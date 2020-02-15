إيفواريّيون يبتلعون المخدرات بمطار الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح الأمن الوطني المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ستة مواطنين يتحدرون من الكوت ديفوار، للاشتباه في ابتلاعهم لكمية من المخدرات.

وقد كشفت ذات المصالح الأمنية أن الكمية الإجمالية لمخدر الشيرا التي تم تفريغها من أمعاء المواطنين الإيفواريين، داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، بلغت أربعة كيلوغرامات و750 غراما ملفوفة داخل 795 كبسولة.

وكانت مصالح الأمن بالمطار المذكور قد أوقفت المشتبه فيهم خلال استعدادهم للسفر على متن رحلة متوجهة إلى مطار تونس قرطاج، يوم الأربعاء المنصرم، وذلك بعدما كشفت عمليات المراقبة بالفحص بالأشعة وجود كبسولات داخل معدتهم وأمعائهم الداخلية، وهو ما استدعى الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية بالمستشفى لتفريغ تلك الشحنات المخدرة.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و43 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات للتهريب الدولي للمخدرات خارج المغرب.