النيابة العامة تطعن في سراح باطما مقابل كفالة

إبراهيم مغراوي

استأنف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي متع المغنية دنيا باطما وشقيقتها بالسراح مقابل كفالة 40 مليون سنتيم، لكليهما، دون إغلاق الحدود في وجهيهما.

وكانت النيابة العامة طالبت لحظة إحالة دنيا باطما وشقيقتها على قاضي التحقيق، أمس الاثنين، بإجراء تحقيق إعدادي وإغلاق الحدود في حقهما وسحب جواز سفرهما، وبكفالة قدرها 500 ألف درهم، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية؛ إلا أن قاضي التحقيق كان له رأي آخر بعدما قرر متابعتهما في حالة سراح.

ويذكر هذا الطعن بما عرفه مسار أفراد مجموعة "سكينة كلامور" المتابعة في حالة اعتقال على ذمة هذه القضية، والذين قرر قاضي التحقيق تمتعيهم بالسراح المؤقت؛ فتقدمت النيابة العامة بطعنها لدى غرفة المشورة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، وتم توقيفهم من جديد وإيداعهم سجن لوداية ضواحي مراكش.

وتتابع النيابة العامة بمراكش الفنانة الغنائية دنيا باطما وشقيقتها بتهم "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدّمت، صباح أمس الاثنين، الفنانة المغربية سالفة الذكر وشقيقتها ابتسام أمام النيابة العامة من أجل "الابتزاز والتشهير بالفنانين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي".