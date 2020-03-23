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كُتّاب وآراء
توقيف محرضين على كسر الطوارئ الصحية بتطوان
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان شخصين للاشتباه بتورطهما في عرقلة تنفيذ تدابير وقائية صحية، أمرت بها السلطات العمومية، والتحريض على التجمهر والعصيان.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكر أنه يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين، البالغين من العمر 22 و21 سنة، في التحريض على التجمهر والعصيان وعدم الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية للتصدي لوباء "كورونا".
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وأسباب هذه القضية.
ومازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنين.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، بحملات التحريض التي أخرجت عددا من الأشخاص إلى الشارع العام بمدن تطوان وطنجة وفاس وسلا، مساء أول أمس السبت، في ظروف من شأنها تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
اصحاب الفتنة كيشوفو القضية حامضة و الجهل متفشي فالشعب و كيستغلو الفرصة للتحريض البشر و عصيان اوامر الدولة
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
يزول الوباء مهما طال الامد
ويبقى الغباء طول الأبد
و الجميع يعلم أن معظم الأسر المغربية لا تستطيع السيطرة على أبنائها من المراهقين و الشباب، خاصة الذكور منهم، و بشكل أخص المدمنين.
إلغاء الساعة الإضافية سيساعد بشكل كبير في نجاح الحظر الصحي المنزلي.
الخارجون عن قانون الطوارئ وبعد التصويت عليه في البرلمان ستشدد العقوبة ليكونوا عبرة للآخرين لأن هذه الأفعال في الوقت الراهن و غيره مع وجود الوباء يعتبر إضرارا بالبشرية و عباد الله: لنلتزم و لنتحد إيمانا و قوة بوصايا نبينا و رسولنا للعالمين أجمعين لنصبر و لنحتسب فنحن معشر المسلمين لدينا سلاحا قويا الا هو الإيمان بالقوي العزيز الجبار و وضوؤنا و صلواتنا ودعاؤنا يكفينا شر الوباء و التزام توصيات الجهات المسؤولة.