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الرئيسية | حوادث | توزيع 126 سنة سجنا ضد سراق "ساعات الملك"

توزيع 126 سنة سجنا ضد سراق "ساعات الملك"

توزيع 126 سنة سجنا ضد سراق "ساعات الملك"
هسبريس من الرباط
السبت 25 يناير 2020 - 15:30

أحكام سجنية متفاوتة أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط، تراوحت بين خمس عشرة وأربع سنوات سجنا نافذا، في حق العديد من المتورطين في قضية سرقة ساعات الملك محمد السادس من داخل قصر مراكش.

وحكمت المحكمة على المتهمة الرئيسية "سكينة"، التي كانت تشتغل داخل القصر الملكي، و"سيف الدين" بـ15 سنة سجنا، فيما قضت على كل من "التهامي" و"بوطالب" بـ12 سنة سجنا، ووزعت 10 سنوات على كل من "الشطيبي" و"اليازغي"؛ كما قضت بـ8 سنوات في حق المتهم "الأيوبي".

وأدانت المحكمة كذلك كلا من "أزماني" و"لكبير" و"واهراش" بالسجن لـ5 سنوات، و"لحلو" و"معاد" بــ4 سنوات، فيما قضت بـسجن المتهم "بنغانم" لـ6 سنوات".

وقال عبد الله أسري، المحامي المتابع للقضية، إن "المتهمين توبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والفساد، وتناول المخدرات، وإخفاء مسروق، وعدم التبليغ عن جريمة".

وأضاف أسري، عضو دفاع أحد المتهمين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "منطوق الحكم صدر بعد ساعتين من التداول بين القضاة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - أشتون كارتر السبت 25 يناير 2020 - 15:37
كانت لديهم وظائف جيدة ويحصلون على راتب شهري جيد جدا لكن لم يحمدو الله تعالى وقامو بالسرقة فيستحقون أكثر من تلك الأحكام
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67
2 - jam cheb السبت 25 يناير 2020 - 15:38
الله أكبر كنسمعو غير الأسماء العائلية الوازنة في الساحة السياسية
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32
3 - عبدالله المغربي السبت 25 يناير 2020 - 15:41
يبقى السؤال المطروح هل سيشملهم العفو الملكي ??
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28
4 - عزالدين لعيون السبت 25 يناير 2020 - 15:42
شاهدت في البيبسي أن أحد ساعات بي 136 الف دولار واخرا بي اكتر من مليون دولار.
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15
5 - زهرة السوسن السبت 25 يناير 2020 - 15:42
بيه فيه معطلوهمش ... هدا جزاك كل من سولت له نفسه بمد يده على شي مايخصه
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15
6 - Adil السبت 25 يناير 2020 - 15:43
درهم حلال وراحة البال افضل بكثير من مليار ولكن حرام وبالسرقة والخوف وتأنيب الضمير اش نن عيشة هادي الله يهدي العباد راه اللي تبع الاسلام عمروا يخاف
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35
7 - ابراهيم العادي السبت 25 يناير 2020 - 15:46
من الجميل معاقبة المجرمين الذين سولت لهم أنفسهم السرقة.. لكن من الأجمل معاقبة المجرمين الذي يعيثون في الأرض فسادا، ويسرقون أموال أبناء الشعب.. نعم لإنزال أشد العقوبات على جميع السراق وخصوصا سراق المال العام.
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42
8 - mouss السبت 25 يناير 2020 - 15:48
اي اي اي. هاذشي كولشي أعلى ساعة.. اوا هادو لي كيسرقو في لبلاد.. خاصهم إعدام.. الله يستر
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34
9 - عدمي و افتخر السبت 25 يناير 2020 - 15:48
يا ريت لو كان العدل لي كيمس المخزن نفسو هو لي سائد فهاد الدولة
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32
10 - مغربي السبت 25 يناير 2020 - 15:49
أعتقد أن الاحكام مبالغ فيها بالنسبة لسرقة ساعات الملك.
في حين نقارن مثل هذه الاحكام مع مغتصبين الاطفال.
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33
11 - منير أمريكا السبت 25 يناير 2020 - 15:50
دابا هادا سارق ساعات و نزلو عليه ب15 لعام، دابا غادي نتستا انشوف هادا لي سارق اكتر من 800 نتاع الباشار و ناصب عليهم بالملايير فقضيت باب دارنا شحال غادي ياخد نتاع الحكم.
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43
12 - %%%% السبت 25 يناير 2020 - 15:52
si j avais leur poste je serais fidèle et combler. et purtant meme sans rien du tout on est fidèle et heureux meme si ma3andnach .les nom précipité sont des noms de bonne famille et pourtant!!!!!!
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2
13 - Youssef السبت 25 يناير 2020 - 15:53
عجيب بسرعة البرق تم القبض عليهم و كدللك الحكم عليهم.
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3
14 - Moha... السبت 25 يناير 2020 - 15:53
ألقاب المتورطين المحكوم عليهم تظهر أنهم ينتمون لعائلات نافدة ومعروفة: التهامي، بوطالب، اليازغي، أزماني، لحلو...
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4
15 - yassine السبت 25 يناير 2020 - 15:53
نريد محاسبة اللصوص الكبار بنفس السرعة التي حوسب بها اللصوص الصغار
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5
16 - شكرا هسبريس من المانيا السبت 25 يناير 2020 - 15:55
يا ريت يكون القضاء المغربي هكدا صارما و سيفا حادا على اعناق سراق المال العام
كم من جريمة تهريب اموال الدولة و معادن و تروات المغرب التي تشترى بها قصور و فيلات
و يخت في كل مكان
ايضا على اعناق من تورط في جراءم راح ضحيتها
مواطنين ابرياء ضعفاء
ام هولاء يكتفي القضاء المغربي الفاسد فقط في فتح تحقيقات لا تغلق للابد
و يدهب حق الضعيف هدرا
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2
17 - هشام السبت 25 يناير 2020 - 15:55
وهادو منين وصلات بهم الجرأة يسرقوا من داخل القصر، راه صافي مابقاو دارو حساب حتى لشي حد. هادو راه كون بقاو أحرار كون ماعرفت آش يديروا...
نتمنى نسمع أحكام من هذا القبيل كذلك على الشفارة الكبار اللي سرقوا ونهبوا المليارات من خزينة الدولة. وسجن كذلك من عفا عنهم بمقولته الشهيرة عفا الله عما سلف.
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1
18 - fes السبت 25 يناير 2020 - 15:58
هؤلاء يلزمهم المأبد ليكونوا عبرة لغيرهم فمن تطاول على حرمة الملك تطاول على الشعب كله
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1
19 - القنيطري السبت 25 يناير 2020 - 15:58
هذا يذل على كل من يبتسم في وجه الملك منافق وأغلبية حاشيته همهم الوحيد فوائدهم لا حبا فيه !!! ممكن يحبه الشعب بدون نفاق لو فرض عدالة إجتماعية
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2
20 - محمد السبت 25 يناير 2020 - 15:59
سبحان الله. هدو تحكمو في مدة وجيزة. سؤل هنا ملي تتسرق. مغربي موطن. فقير. علاش. تجرر في محكم. وطلع ونزل. وجري. في الاخير تحكمو ضدو. سبحان الله. وو
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4
21 - غير على سبة السبت 25 يناير 2020 - 16:12
تعليق 4,,,بركا من لكدوب ساعات ديال 136 الف دولار ؤدمليون دولار كيدارو ف coffre fort ما كيتحطوش فوق الطبلة,,, غير كتبغيو تركبو على الامواج.
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0
22 - عبد الحفيظ السبت 25 يناير 2020 - 16:19
حتى الملك لم يسلم منهم فلا نستغرب سرقة الفاسدين لأموال الشعب المغربي. يجب الضرب بيد من حديد على ناهبي المال العام وليس فقط لصوص القصر الملكي.
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