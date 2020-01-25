توزيع 126 سنة سجنا ضد سراق "ساعات الملك"

هسبريس من الرباط

أحكام سجنية متفاوتة أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط، تراوحت بين خمس عشرة وأربع سنوات سجنا نافذا، في حق العديد من المتورطين في قضية سرقة ساعات الملك محمد السادس من داخل قصر مراكش.

وحكمت المحكمة على المتهمة الرئيسية "سكينة"، التي كانت تشتغل داخل القصر الملكي، و"سيف الدين" بـ15 سنة سجنا، فيما قضت على كل من "التهامي" و"بوطالب" بـ12 سنة سجنا، ووزعت 10 سنوات على كل من "الشطيبي" و"اليازغي"؛ كما قضت بـ8 سنوات في حق المتهم "الأيوبي".

وأدانت المحكمة كذلك كلا من "أزماني" و"لكبير" و"واهراش" بالسجن لـ5 سنوات، و"لحلو" و"معاد" بــ4 سنوات، فيما قضت بـسجن المتهم "بنغانم" لـ6 سنوات".

وقال عبد الله أسري، المحامي المتابع للقضية، إن "المتهمين توبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والفساد، وتناول المخدرات، وإخفاء مسروق، وعدم التبليغ عن جريمة".

وأضاف أسري، عضو دفاع أحد المتهمين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "منطوق الحكم صدر بعد ساعتين من التداول بين القضاة".