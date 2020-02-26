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الرئيسية | حوادث | أمن تطوان يوقف مروج شائعات انتشار "كورونا"

أمن تطوان يوقف مروج شائعات انتشار "كورونا"

أمن تطوان يوقف مروج شائعات انتشار "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:20

أوقفت مصالح الأمن بتطوان، مساء اليوم، شخصا بتهمة ترويج ونشر أخبار زائفة.

عملية إيقاف المعني جاءت إثر نشره لفيديو مطوّل على موقع "يوتيوب" يدعي فيه انتشار فيروس "كورونا" بتطوان ووفاة شخصين بسببه.

وقد تم وضع المعني رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معه في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صابر الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:32
الفتنة اشد من القتل . يجب معاقبته بما روع به الناس.
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17
2 - Docteur Houcine SEFRIOUI الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:33
un tres grand et respectueux bravo à notre securité

avec laquelle il ne faut pas jouer au malin,
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16
3 - ظهر اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:34
مثل هذه الحالات لا يجب التهاون فيها يجب الحكم عليه بأقصى العقوبات ليكون عبرة للأخرين
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21
4 - عبد العزيز الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:34
مثل هذا العمل يجب ان يأخد.أقصى العقوبات حتى يكون عبرة لمن سولت لهم الاستهزاء بالشعب المغربي
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26
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