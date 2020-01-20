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الرئيسية | حوادث | "جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة

"جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة

"جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 20 يناير 2020 - 09:00

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما مشددة في حق أفراد شبكة يتزعمها رجل سلطة بمنطقة الحي الحسني في الدار البيضاء، في واحد من الملفات التي تهم جرائم تلقي رشاوى بشكل منظم.

وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء بالسجن النافذ ست سنوات، بتهمة تتعلق بالفساد الإداري والإثراء غير المشروع، بعد ثبوت تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ.

كما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية مصادرة مليار و600 من أموال رجل السلطة المعني، إلى جانب مصادرة بقعتين أرضيتين تتجاوز قيمتهما المالية مليوني درهم، إلى جانب مبلغ 360 ألف درهم سبق للمعني بالأمر أن حوله لشقيقه عبر حساب مصرفي.

وقررت المحكمة أيضا إدانة تسعة متابعين آخرين، من ضمنهم اثنان من أعوان السلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نجيم بنسامي، أمر في وقت سابق بإحالة قائد منطقة حي الليمون بعمالة مقاطعات الحي الحسني على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، عبد الواحد مجيد، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ.

وتوبع المعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال بجناية "الارتشاء" رفقة ثلاثة أعوان سلطة، بعد تلقيه رشاوى بقيمة تفوق 100 ألف درهم تم تكييفها كجناية خلال المتابعة.

وتمت متابعة هذا المسؤول الترابي بالحي الحسني على خلفية تقاطر عشرات الشكايات ضده تتهمه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وتلقي رشاوى والاعتداء.

وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توفر القائد المعني على مبالغ مالية كبيرة أثارت الشكوك، تبين أنه تحصل عليها من خلال إتاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها.

كما وقف المحققون كثيرا عند الأسباب والعوامل التي جعلت المتابع يحتفظ بمنصب المسؤولية في دائرة الليمون لمدة تزيد عن 14 سنة، وهي الفترة التي تمكن خلالها من نسج مجموعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، يجري حاليا التحقيق فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Pseudo الاثنين 20 يناير 2020 - 09:07
اذا كانت ثروة قائد فاسد قد وصلت هذا الحد فما الذي ستكون عليه ثروات من هم اعلى منه في التراتبية الادارية يا ترى؟
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74
2 - احمد الاثنين 20 يناير 2020 - 09:09
السبب في هذه السيبة في ظني هو أن هذا القائد كان صديقا لأب المسؤولة الأولى عن العمالة
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29
3 - Aziz1 الاثنين 20 يناير 2020 - 09:11
يجب مصادرة جميع املاك المرتشين مع السجن لمدة تفوق 15 سنة سجن ادا اردتم تنظيف البلاد من الطفيليات الخبيثة
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9
4 - mjalwake fnew york الاثنين 20 يناير 2020 - 09:11
la corruption circule avec le sang des marocains, ,un autre requin est ces complices tombent ,,,,6ans c,est rien il lui faut 20 ans minimum.
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3
5 - الطنز البنفسجي الاثنين 20 يناير 2020 - 09:12
آآآعباد الله.. بلغو ديكلاريو شكيو بللي ظلمكم راه واخا هاد الفساد الاداري راه كاين الضو كاين شوية القانون والضرب على يد الظالم..
حنا من شدة فقدان الثقة فالمسؤولين مابقيناش نشكيو المخزن للمخزن.
شخصيا تكريسيت واحد النهار وديكلاريت وفالبلاصة جاو شدوه كان باقي كيكريسي فنفس المنطقة..
كريسا تسعود وديكلاراو ثلاثة..
بلغوا وديكلاريو وحطو الشكايات.. ديرو للي عليكم عاد كريتيكيو.
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6 - من اين لكم هذا يافاسدون! الاثنين 20 يناير 2020 - 09:14
رجل سلطة !!، هذا رجل مافيا ، يحب يجربده من جميع امﻻكه وامواله ، وتغريمه !! اما السجن ﻻينفع مع الكﻻب الضالة المسعورة ، وما اكثرهم. يبدوا ان الفساد جاء ﻻجل السياحة فاستقر نهائياً في المغرب.!!
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7 - ناصح امييييييييين الاثنين 20 يناير 2020 - 09:16
لاشيء , اعطوني فقط مليار واحكموا علي ب 8 سنوات, اخرج بتخطيط كشروع لم احلم به غي حياتي,
الفساد المتفشي لا يقضي عليه الا الذين لا يخافون في الله لومة لائم
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5
8 - hamid Berlin الاثنين 20 يناير 2020 - 09:19
جميل ان نسمع متل هاته الاحكام ,جميع ادارات المغرب يكتسيها فساد مبالغ فيه يتوجب ردعه بجميع الوسائل بشكل مستمر .يجب كدالك على المواطن ان لا يساهم في اعطاء الرشوة وان يبلغ عن هدا بالحجة .
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9 - tornado الاثنين 20 يناير 2020 - 09:21
هظا غير شرغوف صغير جمع هاد شي كلو اما القواطر الكبيرة يعلم الله ... لاحولة ولا قوة الا بالله العلي القدير...متل هاته الحلات يجب قطع رؤوس حتى يكونو عبرة لغيرهم و الله ما يطفرو لكيخدل هاد شعب كما قالها المرحوم الحسن التاني
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10 - الشكرباكربن الاثنين 20 يناير 2020 - 09:23
اين هو القسم لى قسمتى أمام الله و الملك باش تخدم البلاد
اخرتها القبر . البلاد غادا فى الخسران ا حمادى
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11 - BOUYAOMAR الاثنين 20 يناير 2020 - 09:23
oui pas de pitié pour ces escrocs
même 20ans de prison cé rien


bouyaomar
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12 - الرامي الاثنين 20 يناير 2020 - 09:24
ربما هذا جزء من فيض فقط . وما خفي ولم ينشر ولم يعرف أكبر . اللهم استرنا واحفظنا من تقلبات الزمن
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13 - مراد فاس الاثنين 20 يناير 2020 - 09:24
يجب بتر جدور الفساد في بلدنا الحبيب وتلقين كل من خولت له نفسه نهب المال العام درسا كبيرا الا وهو الاعدام وليس السجن فقط.
ايضا يجب متابعة البرلمانيين الذين لم ير منهم الشعب المغربي سوى كثرة الضراءب دون فاءدة تعود عليه...اللهم الاثراء غير المشروع لهؤلاء الفاسدين الذين يظنون ان لا قوة اكبر منهم...وفي الاخير اقول لهذه الفءة من الناس كيف انتم مرتاحون وابناءكم ياكلون المال الحرام. ؟؟
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14 - الفاسي الاثنين 20 يناير 2020 - 09:25
الله يعطكم الصحة عقبة القائد الادارسة ديال فاس راه عيق
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15 - bimo الاثنين 20 يناير 2020 - 09:30
منصب الباشا والقائد والخلفية والشيخ والمقدم .... وظائف موروثة عن العهد الاستعماري ... عرفوا خلال الفترة الاستعمارية بولائهم للفرنسيين وبارتكابهم فضائع في حق المقاومين المغاربة .... وبعد الاستعمار استمروا في تخريب الوطن عن طريق تلقي رشاوى وإتاوات وحلاوات وقهيوات.... من أجل نشر البناء العشوائي ، والباعة المستقرين أمام أبواب المساجد والمدارس وفي الأزقة والشوارع وحتى في المدارات الطرقية ....
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16 - مواطن مغربي الاثنين 20 يناير 2020 - 09:30
لا بد للوطن ان ينتصر اليس لهذا البلد رجال يحمونه ويذودن حوله أللهم انصر الحق على الظلم والفساد
واخلص لهذا البلد رجال يدافعون عن كرمه وعزه ومكانته،امين آمين.
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17 - محامي خلع الاثنين 20 يناير 2020 - 09:32
يقال ان القائد كانت له علاقات مع السيدة العامل وانها كانت توفر له الحماية ...نتمنى ان تصدر محكام المملكة احكام مماثلة على كل من ضبط متلبسا بتلقي رشاوى بعشرات الملاين وان يتم تكيف الامر كجناية وليس كجنحة كما تم القيام به في ملف هذا القائد المرتشي ...وبالخصوص القضايا التي يتهم فيها قضاة ووكلاء بمسك رشاوي بعشرات او مئات الملاين والذين غالبا ما يحكم عليهم بسرعة البرق بالبراءة كا قاضي اكادير الذي ضبط متلبس في مكتبه بتلقي 5 ملاين رشوة او لا تتم متابعتهم اصلا كالقاضي في محكمة النقض الذي ضبط يتلقى رشوة 50 مليون سنتيم بباب فيلته او في احسن الاحوال يحكم عليهم باحكام مخففة جدا كالقاضي الذي ضبط في طنجة يتلقى رشوة 25 مليون سنتيم وحكم عليه ب ستة اشهر امضى منها ثلاثة فقط في وقت يحكم بنفس الحكم او اكثر على موظف جماعي بسيط او عون سلطة (مقدم) او على شرطي او دركي ضبط برشوة 50 او 100 درهم !!
تسياق الدروج كيبدا من الفوق ...وخصوصا سلك القضاء والنيابة العامة حيث الاثراء غير المشروع على عينيك يا بن عدي ...لانه إذا صلح القضاء صلح المجتمع واصبحت محاربة الرشوة والفساد والظلم امر سهل للغاية
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18 - بنعبدةلسلام الاثنين 20 يناير 2020 - 09:34
لا يجب وقف التحقيق على مستوى القائد بل يجب أن يشمل كذلك أولئك الذين تبثوه في نفس المنصب لمدة 14سنة. القائد لا يمثل إلا القطعة الصغيرة البارزة من جبل الجليد العائم في هذه القضية. كل مسؤول ترابي تَمَّ الاحتفاظ به في نفس المنصب لمدة تفوق اربع سنوات يجب التحقيق مع من له الحق في تنقيله ولم يفعل. حسب علمنا لا يبقى أكثر من أربع سنوات من رجال السلطة في نفس المنصب إلا من له دراية واسعة في عملية "الأكل المتبادل" ، أي كُلْ أُوْكّْلْ.
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19 - khorotto الاثنين 20 يناير 2020 - 09:38
من اليوم وصاعدا سارتب التقاعد اديالي والرجوع للمغرب اذا ماتم قبض المزيد من هوءءلا والزج بهم بالسجون انه خبر مفرح
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20 - aziz الاثنين 20 يناير 2020 - 09:42
نتمنا منعدالتكم ان تصدر نفس الاحكام على القضاة المرتشون والذين راكموا ثروات في ملكية ازواجهم واقاربهم واين وصلتم في سمسار المحاكم ولا تجعلوا فقط رجل سلطة ككبش فداء فبلدنا مليئ بهدا الصنف وصدق المثل الورزازي من شاوش حت الوزير في قضية الرشوة اي ان الجميع ياخد الا من رحم ربك
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