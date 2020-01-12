"سياقة متهورة" تستنفر المحققين في الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

باشرت مصالح منطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة شاب يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإفراط في السرعة وسياقة سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مجموعة من "التدوينات" التي نشرها المشتبه فيه، البالغ 25 سنة، في حسابيه بشبكتي التواصل الاجتماعي "أنستغرام" و"فيسبوك"، تظهر قيامه بالسياقة بسرعة كبيرة وعدم تحكمه بسيارته، بشكل يهدد مباشرة حياة السائقين والراجلين، فضلا عن توثيقه مقطع "فيديو" آخر يظهر قيادته بشكل متعمد على السكة الخاصة بقاطرات الطرامواي بمدينة الدار البيضاء، بطريقة تهدد سلامة المنشآت والبنيات التحتية.

وشدد البلاغ على أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه ليل أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه المخالفات المرورية والأفعال الإجرامية المهددة لسلامة مستعملي الطريق.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أن مصالحها تحرص على التطبيق السليم والحازم للقانون، والتفاعل الإيجابي مع كل المحتويات الرقمية ذات الصلة بأمن وسلامة المواطنين؛ وذلك تدعيما لسيادة القانون وتوطيدا للإحساس بالأمن.