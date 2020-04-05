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كُتّاب وآراء
أمزازي يتكلف بتلميذ أصيب أثناء الدراسة عن بُعد
تفاعلا مع حادث انفجار بطارية هاتف محمول في وجه تلميذ خلال متابعته لدراسته عن بُعد، حسب ما أدلت به أسرته، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس أنه تم التكفل بحالته.
وأوردت الأكاديمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها باشرت إجراءات المواكبة الصحية للتلميذ، فور توصلها بالخبر، وهو الذي يتابع دراسته بمستوى الثانية باكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض، بثانوية العرفان التابعة للمديرية الإقليمية لتازة.
المصدر زاد أنه تم التنسيق باستعجال مع إدارة المركب الاستشفائي الجامعي بفاس، الذي عبّر عن استعداده لاستقبال التلميذ ومواكبته بقسم أمراض العيون؛ وأمر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة التلميذ.
ونزولا عند طلب الوزير، يردف البلاغ ذاته، وافقت شركة التأمين المدرسي استثناء على اعتبار النازلة حادثا مدرسيا، وبالتالي الالتزام بالتكفل والمتابعة المباشرة لجميع إجراءات تطبيب التلميذ.
وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس متابعتها لحالة التلميذ المصاب، الذي خضع لفحص طبي بمصحة للعيون في الرباط، وتواصلها المستمر مع أسرته.