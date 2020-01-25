24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخيانة الزوجية
- لايا تفتتح المقر الجديد للقنصلية الإسبانية بالرباط
- تساقطات مطرية تُحول أزقة البيضاء إلى برك مائية
- هل أنت من محبي العطور؟ .. هذه طريقة وضع الروائح الطيبة
- عبد السلام وادو يقترب من تدريب منتخب إفريقي
بوريطة: المغرب مستعد لحوار إسبانيا بشأن "ترسيم الحدود البحرية" (5.00)
- جدل وسخرية يرافقان النسخة المغربية لأغنية "المغتصب هو أنت" - (99)
- إسبانيا ترفض سياسة فرض الأمر الواقع في ترسيم الحدود البحرية - (47)
- الوداد البيضاوي يكرم وفادة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف - (39)
- بوريطة: المغرب مستعد لحوار إسبانيا بشأن "ترسيم الحدود البحرية" - (35)
- عبادي: زيارة المعسكر تبدد الشكوك حول علاقة المسلمين بالمحرقة - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توزيع 126 سنة سجنا ضد سراق "ساعات الملك"
أحكام سجنية متفاوتة أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط، تراوحت بين خمس عشرة وأربع سنوات سجنا نافذا، في حق العديد من المتورطين في قضية سرقة ساعات الملك محمد السادس من داخل قصر مراكش.
وحكمت المحكمة على المتهمة الرئيسية "سكينة"، التي كانت تشتغل داخل القصر الملكي، و"سيف الدين" بـ15 سنة سجنا، فيما قضت على كل من "التهامي" و"بوطالب" بـ12 سنة سجنا، ووزعت 10 سنوات على كل من "الشطيبي" و"اليازغي"؛ كما قضت بـ8 سنوات في حق المتهم "الأيوبي".
وأدانت المحكمة كذلك كلا من "أزماني" و"لكبير" و"واهراش" بالسجن لـ5 سنوات، و"لحلو" و"معاد" بــ4 سنوات، فيما قضت بـسجن المتهم "بنغانم" لـ6 سنوات".
وقال عبد الله أسري، المحامي المتابع للقضية، إن "المتهمين توبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والفساد، وتناول المخدرات، وإخفاء مسروق، وعدم التبليغ عن جريمة".
وأضاف أسري، عضو دفاع أحد المتهمين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "منطوق الحكم صدر بعد ساعتين من التداول بين القضاة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
في حين نقارن مثل هذه الاحكام مع مغتصبين الاطفال.
كم من جريمة تهريب اموال الدولة و معادن و تروات المغرب التي تشترى بها قصور و فيلات
و يخت في كل مكان
ايضا على اعناق من تورط في جراءم راح ضحيتها
مواطنين ابرياء ضعفاء
ام هولاء يكتفي القضاء المغربي الفاسد فقط في فتح تحقيقات لا تغلق للابد
و يدهب حق الضعيف هدرا
نتمنى نسمع أحكام من هذا القبيل كذلك على الشفارة الكبار اللي سرقوا ونهبوا المليارات من خزينة الدولة. وسجن كذلك من عفا عنهم بمقولته الشهيرة عفا الله عما سلف.