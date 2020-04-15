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كُتّاب وآراء
نجل وزير مغربي سابق يتورط في شبكة ترويج "الكمامات القاتلة"
علمت هسبريس أن الشبكة الإجرامية التي فككتها الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لها امتدادات واسعة في مدن مغربية عديدة، وتحديدا في كل من الدار البيضاء ومراكش وتمارة والرباط والقنيطرة. كما أنها ما زالت تندر بسقوط عدة وسطاء ومزيفين ومشاركين في ما بات يعرف إعلاميا بشبكة "الكمّامات القاتلة"، في إشارة إلى طابعها المزيف، الذي لا يحمي من وباء كورونا بقدر ما يزيد من سهولة انتقال العدوى بسبب ترويجها لمهنيي الصحة، من أطباء وممرضين، ممن يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.
كمامات مزيفة.. بعلامات طبية
انطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل نقيب سابق ووزير أسبق في حقوق الإنسان، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد. لكن لماذا تشترط الأطر الطبية هذا النوع من الكمامات بالذات غالية الثمن نسبيا؟ يجيب مصدر طبي بأنها مصنوعة من ألياف مركزة، محددة دوليا، وتضمن في الوقت نفسه الحماية والتنفس، إذ تمنع تسرب أو خروج جزيئات الرذاذ، وبالتالي ضمان مستوى عال من الوقاية والحماية مقارنة مع الكمامات الزائفة التي تضاعف إمكانيات الإصابة بعدوى وباء كورونا المستجد.
وخلف هذا الاتفاق الذي اعتبرته المصحة الطبية المتعاقدة "تدليسا ونصبا"، كانت هناك شبكة إجرامية تشتغل وراء الكواليس، متخذة من وباء كورونا المستجد مطية لكسب الأموال وجني الأرباح غير عابئة بحياة وسلامة الأطر الطبية والتمريضية، وضاربة عرض الحائط تدابير وتوصيات الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية لمنع تفشي الجائحة، إذ كانت عناصر شبكة "الكمامات القاتلة" توزع الأدوار فيما بينها، بحيث أشرف مسير مطبعة على مهمة طبع العلامة التجارية المزيفة الخاصة بشركة عالمية، وطبع المعلبات الكارطونية المزيفة؛ بل إنه زيف حتى وصفات الاستعمال لإعطاء مصداقية أكبر للكمامات المصنوعة.
وفي باقي مراحل سلسلة الإنتاج، كان هناك صاحب محل للخياطة يتولى حياكة الكمامات المصنوعة من ألياف غير مطابقة للمعايير المعتمدة، ولا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية، ويتم رقنها بالعلامة التجارية المزيفة؛ بينما يضطلع ثلاثة أشخاص آخرين بمهام الوساطة والتخزين والمساهمة في التصنيع.
توقيفات.. في الدار البيضاء والرباط
لم تتردد المصحة الطبية الخاصة في التبليغ عن هذه القضية، التي اعتبرتها ليست فقط قضية نصب واحتيال وإنما قضية إجرام خطير يمس بسلامة وصحة الأطر الطبية والتمريضية وبعموم المرضى وعائلاتهم، خصوصا في ظل هذه الظرفية الحساسة المطبوعة بتفشي الوباء وتزايد حالات الإصابة المؤكدة، لتشرع وقتها الشرطة القضائية في القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات التي قادتها إلى حجز 40 ألف كمامة إضافية مزيفة من هذا النوع، فضلا عن توقيف خمسة من المشتبه فيهم، وهم الخياط ومسير المطبعة وصاحب مكتبة وشخصان آخران، والذين تم إيداعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
وحسب مصادر مقربة من البحث في هذه القضية، فإن ضباط الشرطة القضائية كانوا يسابقون الزمن لحجز جميع الكمامات المصنوعة بهذه الطريقة، خصوصا بعدما كشف الموقوفون الخمسة أن هناك كميات إضافية تقدر بحوالي 15 ألف كمامة تم ترويجها بمدن تمارة والقنيطرة والرباط مع احتمال استخدامها من طرف الأطر الطبية العاملة في المراكز الاستشفائية المخصصة للتكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد. كما سيعلن الموقوفون وكذا مسير المصحة الطبية الخاصة التي كانت ضحية جريمة النصب على معطى مهم في القضية، وهو أن المتورط الرئيسي الذي أبرم صفقة الكمامات الخطيرة لا يزال في حالة فرار، والذي تبين بعد البحث بأنه ابن النقيب السابق والوزير الأسبق لحقوق الإنسان.
وفي هذه المرحلة من البحث، سيكتشف الباحثون أيضا أن هذه الشبكة لها تقاطعات عضوية وامتدادات وثيقة بموزعين ينشطون بمدينة تمارة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وهو نجل محام معروف بالرباط، والذي كان يستغل صفحة فيسبوكية لنشر إعلانات الترويج لهذا النوع من الكمامات الخطيرة والمضرة بالصحة العامة، وتصريفها لعدد من الصيادلة بأثمان مرتفعة بدعوى أنها أصلية وخاضعة لمبررات الأصل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
أي شيء في المغرب بالتفاهم حتى ولو كان على حساب الغير متلا أعرف رجل وزوجته خياطة فدارهم مانكدبش عليكم كايخيطو الكمامات لو كان كيفاش ندير التصويرة نوريكم الفرق الكبير بين ديك الشرويطة لي كاتصاوب فالمصانع حاليا من الساك ديال التقدية والتي يتم ترويجها أنها ممتازة وكد وكدا علما أنني شريت كارطونة أستعملت منها جوج وشي لاخور لحتو حيت تقطع لاستيك ديالهم ونا كانلبس فيهم لأول مرة وحتى المنظر ديالهم ونتا لابسهم خايب كأنك دير ساك مكرفس ديال التقدية زيادتا على وجهي طاب حكة
والكمامة ديال الخياط بجوج لاستيك غليض وماخيط مزيان والخياطة والتوب مضوبل يعني ممتازة وكاتصبن أنما جاو شدوه على أساس أنه كايخيط كمامات غير مطابقين لي الناس مزالة دايراهم هادي جوج سيمانات
المشكلة عندنا فالبلاد هي لوبيات البزناسة ديال أي حاجة رجال الأعمال هدفهم هو أحتكار السوق هما يديرو الزبل ويبيعوه ولي كايدير المزيان مايبيعش معهم بحال القصة ديال الميكا نيت واحد بغا يدير الساك تفاهم مع المسؤولين منعو الميكا لي باعها يتشد والكمامة تاهي نفس الشكل غير لي كايخيط كمامات مزيانين يتشد باش هما يبيعو بوحدهم
فعلا ، في زمن المجاعات و الكوارث لا تسمن إلا الكلاب .
يبقى هنالك سؤال :
ما نوع الكمامات التي تباع للمواطن ، هل تخضع للمعايير الدولية أم إنها بدورها كمامات قاتلة ؟
سيقولون يعاني من امراض نفسية
لا يوجد خطر على البلاد أكثر من المسؤوليين وأبنائهم، حيث المسؤولين يسرقون ويشغلون أبنائهم بطرق متلوية، أما الأبناء يقومون بالتزوير والتدليس والعربدة في الشوارع،
كالعادة سيتدخل الوزير ويستخدم شبكته وعلاقته في إطلاق سراحه، ولوكان مواطنا عاديا لتمت معاقبته في الحال.
يجب على الدولة إنزال اقصى العقوبات على هذا الشخص، لأنه هدد حياة الشعب بأكمله .
الحاصول معرفنا واش نتقاتلو مع كورونا و لا الجوع و البطالة و لا الغش و مافيات ولاد الفشوش
الله يدينا فالضو
انعدام الضمير انعدام الاخلاق
يتعدر وصف هاؤلاء الاشخاص والله يعجز اللسان
انا ارجو من القضاء المغربي ان يطبق اقصى
العقوبات الان هده ليست جريمة في حق شخص واحد
او نصب
انكا هية جريمة في حق بلد بكامله ومحاولة القتل
مع سابق اصرار
عليهم من الله ما يستحقون
اللهم عليك بكل من يسعى لادايت المغاربة في كل زمان ومكان ومحق اللهم الطماعين ومن يتاجر بسلامة وامن المواطنبين
والله يحفض الامن الوطني ورجال الدرك او جميع من يسهر على امن سلامة البلاد والعباد
وجازاكم الله عنا كل خبر امين
حلل وناقش..اليس ما فعلته هذه المؤسسات الخاصة سرقة صندوق كرونا في عز كرونا ..اين فقهاء القانون من هذه النازلة..اما فقهاء الدين سيقولون نرجيء امرهم الى الله تعالى
واحد ولد محامي والآخر قاليك باه كان وزير وزادها بحقوق الانسان هههههه.
يا كما هاداك لي خبا في الكابو ديال السيارة امرأة في قضية بوعشرين؟
هاد الراءحة تسير نحو جهته ، البارح يشارك في جريمة للتغطي عن الشهادة واليوم يبيع كمامات مغشوشة واحترافية.
ارى حالك يا الوزير خرج عاودتاني تنبح علينا بحال ديما بان ولدك مظلوم او بغا غير ينقد الشعب ههههه
لا ينفع النباح أمام الكاميرات القضية حامضة
هكذا كان الصالحون يتحرون الحلال في حياتهم كلها.
لم احكي هذه القصة؟ لان رجال القانون لدينا هم اول من يخرقه (الا القلة منهم)... يفهمون القانون و لا يعملون بروحه و مبادئه. و كنتيجة طبيعية سينبث من اصلابهم نصابين و مجرمين .
يجب ان يتابعوا بتهمه القتل العمد !
اين سيختفي مع الحجر الصحي
انه القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و اكبر جرما من الإرهاب
هذا داب كل هؤلاء من التماسيح الموالين لفرنسا المفارقين لعقيدة الأمة هؤلاء من يتحكم في الاقتصاد و السياسة
قاليك ابن وزير سابق لحقوق الإنسان و يا عجباً
يجب ان يطبق فيهم حكم الاعدام رميا بالرصاص و حرقاً للجثة و يرمى الرماد في اعماق البحار لكي لا نصاب بلعنتهم.
، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وهو نجل محام معروف بالرباط
شبعوا الخبز
افعالهم هاته هي خيانة للوطن ولدولة نطالب باقصى العقوبات