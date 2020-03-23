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الرئيسية | حوادث | توقيف محرضين على كسر الطوارئ الصحية بتطوان

توقيف محرضين على كسر الطوارئ الصحية بتطوان

توقيف محرضين على كسر الطوارئ الصحية بتطوان
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 13:15

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان شخصين للاشتباه بتورطهما في عرقلة تنفيذ تدابير وقائية صحية، أمرت بها السلطات العمومية، والتحريض على التجمهر والعصيان.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكر أنه يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين، البالغين من العمر 22 و21 سنة، في التحريض على التجمهر والعصيان وعدم الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية للتصدي لوباء "كورونا".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وأسباب هذه القضية.

ومازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنين.

ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، بحملات التحريض التي أخرجت عددا من الأشخاص إلى الشارع العام بمدن تطوان وطنجة وفاس وسلا، مساء أول أمس السبت، في ظروف من شأنها تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - سليمة الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
في رأيي يجب ان يطبق عليهم اشد العقوبات
اصحاب الفتنة كيشوفو القضية حامضة و الجهل متفشي فالشعب و كيستغلو الفرصة للتحريض البشر و عصيان اوامر الدولة
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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69
2 - يجب معاقبتكم بقوة الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
يجب إنزال اكبر العقوبات علبهم لتربيتهم على المسؤولية والوطنية و الإبتعاد عن سخونية الراس.
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50
3 - محسن الاثنين 23 مارس 2020 - 13:23
والذي أيضا يحرض على عدم احترام حالة الطوارئ هو عدم توصلنا لحد الساعة بوثيقة الخروج.
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-21
4 - abdo الاثنين 23 مارس 2020 - 13:28
بنادم جاهل .كاع لي تقطع و خاصو جوان ينوض يدير فيها زعيم . بقا فداركم .
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54
5 - احمد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:30
كل هذه الأعمال يقومون بها متهورون و اخرون لهم نية الفوضى و هناك من له ضغط الخوف و هكذا لكن في هذا الوقت لا نسمح بهذا لانه يهدد سلامة الجميع . لهذا خلاصة و من الاخير يجب معاقبة هؤلاء اشد عقوبة و لا يجب الحكم عليهم حتى يمر الحجر لمعرفة قدر الخسائر التي تسببوا فيها حتى يحاكموا محاكمة عادلة و سيعرفون مدى أهمية هذا السجل المنزلي الذي ها نحن فيه و رغم الضغوطات و عدم الاستاناس ها نحن صابرون لمصلحة انفسنا و مصلحة الاطباء و التجهيزات التي لن تقدر على الالاف الله يستر لهذا من بقي في بيته فقد نجى نفسه و غيره من الموت . و من خرج من بيته فقد قتل نفسه و قتل الناس جميعا .
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32
6 - Omar Málaga الاثنين 23 مارس 2020 - 13:31
العز والتوفيق والنصر لعناصر الامن الوطني التي لا تترك اي فرصة للمتلاعبين بالقانون المغربي. يجب تطبيق القانون على جميع من سولت له نفسه بالعصيان وخرق قانون الطوارئ الصحية الذي اعلنت عنه السلطات العمومية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين. يجب عقابهم وتطبيق القانون عليهم. اللهـم اجعل كيدهم في نحرهم. عاش المغرب وعاش الملك حامي البلد والعباد.
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26
7 - said الاثنين 23 مارس 2020 - 13:31
اضربوا بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تخريب البلاد إنهم مجرمين
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28
8 - عبد العزيز الاثنين 23 مارس 2020 - 13:32
العصا لمن عصى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
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20
9 - medoujda الاثنين 23 مارس 2020 - 13:33
العقوبة المستحقة هي السجن لردع مثل هاؤلاء ...
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19
10 - بن جرير الاثنين 23 مارس 2020 - 13:33
بن جرير والله مافيها شي حجز صحي أو شي حاجة دابة كولشي خارج عادي لشارع الى بغيتو نصور ليكم شارع كيف داير دابة بي ناس نصورو
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4
11 - Omar الاثنين 23 مارس 2020 - 13:34
الغباء أشد فتكا من الوباء.
يزول الوباء مهما طال الامد
ويبقى الغباء طول الأبد
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23
12 - drrr الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35
أقصى عقوبة لعديمي الوطنية والضمير .
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4
13 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:36
ان الظرفية التي يعيشها العالم والمغرب خصوصا تستوجب من المغاربة قاطبة الامتتال لتعليمات السلطات المغربية لتمر هذه الأزمة بقليل من الخسائر.وكل مخالف لهذه التعليمات يجب أن يفعل القانون ضده بدون رحمة ولا شفقة لأنه أصبح هو العدو الأكبر للمغاربة أكثر من فيروس كورونا .كما أود أن أهيب بكل الطواقم الطبية والسلطات المحلية والدرك والشرطة والوقاية المدنية والتجار ......وكل من يتواجب بالشارع العام من أجل خدمة المغاربة .اللهم احفظ المغاربة قاطبة وجميع سكان العالم من عرب وعجم
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5
14 - hassan الاثنين 23 مارس 2020 - 13:37
ي جب الضرب بيد من حديد لكل من يعبث بصحة و سلامة المواطنات و المواطنين.هؤلاء لا يعرفون معنى الامن القومي والسلامة الصحية للمجتمع المغربي.كان الله في عون دولة تحارب الوباء و البلادة.
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15 - موظف الاثنين 23 مارس 2020 - 13:40
راه لجنة اليقظة خاصها توفر الاستقرار الاجتماعي لجميع المغاربة فهاد الفترة منتاجيل الاقساط القروض للجميع و أقساط التأمينات راه مكيخرجهم غير عدم الراحة الاجتماعية
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2
16 - أستاذ الاجتماعيات الاثنين 23 مارس 2020 - 13:44
على الحكومة المغربية أن تلغي الساعة الإضافية بشكل فوري و عاجل، فساعات النهار صارت أطول، و المراهقون و الشباب، يستغلون طول النهار لكسر الطوارئ الصحية و تحدي قرار السلطات.
و الجميع يعلم أن معظم الأسر المغربية لا تستطيع السيطرة على أبنائها من المراهقين و الشباب، خاصة الذكور منهم، و بشكل أخص المدمنين.
إلغاء الساعة الإضافية سيساعد بشكل كبير في نجاح الحظر الصحي المنزلي.
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17 - عبدالناصر_إفني الاثنين 23 مارس 2020 - 13:45
8 حالات مصابة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. و الله أعلم بمن اختلطوا: لطفك يا رب.
الخارجون عن قانون الطوارئ وبعد التصويت عليه في البرلمان ستشدد العقوبة ليكونوا عبرة للآخرين لأن هذه الأفعال في الوقت الراهن و غيره مع وجود الوباء يعتبر إضرارا بالبشرية و عباد الله: لنلتزم و لنتحد إيمانا و قوة بوصايا نبينا و رسولنا للعالمين أجمعين لنصبر و لنحتسب فنحن معشر المسلمين لدينا سلاحا قويا الا هو الإيمان بالقوي العزيز الجبار و وضوؤنا و صلواتنا ودعاؤنا يكفينا شر الوباء و التزام توصيات الجهات المسؤولة.
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18 - hassan الاثنين 23 مارس 2020 - 13:55
وبعض الاطفال الصغار الذين يتوجب على ابائهم ان يسهروا على صحتهم باجبارهم على النوم في وقت مناسب واستمرار دراستهم في المنازل بيد انهم يتركونهم في الشرفات والاسطح يرفعون اصواتهم ويصرخون في منتصف الليل يؤذون النائمين والذين يستيقظون في الصباح الباكر للحفاظ على سيرورة عجلة الحياة . كمية الذنوب التي يجمعونها اعظم من ما يبتغى من هذه البدع التي ما انزل الله بها سلطان.
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