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الرئيسية | حوادث | النيابة العامة تطعن في سراح باطما مقابل كفالة

النيابة العامة تطعن في سراح باطما مقابل كفالة

النيابة العامة تطعن في سراح باطما مقابل كفالة
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:10

استأنف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي متع المغنية دنيا باطما وشقيقتها بالسراح مقابل كفالة 40 مليون سنتيم، لكليهما، دون إغلاق الحدود في وجهيهما.

وكانت النيابة العامة طالبت لحظة إحالة دنيا باطما وشقيقتها على قاضي التحقيق، أمس الاثنين، بإجراء تحقيق إعدادي وإغلاق الحدود في حقهما وسحب جواز سفرهما، وبكفالة قدرها 500 ألف درهم، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية؛ إلا أن قاضي التحقيق كان له رأي آخر بعدما قرر متابعتهما في حالة سراح.

ويذكر هذا الطعن بما عرفه مسار أفراد مجموعة "سكينة كلامور" المتابعة في حالة اعتقال على ذمة هذه القضية، والذين قرر قاضي التحقيق تمتعيهم بالسراح المؤقت؛ فتقدمت النيابة العامة بطعنها لدى غرفة المشورة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، وتم توقيفهم من جديد وإيداعهم سجن لوداية ضواحي مراكش.

وتتابع النيابة العامة بمراكش الفنانة الغنائية دنيا باطما وشقيقتها بتهم "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدّمت، صباح أمس الاثنين، الفنانة المغربية سالفة الذكر وشقيقتها ابتسام أمام النيابة العامة من أجل "الابتزاز والتشهير بالفنانين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - أيوب المغربي الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:17
وهل يستوي الذين لديهم وساما ملكيا مع الذين ليس لهم "باك صاحبي" تحية للعدالة " المستقلة " في وطني الحبيب...
عاش الشعب
انشر ولا تحظر
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60
2 - عبدالقادر جرسيف الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:18
تمثيل في تمثيل الله يكون في عون الدرويش الا جات فيه.
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51
3 - عبد ربه الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:19
بعض الفنانين المغاربة للأسف عديمي المستوى والغريب في الأمر إنهم يكافئون بالجوائز والاوسمة التي لا يستحقونها بتاتا
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59
4 - ولد البلاد الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:19
هي مغنية و ليست فنانة لأن لها اخلاق و تربية لا علاقة لها بالفن ...الفنان هو الدكالي و بلخياط و المرحوم الحياني....و الفنانة هي لطيفة رأفت و نعيمة سميح و سميرة بنسعيد....اما باطمة ...خليني ساكت....لقد أساءت للعربي باطمة الله يرحمو....و نطالب بعقوبة شديدة لها لتكون عبرة للاخرين....و نزع الوسامين حيث لا تستحقهما......
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61
5 - souad الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:20
انا اتفق اتفاقا تاما مع النيابة العامة لانه لو كان المتهم من عامة الناس لما اطلق سراحه لا بكفالة ولا بغيرها فقليلا من الحياء ولتأخذ العدالة مجراها الطبيعي وإذا تبثت براءتها فلن نزيدها الا مبارك ومسعود
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43
6 - abdellatif الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:20
طعن النيابة العامة غير مجبر لقاضي التحقيق
حيث انتقل البحث من تمهيدي إلى تحقيق اعدادي تفصيلي
واذا تبث لقاضي التحقيق عدم كفاية الأدلة وكذا توافرت ضمانات الحضور فالقانون يخول له إطلاق صراحهما او منابعتهما في حالة صراح بموجب كفالة وفي حالة العكس اذا كان الملف جاهزا احاله على القضاء الجالس ويمكن آنذاك للنيابة العامة أن تقدم مطالبها بتطبيق القانون بصفتها ممثل للحق العام
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11
7 - sadaam الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:21
نعم دنيا باطما ......
الشعب او المواطن همه الوحيد في هده اللحظة هو تلك الساعة المشؤومة وظلام الصباح
او دعم البوطا او الزيادة في الاجور او تقديم المسؤولين على الصناديق الدولة للحساب امام التلفاز ....
اما دنيا بطما لديها احسن محامي واحسن ....

ا
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20
8 - مونيه الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:26
المرجو شطب كلمة فنانة. لان الفنان يحمل رسالة سامية. هي انسانة تجاوزت حدود الادب ولا ترقى لمستوى فنان.
الفنان قدوة يا نااااس.
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12
9 - مواطنة الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:27
هل وجدنا كل الحلول لمشاكلنا ولم يبق الا مثل هذه التفاهات لنهتم بها .ام إنها لعبة جديدة لالهاء الشعب وصرف نظره عن مجموعة القضايا الاساسية التي تهمه؟ صحيح! إننا في عهد التفاهات.
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9
10 - من المغرب الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 20:28
يجب أن يٌطبق القانون على الجميع، لي دار الذنب يستاهل لعقوبة، حتى و إن كانة فنانة معروفة يجب أن لا تُعامل بطريقة خاصة، حتى تكون عِبرة لمن تُسول له نفسه إبتزاز الآخرين.
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