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الرئيسية | حوادث | محكمة مغربية تقضي باعتبار جنحة السرقة جناية في "ظرف كورونا"

محكمة مغربية تقضي باعتبار جنحة السرقة جناية في "ظرف كورونا"

محكمة مغربية تقضي باعتبار جنحة السرقة جناية في "ظرف كورونا"
هسبريس - محمد الراجي
السبت 11 أبريل 2020 - 12:00

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، حكما مثيرا اعتبرت فيه أن السرقة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المطبقة في المغرب حاليا، تُعتبر جناية وليست جنحة، على اعتبار أن جائحة "كورونا" تعد كارثة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي.

وارتأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وفق ما جاء في حكمها، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عدم البت في قضية متابعة شخصين متهمين بسرقة كبش من أحد الرعاة يوم 31 مارس الماضي، وشخص ثالث اشترى منهما الكبش، وشخص رابع كان بمعيّة المشتري لحظة عملية شراء الكبش.

واعتُقل الأشخاص الأربعة الذين توبع ثلاثة منهم (السارقان ومشتري الكبش المسروق) في حالة اعتقال، بينما توبع الشخص الرابع في حالة سراح، أثناء قيام دورية للشرطة بعملها المعتاد في المراقبة للحد من الجريمة واحترام تدابير حالة الطوارئ الصحية.

ولجأت المحكمة إلى الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه كلما اقترن فعل السرقة بظرف واحد من الظروف المنصوص عليها في هذا الفصل، إلا وتشدد العقوبة، وتغير وصفها، وأصبح ذا صيغة جنائية وليس جنحية، ومن تلك الظروف تعدد الفاعلين بشخصين أو أكثر، وارتكابها في وقت أي كارثة من الكوارث.

وتندرج السرقة ضمن الجرائم الجنحية في الأيام العادية، وهي الجرائم التي تتراوح عقوبتها من شهر إلى خمس سنوات، لكن السرقة ترتقي إلى جناية في حال ارتكابها في ظروف خاصة، حددها الفصل 510 من القانون الجنائي، إذ يعاقَب مرتكبها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

ومن بين الظروف التي تتحول فيها السرقة من جنحة إلى جناية، وفق مقتضيات فصل القانون الجنائي المذكور، ارتكابها في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة أخرى.

واعتبرت المحكمة أن السرقة المتعددة فاعلوها، ارتُكبت أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف الحكومة. كما أنها ناتجة، أي السرقة، عن التهديد العام لحياة الأشخاص وسلامتهم، جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، الذي عدّته المحكمة "كارثة"، بمفهوم الفصل 510 من القانون الجنائي.

وبناء على ذلك، ارتأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في هذه القضية المثيرة، بداعي أن جريمة السرقة المقترنة بظرفيْ التعدد (تعدد المتهمين فيها) وزمن الكوارث، هي من طبيعة جنائية وليست جنحية، بالنظر إلى عناصرها التكوينية المنصوص عليها في الفصل 510 من القانون الجنائي، فأحالتْها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - نعم الحكم السبت 11 أبريل 2020 - 12:04
استنادا على استغلال المجرم محنة البلاد والعباد.. لهذا. اقصى العقوبات
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180
2 - واحد من الناس السبت 11 أبريل 2020 - 12:06
عمر بن الخطاب (ض)، علق حد قطع اليد في عام الرمادة، عام القحط والجوع
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-135
3 - متتبع السبت 11 أبريل 2020 - 12:08
اللي دار الذنب استاهل العقوبة.................
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113
4 - marocain السبت 11 أبريل 2020 - 12:09
ونعم الحكم نحن في ظروف قاسية وجب التآخي و مد يد المساعدة وليس السرقة والاختلاس
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140
5 - عادل السبت 11 أبريل 2020 - 12:10
( العدل اساس الملك ) رفع الله عنا الغمة .
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64
6 - مهاجر السبت 11 أبريل 2020 - 12:10
كما قيل في السلف الصالح :السرقة نوعان سارق عن مهنة و تقطع يده و سارق عن حاجة وتقطع رقبة الحاكم،اعتدنا ان نسمع عن سلفنا الصالح انه عندما تحل كارثة من الكوارث تُسقط حدود السرقة نظرا للحاجة كما فعل عمر بن الخطاب في وقت الجفاف،إذا اعطيت المواطن ما له فخذ منه ما عليه و إذا سرق في هذه الحالة فضاعف له العذاب.
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-49
7 - ماريا السبت 11 أبريل 2020 - 12:10
يجب فعلا ان تكون الصرامة في السرقة
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45
8 - مسلم السبت 11 أبريل 2020 - 12:12
ياترى ماذا كانت تعتبر قبل ذلك لعبة قشقاش مثلا. طبقوا شرع الله اذا اردتم الناس ان يعيشوا في امن وامان ودعوا عنكم هذه الترهات.
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17
9 - مغربي السبت 11 أبريل 2020 - 12:13
تحية للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم فالسارق في هذه الظرفية أخطر من كورونا
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48
10 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 12:13
لو طبق ذلك في الأيام العادية لنقصت السرقة بنسبة كبيرة
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46
11 - اجتهاد السبت 11 أبريل 2020 - 12:14
يقول لنا أنها جناية السرقة الموصوفة بالتعدد و بلا فلسفة بزاف . أين هي الكارثة الكل يشتغل من شرطة و درك و لصوص و حتى أنت يا سيادة القاضي تشتغل و تأكل و تشرب و تتقاضى راتبك بانتظام و غير مهدد في شئ فهلا وضحت لنا الكارثة أم فقط تريد لفت الأنظار لقد نجحت فعلا.
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-64
12 - ملاحظ السبت 11 أبريل 2020 - 12:15
هذا هو القانون وما الغريب في الأمر انا بغيت ليهم المؤبد المغرب ملكا و شعبا كيحاربو الجائحة والبعض كيشفر سرهم
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23
13 - الجابري السبت 11 أبريل 2020 - 12:16
لكن المشرع اغفل نوعية المادة المسروقة ولوانها تمت من طرف اربعة اشخاص كأطراف تختلف نياتهم .....
فسرقة كبش لا يبلغ ثمنه 1500 درهم من طرف 4 اشخاص ليس كسرقة خزينة الدولة او على الاقل بنك من الابناك .....
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13
14 - أيوب المغربي السبت 11 أبريل 2020 - 12:16
حكم لا يعتبر بأي حال من الأحوال مثيرا، بل هذا ما يجب أن يكون..لأن السارق في ظروف الحرب والكوارث يعامل كمجرم حرب وتنزل عليه أشد العقوبات!
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24
15 - هشام من اولاد تايمة السبت 11 أبريل 2020 - 12:17
تحية كبيرة لكل الجنود المجندين لمكافحة هذا الوباء من سلطات عمومية ومدنية واطباء وصيادلة وعمال النظافة وتجار المواد الاستهلاكية وبخصوص هذا الحكم فهو قرار صائب وفي ملحه لانه يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه سلب ونهب ممتلكات الغير وتهديد امن المواطنين وترهيبهم ، وفي الختام حفظ الله كل من اراد بالبلاد والعباد خيرا
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10
16 - Lamborghini السبت 11 أبريل 2020 - 12:17
مافهمتش
واش عتابرو السرقة فزمن كورونا هانية ولا العكس زادو جرموها؟؟؟؟؟
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-30
17 - وليد السبت 11 أبريل 2020 - 12:17
يجب انزال اشد العقوبات على هؤلاء الشمايت. يجب حماية المواطنين باعتبار جريمة السرقة جناية حتى بعد حالة الطوارىء
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15
18 - عبدالالاه السبت 11 أبريل 2020 - 12:18
هدا مبدأ كوني اعتمدته كل القوانين المقارنة عبر دول العالم.
و غايته حفظ الجماعة .
لأن آثار المخالفات و الجرائم في الظروف الإستثنائية تكون أشد.
و هناك أمثلة عديدة لا يسع المجال لسردها.
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9
19 - برامين السبت 11 أبريل 2020 - 12:18
برافو في ايران بحكم على اللصوص زمن الكوارت كالزلازل عندهم بالاعدام،تحية للقضا المغربي.
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9
20 - abdo السبت 11 أبريل 2020 - 12:19
برافو برافو برافو ، يحيا العدل
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9
21 - halim السبت 11 أبريل 2020 - 12:20
اجتهاد قضائي صائب فنحن نعيش ظرفا طارئا و قوة قاهرة ، يتعين معهما تشديد العقوبة سيما تهريب البشر بين المدن من طرف الشاحنات المخصصة في الأصل لنقل البضائع.
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6
22 - Fatiha Slimani السبت 11 أبريل 2020 - 12:21
من سرق كبشا 5 الى 10 سنوات ومن سرق الاف أجهزة تنفس في كوريا الجنوبية ...بعد الفظيحة في صحف الكورية....خرجت وكالة الأنباء المعروفة تنفي......انه قانون المخزن .......قانون الاستعمار الفرنسي ......فرق تسد........
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-18
23 - متتبع السبت 11 أبريل 2020 - 12:21
أرفع القبعة تحيه لمن حكم بهذا الحكم وأتمنى أن يطبق القانون بحدافره على هؤلاء الجناة،التساهل في تطبق القانون سيؤدي بالرجوع إلى عصر السيبا في الوضعية الراهنة، وأتمنى صادقا أن يعاد تصنيف السرقة إلى جناية كيفما كانت الظرفية والدافع، لأن إعتراض سبيل الناس وسلبهم أغراضهم وممتلكاتهم مع الاعتداء بالأسلحة وفي غالب الأحيان موت الضحية فهذه أمور لا تغتفر وينبغي أن تراجع القوانين وتجعل أدنى عقوبة ممكنة 10 سنوات مع الأعمال الشاقة،
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7
24 - noura ayoubi السبت 11 أبريل 2020 - 12:21
تحية الى القاضي الجليل عبد الرزاق الجباري الذي أصدر هذا الحكم، المتميز الذي يهدف الى حماية الأمن والاستقرار العام في زمن الجائحة، ساكنة القنيطرة تشد بحرارة على يد هذا القاضي الشاب والخلوق والذي استطاع بفضل علمه وأدبه أن يرد ثقة الساكنة القنيطرية في القضاء المغربي، والله لو تركوا القاضي الفاضل الجباري في منصبه كقاضي للتحقيق لاستطاع أن يقطع دابر الفساد والمفسدين، لكن نسأل الله تعالى أن يوفقه في أداء رسالة المهنة النبيلة من أي موقع يوجد فيه .. فما أحوجنا الى قضاة يضعون مصلحة الأمة نصب أعينهم عند تطبيق نصوص القانون.
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4
25 - رضوان السبت 11 أبريل 2020 - 12:22
ما الجديد في قضية السكايري الذي سرق محفظة مواطنة استفادة للتو من مساعدة مالية ببطاقة الراميد
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5
26 - سلمى السبت 11 أبريل 2020 - 12:24
اؤيد الحكم الصادر عن المحكمة، نعم يجب اعتبار جنحة السرقة في ظل الظروف الراهنة جناية مع تطبيق ظروف التشديد
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6
27 - التحرش السبت 11 أبريل 2020 - 12:26
وهل تعتبر جنحة تحرش شاب متحوز على إذن الخروج بشابة متحوزة لإدن الخروج جناية هي الأخرى في ظل الظروف الحالية
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1
28 - Citoyen السبت 11 أبريل 2020 - 12:27
إلى واحد من الناس،لسنا في عهد الجاهلية
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29 - zoubaida السبت 11 أبريل 2020 - 12:27
ونعم ما سمعت
اللي دار الذنب يستاهل العقوبة
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0
30 - Timoo السبت 11 أبريل 2020 - 12:28
قرار صائب جدا، ظروف التشديد متوفرة
و على محكمة الاستئناف تقبل الإحالة و البث فيها بأقصى العقوبات دون تمتيع الجناة بظروف التخفيف المعتادة، لتكون العبرة للباقي
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-1
31 - مسافر بلا عنوان السبت 11 أبريل 2020 - 12:30
السارق شخص غير ساوي تنعدم فيه كل الخصال الحميدة
قرار حكيم
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-1
32 - Maitre N السبت 11 أبريل 2020 - 12:30
يتبين لنا من خلال هذا الحكم على المواكبة الدقيقة للقضاء المغربي للوقائع في ظل الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب ... تكييف في محله فاقتران جريمة السرقة بهذه الظروف لا يمكن الا ان يترتب عنه تطبيق أقصى العقوبات من اجل ردع كل من سولت له نفسه ارتكاب فعل إجرامي خلال هذه الأزمة .
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-1
33 - Younesse السبت 11 أبريل 2020 - 12:32
نعم تتحول إلى جنائية و إنزال أشد العقوبات حيث ميمكنش واحد كيتسنا جوج ريال الشهر الكامل و يعيش بيها عائلة و يجي واحد ياخدها باردة . يدوز جنايات مع أقسى عقوبة .
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34 - moha assoub السبت 11 أبريل 2020 - 12:33
حكم في محله ٠يجب الضرب بيد من حديد على كل من يستغل هذا الظرف العصيب٠
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35 - RGG السبت 11 أبريل 2020 - 12:34
اتمنى ان تشرع في الفصول القانونية وتتطبق على كل مد يده على اموال الشعب .
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36 - هشام السبت 11 أبريل 2020 - 12:35
يجب اعتبارها دائما جناية للحد من فيروس السرقة و من يشجع عليها
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-1
37 - فتوى السبت 11 أبريل 2020 - 12:35
أتمنى أن يخبر كل من سولت له نفسه بمثل هذا الفعل أو ما شابه.
وفيما يقول واحد من الناس أن يسقط العقاب على الجناة اقول له:
لسنا في مجاعة ولا نطبق الحدود الشرعية المذكورة في كتاب الله في حد السارق.
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38 - daka السبت 11 أبريل 2020 - 12:36
هذا يسمى قانون. من سرق بيضة يسجن ومن سرق ثورا يحكم براءة لانه باعه وأرسل ثمنه للقاضي. ان طبق القانون على سارقي الكبش يجب ان يطبق على الجميع في المغرب وليس ان كل قاضي يحكم على مزاجه. لان قضايا السرقة كثيرة في هذه الأيام
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39 - وطني غيور السبت 11 أبريل 2020 - 12:37
يقول المثل : إبدأ بنفسك فهذبها. الناس تخاف ما تحشم، رابطين الكمامة ف عنقهم و خارجين ما مسوقينش، وعدد آخر ما لقاش الكمامة، الا بقينا على هاد الحال الحجر الصحي غادي يطول. الله يهذي ما خلق
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1
40 - نبيل عدنان السبت 11 أبريل 2020 - 12:39
هل تعلمون أن القانون الدولي يقضي بالإعدام رميا بالرصاص بحق كل شخص ثبت أنه ينهب منزلا أو متجرا أو يغتصب طفلا أو امرأة في وقت الكوارث الطبيعية ؟ وتتم عملية الإعدام فورا ودون اعتقال أو محاكمة، بعد أن يتأكد الجنود من الجرم المشهود ويرفعوا تقريرهم إلى قائد الكتيبة.
طبعا، يحصل هذا في حالة الكوارث الطبيعية بالغة الخطورة، وبعد أن يكون الجيش تولى أمر إعادة النظام.
حفظ الله بلدنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
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41 - Karim السبت 11 أبريل 2020 - 12:40
للاسف يطبقون القانون فقط على الفقراء والضعفاء.....شخص سرق كباش أو دجاجة أو هاتف....أما ناهبو المال العام من الصفقات العمومية والمسؤولين فلا أحد يحاسبهم......ومن نهب أراضي الدولة ويبيعها سكن اقتصادي بثمن خيالي
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2
42 - aroubi السبت 11 أبريل 2020 - 12:40
ce juge juste a montre c est que la loi dise donc il a fait son travail ce voleur doit être juger d apres la lois c est pas le juge qui a fait la loi il l applique merci monsieur
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1
43 - كاميليا السبت 11 أبريل 2020 - 12:41
الى الرقم2:
مثالك سيء للغاية و في غير السياق.
لو تم العمل بدلك ستكون نهاية المجتمعات المتحضرة و المستقرة.
ربي احفظ هذا البلد من الجهلة.
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0
44 - Yassine_el السبت 11 أبريل 2020 - 12:42
السلام عليكم يا هسبرس لقد تم تكييف الفعل الجرمي لتعدد الفاعلين و لعل الجريمة ارتكبت ليلا و بواسطة كسر الباب و التسلق و هذا ما جعل القاضي يكيفها على انها جناية و ليس بسبب كورونة و هذا ما يوجد في القانون فالقاضي لم يقضي بشيء جديد.
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1
45 - جيهان السبت 11 أبريل 2020 - 12:44
قريت خبر على واحد السيدة يلاه خدات الفلوس اللي عطاتا الدولة بالراميد وهوما يكريسيوها حشومة والله بالنسبة للناس اللي كيتعاطفوا مع اللي كيكريسيوا خصكم تعرفوا ان اغلبهم كيسرق من اجل اقتناء المخدرات ماشي باش يعيش لان الشخص اللي محترم مايقدرش يتعدى على الناس واخا يخرج يطلب .والرجل الحقيقي هو اللي يشمر على دراعو و يخرج يخدم حمال فالبني فأي حاجة بالحلال
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1
46 - سعيد السبت 11 أبريل 2020 - 12:45
مثل هؤولاء يستحقون السجن المؤبد لأنهم استغلاليين مجرمين استغلوا ظروف الحياة الصعبة التي تمر بها البلاد من وباء كورونا وارادو استغلال ظروف التي يشتغل فيها رجال الأمن واعتبروا أن الأمن منشغل بوباء كورونا لن يهتم بالسرقة لذلك قرروا هؤولاء المجرمين استغلال كل هذه الظروف لنهب والسرقة وانا متأكد عندما كانوا سيبعون هذا الكبش سيبحثون عن ضحايا آخرين لسرقتهم ولكن الأمن أوقف مخطاطتهم لذلك يستحقون السجن بالمؤبد
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47 - red1 السبت 11 أبريل 2020 - 12:47
السرقة يجب ان تعتبر جناية سواء في زمن كورونا او غيره ويحي العدل اينما كان
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0
48 - mohajir السبت 11 أبريل 2020 - 12:48
a mon avis tous les gens qui défendent les voleurs se sont des voleurs car l'éleveur de moutons ne sont des riches des pauvres tous leurs espoirs sur ses troupeaux ils n ont pas de ressource que leurs bêtes parfois ils dépensent plus pour ses moutons que pour lui ,ils leurs faut une condamnation exemplaire. ces gens sont hors la loi car ils ne respectent ni l etat ni ce pauvre éleveur.
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49 - حسن السبت 11 أبريل 2020 - 12:49
اتفق مع السيد "واحد من الناس" اذا كانت في حالة الجوع والسرقة من أجل الأكل أو الشرب خوفا من الموت أو الهلاك لكن هذا السيد سرق كبشا املحا اقرنا اسمنا فهذه ليست محلة للعذر أو معذرة للذنب.
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0
50 - مواطنة مغربية السبت 11 أبريل 2020 - 12:49
نتمنى ان أتكون بداية العقاب لكل من أذنب مهما كان مقامه ونهاية المحسوبية والزبونبة وغياب عقاب بسبب الرشاوي وباك صاحبي.
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-1
51 - علق معقول السبت 11 أبريل 2020 - 12:50
راه كلشي استافد من التعويض لماذا السرقة وإلا فهناك نية مسبقة للسرقة واستغلال الضرفية
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52 - هيثم السبت 11 أبريل 2020 - 12:50
ان كانت السرقة عن حاجة فيجب محاكمة الدولة و المسؤولين عن البلاد. هذا هو الحق.
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0
53 - الطيب السبت 11 أبريل 2020 - 12:51
يجب الصرامة والى في هذه المرحلة سوف نمر إلى السيبا . في بعض المحلات في الخارج يتم اخد مواد الأكل دون تأدية المقابل المادي.
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-1
54 - متتبع السبت 11 أبريل 2020 - 12:55
صاحب التعليق الثاني. عمر بن الخطاب لم يعلق تطبيق حد السرقة بسبب المجاعة كما تصورت أنت و الكثير. لكن حد السرقة لا بد أن تتوافر فيه شروط إقامة العقوبة من بينها : عدم السرقة لشبهة. و الشبهة هنا المجاعة فمن سرق كان يفعل ذلك من أجل سد لقمة الجوع. فحد السرقة لا يقام إلا عند انعقاد شروط السرقة وهي أن يكون المال المسروق نصابا.ان تكون السرقة خفية.ان يكون المال المسروق محرزا أي يصعب الوصول إليه. وأن لا تكون لشبهة. والله تعالى يقول. # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه #
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0
55 - Roussya السبت 11 أبريل 2020 - 12:55
صندوق الدعم 1212 ، إذا تبت تلاعب في إعطاء المستحقين واجبهم فان المتابعة القضائية كذالك سيتابع فيها كل الموظفين المكلفين بإعطاء لهاذا الدعم .
وأي مواطن يمكنه ان يرفع دعوة قضائية بهاذا الصندوق وبالمسؤولين المكلفين به .
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1
56 - hatim السبت 11 أبريل 2020 - 12:56
حكم في غير محله وناتج عن فهم سطحي للقوانين وروحها .فالاساس هو عدم ترك الناس في حاجة من الاكل والشرب . فرب قاضي فهم روح العدل احسن من قاضي حفظ فنطق
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0
57 - mous السبت 11 أبريل 2020 - 12:56
إذا كانت بسبب الجوع فالذنب على المسؤول (كل راع مسؤول عن رعيته)
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-1
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