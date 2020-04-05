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الرئيسية | حوادث | أمزازي يتكلف بتلميذ أصيب أثناء الدراسة عن بُعد‎

أمزازي يتكلف بتلميذ أصيب أثناء الدراسة عن بُعد‎

أمزازي يتكلف بتلميذ أصيب أثناء الدراسة عن بُعد‎
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 15:05

تفاعلا مع حادث انفجار بطارية هاتف محمول في وجه تلميذ خلال متابعته لدراسته عن بُعد، حسب ما أدلت به أسرته، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس أنه تم التكفل بحالته.

وأوردت الأكاديمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها باشرت إجراءات المواكبة الصحية للتلميذ، فور توصلها بالخبر، وهو الذي يتابع دراسته بمستوى الثانية باكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض، بثانوية العرفان التابعة للمديرية الإقليمية لتازة.

المصدر زاد أنه تم التنسيق باستعجال مع إدارة المركب الاستشفائي الجامعي بفاس، الذي عبّر عن استعداده لاستقبال التلميذ ومواكبته بقسم أمراض العيون؛ وأمر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة التلميذ.

ونزولا عند طلب الوزير، يردف البلاغ ذاته، وافقت شركة التأمين المدرسي استثناء على اعتبار النازلة حادثا مدرسيا، وبالتالي الالتزام بالتكفل والمتابعة المباشرة لجميع إجراءات تطبيب التلميذ.

وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس متابعتها لحالة التلميذ المصاب، الذي خضع لفحص طبي بمصحة للعيون في الرباط، وتواصلها المستمر مع أسرته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - daoudi الأحد 05 أبريل 2020 - 15:19
شكرا سعادة الوزير جزاك الله خيرا
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2 - الناجي محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 15:21
شافاه الله وعافاه . ووفقه في متابعة دراسته. واقول لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وشركات التأمين هكدا أردنا لبلدنا الحبيب أن يكون دائما..
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3 - ام اية الأحد 05 أبريل 2020 - 15:24
ياربي تشافيه و تعافيه يارحمن يارحيم ...
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4 - حمزة الأحد 05 أبريل 2020 - 15:27
الله يشفيه يارب،بادرة طيبة من وزارة التربية الوطنية،
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5 - اللهم الطف بنا. الأحد 05 أبريل 2020 - 15:29
الله اشافيه او يرجع احسن من اللي كان.او يواصل الدراسة ديالو.خالص الشكر لكل من يقف بجانب من يحتاج للمساندة.
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