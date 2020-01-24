إيقاف خليجيين ومغربيات بتهمة الدعارة قرب مراكش

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون بإقليم مراكش، الخميس، سبعة أشخاص بعد مداهمة فيلتين معدتين للدعارة بجماعة الويدان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "هذا التدخل الأمني جاء على إثر حملة تقوم بها دوريات الدركيين، الذين أثارتهم شكوك بخصوص هاتين الإقامتين المتجاورتين، فقاموا بعملية اقتحام لهما بتعليمات النيابة العامة المختصة".

وواصلت المصادر نفسها: "وبعد المداهمة، تم ضبط ثلاثة أشخاص ذكور من جنسية خليجية تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، وأربع فتيات مغربيات في عقدهن الثاني والثالث، حيث كان الجميع في ليلة ماجنة وهم في حالة سكر طافح"، مشيرة إلى أن "عناصر درك أولاد حسون حجزت كل ما كان يستعمل في هذه الليلة، من خمور ذات جودة متوسطة".

وأوردت مصادر هسبريس: "قام الدركيون باقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك، للتحقيق معهم من أجل إعداد منزل للدعارة والسكر والفساد"، لافتة إلى أنه جرى فتح محضر لأقوال الموقوفين ضمن سياق البحث التمهيدي، في انتظار المثول أمام النيابة العامة بعد انتهاء مدة الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون قامت، خلال الفترة الأخيرة، بخمس مداهمات مماثلة أسفرت عن إيقاف بائعات الجنس من جنسية مغربية وخليجيين ومغاربة، بفيلات معدة للدعارة.