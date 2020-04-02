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كُتّاب وآراء
السطو على سيارتين يوقع بمجنديْن في قبضة الأمن
أوقفت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لابني احمد بإقليم شفشاون، وبتنسيق مع نظيرتها بالمركز الترابي لغفساي بإقليم تاونات، اليوم الخميس، شابين مجنديْن بالخدمة العسكرية، للاشتباه في سطوهما على سيارتين خفيفتين بكل من فاس وتاونات.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن المجندين، أحدهما بالخدمة العسكرية بالراشيدية والآخر بمكناس، يتحدران من مدينة فاس، ويقضيان فترة عطلة مدتها شهر، مبرزة أنهما استغلا حالة الطوارئ الصحية للقيام بأنشطتهما الإجرامية.
المصادر ذاتها أوضحت أن المعنيين بالأمر كانا متوجهين نحو إحدى مناطق الشمال على متن سيارة خفيفة قاما بسرقتها، أمس الأربعاء، من منطقة بنسودة بفاس، قبل تعرضها لعطب ميكانيكي قرب دوار "تزكارت" بجماعة الرتبة بإقليم تاونات، ما اضطرهما إلى التخلي عنها والسطو على سيارة خفيفة أخرى، صباح اليوم الخميس، تحت تهديد صاحبها ومواصلة طريقهما نحو إقليم شفشاون.
ووُضع المشتبه فيهما، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تحت تدبير الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي بغفساي لأجل البحث، تضيف مصادر الجريدة.