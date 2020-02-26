أمن تطوان يوقف مروج شائعات انتشار "كورونا"

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح الأمن بتطوان، مساء اليوم، شخصا بتهمة ترويج ونشر أخبار زائفة.

عملية إيقاف المعني جاءت إثر نشره لفيديو مطوّل على موقع "يوتيوب" يدعي فيه انتشار فيروس "كورونا" بتطوان ووفاة شخصين بسببه.

وقد تم وضع المعني رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معه في المنسوب إليه.