساط الشباب بالمنطقة.

وزادت أن "قائد مركز الدرك الملكي بزاوية الشيخ قام، بتنسيق مع القيادة الإقليمية ببني ملال، بإتلاف الكمية المحجوزة من التين المخمر ومسكر الماحيا بالمكان ذاته، وواصل البحث عن صاحب المعمل السري الذي تم تحديد هويته واتضح أنه من بين المشتبه فيهم في ترويج الماحيا بالمنطقة".

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