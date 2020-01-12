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الرئيسية | حوادث | "سياقة متهورة" تستنفر المحققين في الدار البيضاء

"سياقة متهورة" تستنفر المحققين في الدار البيضاء

"سياقة متهورة" تستنفر المحققين في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 12 يناير 2020 - 15:05

باشرت مصالح منطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة شاب يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإفراط في السرعة وسياقة سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مجموعة من "التدوينات" التي نشرها المشتبه فيه، البالغ 25 سنة، في حسابيه بشبكتي التواصل الاجتماعي "أنستغرام" و"فيسبوك"، تظهر قيامه بالسياقة بسرعة كبيرة وعدم تحكمه بسيارته، بشكل يهدد مباشرة حياة السائقين والراجلين، فضلا عن توثيقه مقطع "فيديو" آخر يظهر قيادته بشكل متعمد على السكة الخاصة بقاطرات الطرامواي بمدينة الدار البيضاء، بطريقة تهدد سلامة المنشآت والبنيات التحتية.

وشدد البلاغ على أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه ليل أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه المخالفات المرورية والأفعال الإجرامية المهددة لسلامة مستعملي الطريق.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أن مصالحها تحرص على التطبيق السليم والحازم للقانون، والتفاعل الإيجابي مع كل المحتويات الرقمية ذات الصلة بأمن وسلامة المواطنين؛ وذلك تدعيما لسيادة القانون وتوطيدا للإحساس بالأمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - صياد النعام يلقاها يلقاها الأحد 12 يناير 2020 - 15:15
ها تَهَوُّرَك فين وصلك آ صياد النعام ها انت لقيتيها يا النزق .
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11
2 - yaaaaaaaaadris الأحد 12 يناير 2020 - 15:24
التفاعل يكون على مثل هذه الأفعال الصبيانية الخطيرة و ليس على تدوينات فيها من حرية التعبير الشيء الكثير
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3
3 - طارق الأحد 12 يناير 2020 - 15:41
شفت الفيديوات ديالو كنت عارفو غايجيبها فراسو ايوا دابا بكي على خاطرك
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-1
4 - استاذ متقاعد الأحد 12 يناير 2020 - 15:52
شاهدت الفيديوات في عدة صفحات قمة التهور والتلاعب بحياة الناس حيث يسوق هذ البرهوش سيارته الرياضية الفارهة بسرعة كالبهلوان في الاوطوروت وهو متكىء وراسه على المقود ورجليه الى الخلف و بعدها يقوم بالدوبلاج بسرعة خطيرة ومفاجئة حيث يدخل فجأة امام عدة سيارات ...ولما قرات التعليقات التي تقول انه ابن مسؤول قضائي فهمت سبب تهوره وقلت انه لن يزعجه قانون او رجال امن او درك ...ولكن مع الحموشي ورجاله لاشيء مستحيل
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-1
5 - الشلح الأحد 12 يناير 2020 - 15:54
على سلامتك، كيجي تقريبا يوميا ما بين 12 ليلا و 03 صباحا ويبقا يضور على المدار "rond-point بسرعة وتهور ومرة فقد السيطرة وطلع فق المدار
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