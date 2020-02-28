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كُتّاب وآراء
المخدرات والسرقة تورطان 5 أشخاص في مراكش
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بمراكش، الخميس، في عمليتين متفرقتين، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جنحتين مختلفتين، حسب مصادر أمنية لهسبريس.
وأفادت هذه المصادر بأن "العملية الأولى همت مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات"، وواصلت: "جاء هذا التدخل الأمني أثناء قيام عناصر أمن الدائرة نفسها بجولات بالنفوذ الترابي التابع لها، حيث تمكنت من رصد الشخص الموقوف، وبعد تنقيطه تبين أن موضوع مذكرة بحث وطنية".
وفي العملية الثانية، تمكنت هذه العناصر من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات سرقة بالنشل، وفق المصادر ذاتها.
"تمت العملية الأخيرة في سياق التفاعل الإيجابي مع مكونات المجتمع المدني بحي ضبشي، المحاذي لساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة"، تقول المصادر، مضيفة: "تم التعرف على المعنيين بالأمر بعد استثمار نتائج الخبرات التقنية والعلمية المنجزة على التسجيلات الموثقة بإحدى الكاميرات المثبتة بالحي المذكور".
يذكر أن المشتبه فيه موضوع مذكرة البحث أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ووضع بأمر من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث؛ أما الأربعة الآخرون فأحيلوا على فرقة الأحداث، نظراً لصغر سنهم.