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كُتّاب وآراء
محكمة مغربية تقضي باعتبار جنحة السرقة جناية في "ظرف كورونا"
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، حكما مثيرا اعتبرت فيه أن السرقة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المطبقة في المغرب حاليا، تُعتبر جناية وليست جنحة، على اعتبار أن جائحة "كورونا" تعد كارثة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي.
وارتأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وفق ما جاء في حكمها، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عدم البت في قضية متابعة شخصين متهمين بسرقة كبش من أحد الرعاة يوم 31 مارس الماضي، وشخص ثالث اشترى منهما الكبش، وشخص رابع كان بمعيّة المشتري لحظة عملية شراء الكبش.
واعتُقل الأشخاص الأربعة الذين توبع ثلاثة منهم (السارقان ومشتري الكبش المسروق) في حالة اعتقال، بينما توبع الشخص الرابع في حالة سراح، أثناء قيام دورية للشرطة بعملها المعتاد في المراقبة للحد من الجريمة واحترام تدابير حالة الطوارئ الصحية.
ولجأت المحكمة إلى الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه كلما اقترن فعل السرقة بظرف واحد من الظروف المنصوص عليها في هذا الفصل، إلا وتشدد العقوبة، وتغير وصفها، وأصبح ذا صيغة جنائية وليس جنحية، ومن تلك الظروف تعدد الفاعلين بشخصين أو أكثر، وارتكابها في وقت أي كارثة من الكوارث.
وتندرج السرقة ضمن الجرائم الجنحية في الأيام العادية، وهي الجرائم التي تتراوح عقوبتها من شهر إلى خمس سنوات، لكن السرقة ترتقي إلى جناية في حال ارتكابها في ظروف خاصة، حددها الفصل 510 من القانون الجنائي، إذ يعاقَب مرتكبها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
ومن بين الظروف التي تتحول فيها السرقة من جنحة إلى جناية، وفق مقتضيات فصل القانون الجنائي المذكور، ارتكابها في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة أخرى.
واعتبرت المحكمة أن السرقة المتعددة فاعلوها، ارتُكبت أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف الحكومة. كما أنها ناتجة، أي السرقة، عن التهديد العام لحياة الأشخاص وسلامتهم، جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، الذي عدّته المحكمة "كارثة"، بمفهوم الفصل 510 من القانون الجنائي.
وبناء على ذلك، ارتأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في هذه القضية المثيرة، بداعي أن جريمة السرقة المقترنة بظرفيْ التعدد (تعدد المتهمين فيها) وزمن الكوارث، هي من طبيعة جنائية وليست جنحية، بالنظر إلى عناصرها التكوينية المنصوص عليها في الفصل 510 من القانون الجنائي، فأحالتْها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
فسرقة كبش لا يبلغ ثمنه 1500 درهم من طرف 4 اشخاص ليس كسرقة خزينة الدولة او على الاقل بنك من الابناك .....
واش عتابرو السرقة فزمن كورونا هانية ولا العكس زادو جرموها؟؟؟؟؟
و غايته حفظ الجماعة .
لأن آثار المخالفات و الجرائم في الظروف الإستثنائية تكون أشد.
و هناك أمثلة عديدة لا يسع المجال لسردها.
اللي دار الذنب يستاهل العقوبة
و على محكمة الاستئناف تقبل الإحالة و البث فيها بأقصى العقوبات دون تمتيع الجناة بظروف التخفيف المعتادة، لتكون العبرة للباقي
قرار حكيم
وفيما يقول واحد من الناس أن يسقط العقاب على الجناة اقول له:
لسنا في مجاعة ولا نطبق الحدود الشرعية المذكورة في كتاب الله في حد السارق.
طبعا، يحصل هذا في حالة الكوارث الطبيعية بالغة الخطورة، وبعد أن يكون الجيش تولى أمر إعادة النظام.
حفظ الله بلدنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
مثالك سيء للغاية و في غير السياق.
لو تم العمل بدلك ستكون نهاية المجتمعات المتحضرة و المستقرة.
ربي احفظ هذا البلد من الجهلة.
وأي مواطن يمكنه ان يرفع دعوة قضائية بهاذا الصندوق وبالمسؤولين المكلفين به .