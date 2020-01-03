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الرئيسية | حوادث | أمن مطار الدار البيضاء يمنع دنيا باطما من مغادرة تراب المملكة

أمن مطار الدار البيضاء يمنع دنيا باطما من مغادرة تراب المملكة

أمن مطار الدار البيضاء يمنع دنيا باطما من مغادرة تراب المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 يناير 2020 - 18:00

منعت السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، الفنانة المغربية دنيا باطما من مغادرة التراب الوطني.

وقد جرى منع باطما من مغادرة التراب الوطني، وفق مصدر لهسبريس، حيث كانت تستعد للتوجه نحو مملكة البحرين على متن رحلة جوية مبرمجة على الساعة العاشرة صباحا.

من جانبه نفى محمد الترك زوج المطربة المثيرة للجدل، منع دنيا باطما من السفر، وقال في تصريحات صحفية إنها أتت رفقته لتوصيله إلى المطار، لكن فوجئا بإلغاء السفر بعد فوات الموعد.

قانون المسطرة الجنائي، في مادته 160، يؤكد أنه يمكن وضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، خاصة لأجل ضمان حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطياً.

ويصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية أمراً يبلغه في الحال شفهياً للمتهم، ويسجل هذا التبليغ في المحضر، ويبلغه أيضاً إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة.

كما تنص المادة 161 على "أن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، يتضمن الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات؛ منها عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، وعدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور، وعدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق، وإشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة، والتقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق، وإغلاق الحدود وغيرها من الإجراءات".

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بـ300 ألف درهم للأولى، و100 ألف درهم للثانية؛ وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة.

وضمّ صك الاتهام الموجه إلى الفنانة المغربية دنيا باطما "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته". كما تضمن هذا الصك "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد".

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد قررت، مطلع الأسبوع الجاري، عقد أول جلسة للتحقيق مع دنيا باطما وشقيقتها يوم 10 فبراير المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - عادل الجمعة 03 يناير 2020 - 18:04
يجب اتخاذ إجراءات المحاكمة كما ينص عليه القانون المغرب في حق المسماة دنيا باطمة لتكون عبرة لكل من يستغل الأوسمة الملكية كذريعة للنصب والتجسس على حسابات الغير وتشويه صورة البلد ...
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76
2 - نسرين الجمعة 03 يناير 2020 - 18:06
الزوج البحريني خاف من توريطه في ملف خطير مثل هذا، فاختار الالتحاق السريع بالبحرين، لأن القضية حامضة...
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63
3 - أبو جاد الجمعة 03 يناير 2020 - 18:10
وقيلة شافت آش دار هاد السيمانة كارلوس غصن، اللي سلت من الإقامة الجبرية فاليبان و هرب لبلادو لبنان...كل شي ممكن فزمن المتغيرات...دنيا شدي الأرض و خلي العدالة دير خدمتها، و مايكون غير الخير.
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34
4 - Youssra الجمعة 03 يناير 2020 - 18:10
باطما كان تايسحاب ليها الملك غايوقف معاها فهادشي. لا يا عزيزتي .. غاديا تكوني درس لأي واحد فهاد البلاد كايداعي انه عندو نفود و بلي هو فوق من القانون.
ماكنتيش تسبي الصحافة درتي غلط قاتل فوقت قاتل.
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45
5 - Yahya biladi الجمعة 03 يناير 2020 - 18:11
عيش نهار تسمع خبار.
مطربة مغربية و صوت جميل ولكن!!!
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-30
6 - نحن هنا ﻻداعي للهرب! الجمعة 03 يناير 2020 - 18:11
نحن في المغرب وليس اليابان ، ربما المسكينة شافت غصن وطريقة هروبه من طوكيو إلى بيروت ، وجربت .. وكانت النتيجة النهائية مخيبة للأمل ..
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21
7 - marwan الجمعة 03 يناير 2020 - 18:13
شوهتونا لا قيمة لمن لا كرامة له
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31
8 - souad الجمعة 03 يناير 2020 - 18:15
خطوة إيجابية لانها لو غادرت المغرب أشك بأنها سترجع للمحاكمة ولذلك كان هذا المنع ضروري لكي تسير القضية مجراها الطبيعي وياخذ كل ذي حق حقه وإذا كانت بريءة الله يعاونها وهذا لا يمنع من القول بانها وقحة وغير متربية وتطلق الكلام على عواهنه وهذا لا يمت بصلة الى الفن الأصيل لانها متطفلة على الفن ولا تحترم نفسها فهي تسب الكل ولا تعطي اعتبار لأحد خسارة فيها صوتهاالجميل واسم عاءلتها بطمة ،حقيقة خسارة
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32
9 - yaaaaaaaaadris الجمعة 03 يناير 2020 - 18:15
يجب على الديوان الملكي أن يسحب منها الوسامين حتى تكون هناك مصداقية
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39
10 - botfala الجمعة 03 يناير 2020 - 18:16
shame on you miss dounia lbarma.
You are not an Artist,larbi et moha batma are Artist.
You should work for a teror Organisation,thats the way u showed the World.
Go to hell
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5
11 - ...... الجمعة 03 يناير 2020 - 18:17
خبر رائع
عالله تردع شوية، حاشا واش تكون فنانة..
حتى لو طلعت -لا قدر الله- بريئة من حساب مون بيبي، فالإشادة بالعمل الإجرامي هو جريمة بحد ذاتها.. وأنا بالنسبة لي ستبقى مجرمة وشريرة
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28
12 - Salah الجمعة 03 يناير 2020 - 18:18
وسخات إسم باطمة الله يرحمو لكن هذا نتيجة عندما يجتمع الجهل والمال
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31
13 - حروف الجمعة 03 يناير 2020 - 18:19
نريد قضاء نزيه وعادل و محايد.
العقوبة لمن تستحق.
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21
14 - الدرهم الجمعة 03 يناير 2020 - 18:21
تدويرة منها يشطبوا ليها المطار كله و تطير فين بغات المسألة واضحة وضوح الشمس فنهار جميل هو فيه حد تهم قيم اليوم.
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-12
15 - Igout US الجمعة 03 يناير 2020 - 18:22
مهمومة هاذ الدنيا مهمومة
مهمومة أخيي مهمومة
مهمومة دنيا في ورطة مهمومة
مهمومة اللسان بلا لجام دمدومة
الله يرحم الغيوان وباطمة
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13
16 - البجعدي الجمعة 03 يناير 2020 - 18:23
أصبحتا نسبح في ثقافة الشياخ عندنا طبيب لكل 5000 مغربي و 336 شيخ وشيخة لكل مغربي أستسمح " حشاكم "
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23
17 - good الجمعة 03 يناير 2020 - 18:24
صباح وطني .. كان اسمه يوماً من الأيام ... وطن
صباح وطني .. صار كل شيء فيه قذارة وحقارة ودعارة وعفنّ
صباح وطني .. صار أوسخ ما فيه طفل لا يجد رغيف خبز ولا كأس لبن
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17
18 - والعجب هذا الجمعة 03 يناير 2020 - 18:24
عندها قظية اجرامية وكتستناها المحكمة وباغية تخوي البلاد والصراحة انا بعدا ما فهمت والو
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0
19 - badr الجمعة 03 يناير 2020 - 18:26
خزعبلات هدا الزمن حتى هوما ولى ليهوم شان. ولى يتكلم عليهوم الرأي العام. لا حولا ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل.
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0
20 - ما فاهم والو ..وجدة الجمعة 03 يناير 2020 - 18:26
حاولت فهم هدا المسلسل لكنني فشلت . من يكون هدا حمزة .. كما انني شاهدت بغض الفيديوهات حول الموضوع فلم اجد الا التخربيق .... و اكتشفت بعض الوجوه و استغربت للوضع الاخلاقي و المجتمعي لفءة من هدا الشعب ....
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21 - مغربي الجمعة 03 يناير 2020 - 18:27
صدمت من كثرة اتهامات الموجهة اليها.
زواق من برا أش خبارك من داخل.
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22 - مواطن الجمعة 03 يناير 2020 - 18:27
يقول المثل المغربي: ملي الله كايبغي الوح النملة فارواس كايخرج ليها الجوانح
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23 - عمر الجمعة 03 يناير 2020 - 18:28
ان كانت فعلا تريد مغادرة المغرب فهذا دليل اخر عن تورطها الى الأدنين في هده القضية، لو كانة فعلا بريئة لما غادرة حتى تتبة برائتها وتستعيد مكانتها، لكن مما يظهر للعلن فبينها وبين البرائة مسافة بعيدة، الله يهدي ما خلق.
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24 - Anversois الجمعة 03 يناير 2020 - 18:32
الشعب المغربي شعب واعي و ذكي و ذواق.. يهز بنادم ي حطو ف تانية واحدة.. ادا كانت مدنبة فجزاؤها اسفل سافلين
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25 - الغيور على الوطن الجمعة 03 يناير 2020 - 18:33
ولمادا تركو من كانو وزراء وامناء أحزاب بعدما هرّبو اموال الشعب. ودهبو بها إلى دول أخرا وإستتمرو بها على ظهر المواطن المغربي. اليس هناك رجل حكيم يطبق القانون على الجميع.???????
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26 - البرنس الجمعة 03 يناير 2020 - 18:34
دنيا باطمة فرشتيها أبنتي، شهرة و مال و لكن العقل الله يجيب، اش داك لديك الطريق ؟ واش قلة العقل ولا أشنو ؟ لو كنت مكانك لوهبت نفسي لأعمال الخير و مساعدة الناس، و لكن أش غادي نقول ليك/ الله يهديك أبنتي و ايلا كنتي مشاركة فتشتيت أسر و عائلات فالله يجازيك على قد ما درتي
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27 - إبن المملكة الجمعة 03 يناير 2020 - 18:34
إذا ثبت الذنب على دنيا بطمة و أختها و لما لا حتى زوجها الخليجي و رمي بهم في السجن كأي مواطن مغربي عادي إرتكب جنحة أو جريمة ستكون بداية فعلية و دليل لإستقلال القضاء المغربي و نزاهته ...
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28 - البيضاوي الجمعة 03 يناير 2020 - 18:41
هاذ باطمة زادت فيه بزاف ما وقرات حد و هي دايراها قد راسها و مازال كاتخرج عينيها و كتعنّى بالعلاقات اللي عندها صراحة دون المستوى يسحابها ما يقد عليها حد و كاينة السيبة تدير مابغات راه كاينين حدود و حتى واحد ما غايتعاطف معاك اذا اتجاوزتها و الله يحد الباس و يخلّينا فصباغتنا
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29 - hassia الجمعة 03 يناير 2020 - 18:46
elle est en liberte provisoire sous caution,normalement doit se presnter a la Police au moins 2fois par semaine,possible qu,elle quitte le Maroc clandestiment et s,elle a de la Chance avec un Dossier penales vierge sera condamnee avec surcis et amende
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