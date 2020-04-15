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الرئيسية | حوادث | نجل وزير مغربي سابق يتورط في شبكة ترويج "الكمامات القاتلة"

نجل وزير مغربي سابق يتورط في شبكة ترويج "الكمامات القاتلة"

نجل وزير مغربي سابق يتورط في شبكة ترويج "الكمامات القاتلة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:55

علمت هسبريس أن الشبكة الإجرامية التي فككتها الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لها امتدادات واسعة في مدن مغربية عديدة، وتحديدا في كل من الدار البيضاء ومراكش وتمارة والرباط والقنيطرة. كما أنها ما زالت تندر بسقوط عدة وسطاء ومزيفين ومشاركين في ما بات يعرف إعلاميا بشبكة "الكمّامات القاتلة"، في إشارة إلى طابعها المزيف، الذي لا يحمي من وباء كورونا بقدر ما يزيد من سهولة انتقال العدوى بسبب ترويجها لمهنيي الصحة، من أطباء وممرضين، ممن يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

كمامات مزيفة.. بعلامات طبية

انطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل نقيب سابق ووزير أسبق في حقوق الإنسان، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد. لكن لماذا تشترط الأطر الطبية هذا النوع من الكمامات بالذات غالية الثمن نسبيا؟ يجيب مصدر طبي بأنها مصنوعة من ألياف مركزة، محددة دوليا، وتضمن في الوقت نفسه الحماية والتنفس، إذ تمنع تسرب أو خروج جزيئات الرذاذ، وبالتالي ضمان مستوى عال من الوقاية والحماية مقارنة مع الكمامات الزائفة التي تضاعف إمكانيات الإصابة بعدوى وباء كورونا المستجد.

وخلف هذا الاتفاق الذي اعتبرته المصحة الطبية المتعاقدة "تدليسا ونصبا"، كانت هناك شبكة إجرامية تشتغل وراء الكواليس، متخذة من وباء كورونا المستجد مطية لكسب الأموال وجني الأرباح غير عابئة بحياة وسلامة الأطر الطبية والتمريضية، وضاربة عرض الحائط تدابير وتوصيات الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية لمنع تفشي الجائحة، إذ كانت عناصر شبكة "الكمامات القاتلة" توزع الأدوار فيما بينها، بحيث أشرف مسير مطبعة على مهمة طبع العلامة التجارية المزيفة الخاصة بشركة عالمية، وطبع المعلبات الكارطونية المزيفة؛ بل إنه زيف حتى وصفات الاستعمال لإعطاء مصداقية أكبر للكمامات المصنوعة.

وفي باقي مراحل سلسلة الإنتاج، كان هناك صاحب محل للخياطة يتولى حياكة الكمامات المصنوعة من ألياف غير مطابقة للمعايير المعتمدة، ولا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية، ويتم رقنها بالعلامة التجارية المزيفة؛ بينما يضطلع ثلاثة أشخاص آخرين بمهام الوساطة والتخزين والمساهمة في التصنيع.

توقيفات.. في الدار البيضاء والرباط

لم تتردد المصحة الطبية الخاصة في التبليغ عن هذه القضية، التي اعتبرتها ليست فقط قضية نصب واحتيال وإنما قضية إجرام خطير يمس بسلامة وصحة الأطر الطبية والتمريضية وبعموم المرضى وعائلاتهم، خصوصا في ظل هذه الظرفية الحساسة المطبوعة بتفشي الوباء وتزايد حالات الإصابة المؤكدة، لتشرع وقتها الشرطة القضائية في القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات التي قادتها إلى حجز 40 ألف كمامة إضافية مزيفة من هذا النوع، فضلا عن توقيف خمسة من المشتبه فيهم، وهم الخياط ومسير المطبعة وصاحب مكتبة وشخصان آخران، والذين تم إيداعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصادر مقربة من البحث في هذه القضية، فإن ضباط الشرطة القضائية كانوا يسابقون الزمن لحجز جميع الكمامات المصنوعة بهذه الطريقة، خصوصا بعدما كشف الموقوفون الخمسة أن هناك كميات إضافية تقدر بحوالي 15 ألف كمامة تم ترويجها بمدن تمارة والقنيطرة والرباط مع احتمال استخدامها من طرف الأطر الطبية العاملة في المراكز الاستشفائية المخصصة للتكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد. كما سيعلن الموقوفون وكذا مسير المصحة الطبية الخاصة التي كانت ضحية جريمة النصب على معطى مهم في القضية، وهو أن المتورط الرئيسي الذي أبرم صفقة الكمامات الخطيرة لا يزال في حالة فرار، والذي تبين بعد البحث بأنه ابن النقيب السابق والوزير الأسبق لحقوق الإنسان.

وفي هذه المرحلة من البحث، سيكتشف الباحثون أيضا أن هذه الشبكة لها تقاطعات عضوية وامتدادات وثيقة بموزعين ينشطون بمدينة تمارة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وهو نجل محام معروف بالرباط، والذي كان يستغل صفحة فيسبوكية لنشر إعلانات الترويج لهذا النوع من الكمامات الخطيرة والمضرة بالصحة العامة، وتصريفها لعدد من الصيادلة بأثمان مرتفعة بدعوى أنها أصلية وخاضعة لمبررات الأصل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - yass الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:06
حنا نموتو.. و نحطو من جيبنا.. و يجي ولد فشوش... معرف بحق الفلوس يجي ضرب لنا كلشي ف زيرو.... اتمنى ما يخدموش التلفونات و باك صاحبي في هاد القضية.. هذا را خاصو الاعدام
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258
2 - حذر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:07
كورونا مرض تنفسي لاعلاقة له بالاكل,احذرو النصابين,لاتوجد دكتوراه في التغذية في العالم ولايوجد دواء لكورونا .النصب والطمع في المال لن يتوقف
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-162
3 - capitaine الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:09
لا كارثة هادي راه لي كايستخدموهوم ماشي احتمال يتعرضو لكورونا راه وجه لوجه معاها ونعم التربية معالي الوزير اصلا ديك الشي فالجينات
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111
4 - بوغطاط الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:09
باش تعرفوا معامن حنا، مفيهمش الرحمة،
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137
5 - hamid Gouif الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:10
لا حول ولا قوة الا بالله هكذا أصبحنا أمة الإسلام همنا الكسب الغير مشروع رجاء كل الرجاء إن ثبتت هذه التهمة في حق هؤلاء المذنبين ألا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة
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106
6 - Allal الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:11
هؤلاء جميعهم مجرمون يجب أن يطبق في حقهم قانون حسبنا الله ونعم الوكيل.
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77
7 - الله غالب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:11
بعض الناس ليس لهم ضمير يفكرون في بأنفسهم فقط على الدولة الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء الأشخاص عديمي الرحمة
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63
8 - ملاحظ مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:12
لا حول ولا قوة إلا بالله.الإعدام أقل شيء في حق هذه الحشرات الآدمية الخالية من أي أثر للرحمة ومن الضمير الإنساني.إنهم مجرمون بكل معاني الكلمة.
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60
9 - honey الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:12
نجل وزير في حقوق الإنسان الله اكبر اضن ان مصاءب قوم عند قوم فوائد هناك أشخاص لا علاقة لهم بالانسانية والتربية يضنون انهم فوق القانون لمجرد ان شخص امي وجاهل المعرفة يحاول أن يتحدى القانون ويسترزق بحياة الناس اضن ان القانون يجب أن ياخد مجراه لكل من شارك أو تواطئ في هذه الجريمة الشنعاء حان الوقت لترتيب الأولويات وجعل القانون يعلو ولا يعلى وتحية لرجال الامن والقضاء
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56
10 - مراكش الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:13
يجب تطبيق أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون في صحة المواطنين . ولى زمن ادريس البصري ، نريد المحاسبة بالقانون لكل مخالف للقانون مهما علت مرتبته . بالقانون فقط .
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47
11 - خالد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:13
عن الكمامات. حبدا لو تلحقون بمقالكم هذا نوع الكمامات المعنية وصورتها لكي يتجنبها الناس .. اظن انه واجب الآن.
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46
12 - فزاعة حقوق الإنسان تسقط ! الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:13
المصيبة ان الفساد أصاب القمة ، زيادة على ان المرحلة الحرجة تتطلب نوع من إﻻنسانية والرحمة ، لنصطدم باﻻمر الواقع الفساد ثم الفساد من طرف من كنا نحسبهم من اﻻخيار ، فاذا بهم أشرار ، ذئاب بشرية ﻻينفع معها اﻻ الصرامة ثم الصرامة ولما ﻻ اﻻعدام شنقا او رميا برصاص !
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33
13 - HASSAN الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:13
الجشح المادي هو الدافع لمثل هاته الافعال . اذا يجب على السلطات اتخاذ التدابير اللازمة . فامثال هؤلاء وكانهم يشهرون السلاح في وجه الابرياء او القتل العمد
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34
14 - سعيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:14
خيانة للوطن ولجنود القطاع الصحي.على القضاء إنزال أقسى العقوبات على تجار الأزمات
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35
15 - جمال الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:14
يجب الضرب بيد من حديد الكل سواسية خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطن والقانونفوق جميع المواطنين المغاربة .
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22
16 - جالس في دارو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:15
نعم تم القبض عليه ولكن هل يعتقل ويسجن ام فقط الاشهار واخراجه من الباب الخلفي والله يخلف للذين تعاقدوا معه من اجل الكمامات. رآه نجل وزير سابق
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19
17 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:15
الجوع في القلب و الشبعة في القلب ، دبا هذا شنو خاصوا؟ إعمال القانون هو السبيل لتطهير البلد من هؤلاء الخونة. لأن إستغلال هذه الظروف العصيبة في الشر و الإغتناء الحرام يعتبر خيانة عظمى
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25
18 - نجدي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:15
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الانتهازيين اللذين يتاجرون بارواح وصحة الناس...وحفظنا وحفظكم الله من شر ما خلق.
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15
19 - مواطنة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:16
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم القتلة المجرمون هدوا خصهم الإعدام وقليل في حقهم
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14
20 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:16
واضح من الوزير السابق. ودافع عليه حتا هوا
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18
21 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:16
اولاد الفشوش متيحشموش مازال عاود
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15
22 - hassan hassan الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:16
المجرمون القتلة يستغلون الظروف الحالية من اجل الاغتناء السريع ولو على حساب صحة المواطن يبنون سعادتهم فوق تعاسة ومآسي الآخرين لاحول ولاقوة الا بالله يجب تطبيق أقصى العقوبات الجنائية في حق هؤلاء المجرمين الذين انعدمت فيهم الانسانية والرحمة والتكافل الاجتماعي....لا تساهل ولاتخفيف الحكم لهؤلاء المجرمين تطبيق اقصى العقوبات ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المس بصحة وسلامة المواطن المغربي كيف ماكانت مكانته اجتماعيا واستغلال طيبوبة هذا الشعب الأصيل
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13
23 - بصراحة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:17
بصراحة وأتمنى نشر من هيسبريس

أي شيء في المغرب بالتفاهم حتى ولو كان على حساب الغير متلا أعرف رجل وزوجته خياطة فدارهم مانكدبش عليكم كايخيطو الكمامات لو كان كيفاش ندير التصويرة نوريكم الفرق الكبير بين ديك الشرويطة لي كاتصاوب فالمصانع حاليا من الساك ديال التقدية والتي يتم ترويجها أنها ممتازة وكد وكدا علما أنني شريت كارطونة أستعملت منها جوج وشي لاخور لحتو حيت تقطع لاستيك ديالهم ونا كانلبس فيهم لأول مرة وحتى المنظر ديالهم ونتا لابسهم خايب كأنك دير ساك مكرفس ديال التقدية زيادتا على وجهي طاب حكة

والكمامة ديال الخياط بجوج لاستيك غليض وماخيط مزيان والخياطة والتوب مضوبل يعني ممتازة وكاتصبن أنما جاو شدوه على أساس أنه كايخيط كمامات غير مطابقين لي الناس مزالة دايراهم هادي جوج سيمانات

المشكلة عندنا فالبلاد هي لوبيات البزناسة ديال أي حاجة رجال الأعمال هدفهم هو أحتكار السوق هما يديرو الزبل ويبيعوه ولي كايدير المزيان مايبيعش معهم بحال القصة ديال الميكا نيت واحد بغا يدير الساك تفاهم مع المسؤولين منعو الميكا لي باعها يتشد والكمامة تاهي نفس الشكل غير لي كايخيط كمامات مزيانين يتشد باش هما يبيعو بوحدهم
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18
24 - سمير الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:17
مافيش فايده إنه المغرب ،........
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8
25 - nizar الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:19
Il faut que les responsables nous diffusent une image et les références de ces masques par tout les moyens possibles (TV, journaux électronique, ..etc) pour que les personnes qui les ont achetés, de ne plus les utiliser, et pour ceux qui ne l'ont pas achetés de les éviter. Il y a toujours des falcifieurs et des trîcheurs dans tous les domaines, c'est pour cela il leur faut des sanctions sévères sans pitié
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12
26 - خالد حوحو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:19
بحال هاد الناس خاص يتحاكموا على رؤوس الاشهاد و الحكم بالاعدام باش يكونوا عبرة لكاع لي سولت له نفسه اللعب بحياة الناس
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6
27 - احضي راسك.كونيتو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:20
اشكون اللي تايركب اعلى امواج الازمات اليس اولادهم لكي يبقوا داءما في القمة قمة النخاسة.هاد الفاسدين يتاجرون في كل شيء حتى في الاجهاز على ارواح المواطنين.المهم هو المال اللي اعما ليهم البصيرة. والحاضي الله
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6
28 - عبد السلام الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:20
جل سياسيى هذا البلد العزيز ناهبى المال العام بطريقة أوِبِأخرى.ماذا تنتظر من أبنائهم؟
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10
29 - مواطنة في الحجر المنزلي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:20
وهادشي ولا تايجيب لينا الشك. اللهم كمامة غالية من فرمانسيان و تحافظ على صحتك و لا كمامة اخرى ماتعرف منين جاية وتموت.
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4
30 - سعيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:22
نجل وزير حقوق الانسان لا يعرف شيئا عن الإنسانية .
فعلا ، في زمن المجاعات و الكوارث لا تسمن إلا الكلاب .
يبقى هنالك سؤال :
ما نوع الكمامات التي تباع للمواطن ، هل تخضع للمعايير الدولية أم إنها بدورها كمامات قاتلة ؟
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7
31 - majd الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:22
تبين بعد البحث بأنه ابن النقيب السابق والوزير الأسبق لحقوق الإنسان.
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7
32 - الى التعليق 1 yass الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:22
في المغرب كيعطيو الاعدام والمؤبد وعشرين سنة وعشرة سنوات وخمس سنوات وثلاث سنوات لي كيفظحو المفسدين
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6
33 - محمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:23
رجال يخترعون أجهزة للتنفس الاصطناعي ، رجال ونساء في الصفوف الأولى ينقضون أرواح البشرية ، رجال ونساء يحاقظون على أمن الوطن ، مسؤولون يدبرون ويسهرون على الخروج من هذه الجائجة باقل تكلفة وأفل خسائر أعانهم الله مقابل آخرين ياســـــــــــــــــــــــــلام يستعملون كل وسائل النصب والاحتيال من أجل استغلال هذه الجائحة آش غادي يقولوا لله يوم الحساب
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8
34 - مراد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:26
لم يستطيعوا التصريح باسمه الكامل واسم اخيه ويستطيعون محاكمته لااظن
سيقولون يعاني من امراض نفسية
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14
35 - hamidou الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:26
شرح ملح ما يخناز. شكون لي كان نقيب المحامين وكان وزير حقوق الانسان هو زيان. شو باه ولدو بحالو. اوا نتسناو شنو غدي يقول، باه. نلقو فاش نتلهاو شوي.
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18
36 - مواطن زعفان الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:26
الخوت الى لقيتو صعوبة باش تشريو الكمامات شرية كلينيكس المشوار أودوز الفرمسيان خودو الفاسمات داول عشرة دريال أوتنيو المشوار على زوج أولصقوه بي الفصمة يكون أحسن بلا متبرزتو روسكم مع هاد الحالة لي ولات.
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6
37 - رانيا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:27
الله يستر وصافي الناس تموت باش تنفد عباد الله وناس عطاوها لشفاره غيعطينا ربي ماشي غير كورونا لي معمرنا شفناه
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4
38 - مراكشي marrakchi الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:27
لقد قلناها مرارا الوطنية للفقراء والوطن للأغنياء،
لا يوجد خطر على البلاد أكثر من المسؤوليين وأبنائهم، حيث المسؤولين يسرقون ويشغلون أبنائهم بطرق متلوية، أما الأبناء يقومون بالتزوير والتدليس والعربدة في الشوارع،
كالعادة سيتدخل الوزير ويستخدم شبكته وعلاقته في إطلاق سراحه، ولوكان مواطنا عاديا لتمت معاقبته في الحال.
يجب على الدولة إنزال اقصى العقوبات على هذا الشخص، لأنه هدد حياة الشعب بأكمله .
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9
39 - Dr. Stone الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:27
الوزارة بغات تگول ليكم شريو من عندها كمامات ديال لخيش لكتصنعها، اما من يقتسم معها الغلة فمصيره كمصير عصابة اجرامية، 3 مليون ديال أكياس الخيش يوميا ملي كتسول فرمايبن اولا مو لحانوت مكاين تا وزة، شر البلية ما يضحك،
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3
40 - Alors M. le ministre الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:28
On va assister bientôt à des sorties médiatiques du Papa disant que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Ou par exemple, regardez, ce n'est pas mon fils celui là.. mon fils n'est pas gros... mon fils est long de taille.. donc ce n'est pas lui sur les caméra de surveillance....
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2
41 - Muslim الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:30
من أين ذاك الشبل من ذلك الاسد
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2
42 - ghani الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:31
خطأ فاضح ترتكبه جميع المستشفيات العالمية. وهو جمع المرضى جميعا في مكان واحد. دون اي حواجز بينهم تمنع العدوى من جديد لمن قد يكتب له الشفاء منهم. نتمنى من الاطقم المغربية ان تكون السباقة لاصلاح هذا الخطأ.
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43 - القانون الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:31
عاقب المشرع المغربي بالإعدام على الجرائم الماسة بصحة الأمة، في الظهير الشريف 1/59/380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379، الموافق 29 أكتوبر 1959، الجريدة الرسمية عدد2454 إذ جاء في الفصل الأول منه "يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات، أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة، على الصحة العمومية، أو باشروا مسكها، أو توزيعها، أو عرضها للبيع، أو بيعها".
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0
44 - ظهرت حقيقته من خلال ابنه الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:32
يقال الابن سر ابيه وسبحان الله هدا الاب لايوحي بالثقة ابدا وقد سبق له اخفاء شاهدة في صندوق السيارة ولاياقب على افعاله
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2
45 - Fixible الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:32
ربما هذا له علاقة بانقراض كمامات ثمانين سنتيم.

الحاصول معرفنا واش نتقاتلو مع كورونا و لا الجوع و البطالة و لا الغش و مافيات ولاد الفشوش
الله يدينا فالضو
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2
46 - مصطفى السوسي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:33
المرجو تشديد العقوبات،وعدم القبول بوساطات المتدخلين. (صحاب الحسنات، و باك صاحبي).
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2
47 - أستاذة وطنية الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:33
ابن وزير لحقوق الإنسان وابن محام مدافع عن المظلوم يتورطون في قضية مثل هذه هؤلاء قتلة يعدمون ولا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة لأنهم زادوا من إعداد المصابين بترويج هذا النوع من الكمامات ونتمنى الا تستخدم هواتف باك صاحبي من أجل اخرجهم وتوريط الخياط وصاحب المطبعة
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1
48 - المهدي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:34
عندما يخفي والده الشهود المطلوبين للقضاء في الصندوق الخلفي لسيارته فلا عجب ان ينحى الابن منحى والده محامي حكومة البصري سابقاً الذي انتهى مهرجاً يعاني الخرف في أرذل العمر .. ذنوب الأموي يا حبيبي ..
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0
49 - هااام جدا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:35
ابناء الشعب يخترعون ويعملون من لاجل الوطن وابناء الوزراء يسرقون ويدلسون ويقتلون نطالب باعدامه المرجو الحكم على هده الشبكة بالاعدام
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4
50 - الظلم ظلمات الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:36
لا حولة و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. المحسوبية والزبونية وباك صاحبي أكثر من الكرونة آللهم نقي بلدنا الحبيب من هذا الداء الفتاك
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51 - مهتم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:37
واش تابقصدوا ولد المحامي النقيب السابق مول طن ونص
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52 - aziz الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:37
من أين ذاك الغصن، من تلك الشجرة بطبيعة الحال.............
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53 - مواطن مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:38
لاحول ولاقوة الا بالله
انعدام الضمير انعدام الاخلاق
يتعدر وصف هاؤلاء الاشخاص والله يعجز اللسان
انا ارجو من القضاء المغربي ان يطبق اقصى
العقوبات الان هده ليست جريمة في حق شخص واحد
او نصب
انكا هية جريمة في حق بلد بكامله ومحاولة القتل
مع سابق اصرار
عليهم من الله ما يستحقون
اللهم عليك بكل من يسعى لادايت المغاربة في كل زمان ومكان ومحق اللهم الطماعين ومن يتاجر بسلامة وامن المواطنبين
والله يحفض الامن الوطني ورجال الدرك او جميع من يسهر على امن سلامة البلاد والعباد
وجازاكم الله عنا كل خبر امين
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54 - لوسيور 1 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:38
هل سيقع مثلما وقع مع اخت ماء العينين فيتدخل اهل الارض واهل السماء لفك اسره..ستقع تدخلات ثم يعاودون ضمس الكارطة...سيجدون لها مخرا او تخريجة اما ذعيرة مالية او كبش فداء...هناك القانون والعزف على القانون...هناك مدارس حرة وعيادات اعلنت انها افلست وهذا ما صرح به احد الوزراء مع العلم انها اخذت واجبات التمدرس من الاباء ..فدفعت باساتذة واجراء الى صندوق التضامن صندوق كوفيد..فاين دور من يرعى مصالح هذه الامة اليس من الواجب سحب الرخصة من هذه المؤسسات لمدة سنتين على الاقل..وتقوم الدولة بمعاقبة لص سرق هاتفا في وقت كرونا وفق الفصثل 510 ربما سيسجن ب3 سنوات او اكثر مقابل هاتف ثمنه اقل من 1000 درهم..
حلل وناقش..اليس ما فعلته هذه المؤسسات الخاصة سرقة صندوق كرونا في عز كرونا ..اين فقهاء القانون من هذه النازلة..اما فقهاء الدين سيقولون نرجيء امرهم الى الله تعالى
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55 - .نبيل الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:39
من أين داك الشبل من ذاك الاسد
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56 - عبدالله الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:39
قاليك المتل المغربي ، منين هاداك العوييد؟ من هاديك الشجرة.
واحد ولد محامي والآخر قاليك باه كان وزير وزادها بحقوق الانسان هههههه.
يا كما هاداك لي خبا في الكابو ديال السيارة امرأة في قضية بوعشرين؟
هاد الراءحة تسير نحو جهته ، البارح يشارك في جريمة للتغطي عن الشهادة واليوم يبيع كمامات مغشوشة واحترافية.
ارى حالك يا الوزير خرج عاودتاني تنبح علينا بحال ديما بان ولدك مظلوم او بغا غير ينقد الشعب ههههه
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57 - مجد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:39
الأسد سيصبح ضبع
لا ينفع النباح أمام الكاميرات القضية حامضة
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58 - صهيل الخيل الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:43
من لم يستوعب الدرس من هذه الجائحة واستمر في خداعه وغشه كما اعتاد من قبل رغم ان الموت كان يحوم حوله ولم يدرك ان الحياة كالمشي على حبل معلق، في الوقت الذي أقبل العديد من المواطنين بفخر وكرم في المساهمة في الصندوق الوطني للتكافل ضد كورونا .هذا الغشاش فئران التجارب الطبية أحسن منه ولا يستحق لقب انسان
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59 - coul malon الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:47
, chez une teleboutique a sidi maarouf 4 masques de couleur blancs se vendent en detail dans des saches contenant 4 sachets a 1dh chacun .a savoir sil sont conformes ou non ?!
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60 - مغربية الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:49
ماحشمتي ما قلتي هادوك الناس راهم مخاطرين بارواحهم على حسابنا .بالحق الي رباك هو اصلا نصاب و غير تيبيع الكلام و احنا عارفين تاريخه ماجبتيش النصب من جهة اخرى .تنتمنا يطبق القانون عليه هو و عصابته و ماترحموهش كيف ما رحمش الناس .
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61 - من الريف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:49
كانوا يبحثون له عن فخ فوجدوه. و من قال بأن تلك الكمامات غير صحية و خطيرة؟ لا شك أصحاب البطون الفخمة، لوبيات الفساد هي من ستودعه و أباه السجن لأن هذا الأخير رغم أنه كان وزيرا سابقا وقف في حلق المخزن و لكونه كذلك نقيب المحامين. السيد زيان إنسان نزيه و لا يعرف اتخلويض و لن يكون ابنه إلا مثله. هو فقط فخ نصب له و بحثوا له عن موتيف لتصفية حساباتهم معه. دولة الفساد، حتى لو كان هناك فسادا حقيقيا فالمخزن لا يفضح من يقف إلى جانبه و زيان يعارضه لذلك فالكمامات التي يصنعها ابنه لن تكون أبدا جيدة و صحية. دولة اللاعدل و اللاقانون.
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62 - البيضاوي11 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:51
لا اظن ان هذهااكمامات فاسدة. واكيد استوردت من الخارج وذات جودة متوسطة . المشكل ممكن يكون في العلامة المزورة لا غير....
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63 - كلام في كلام الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:51
ليست كمامات قاتلة ولا مزيفة، هي أقنعة غير مناسبة او غير فعالة او غير طبية او غير مرخصة، الصحافة تزيد خطبا على النار، فاين هي الاقنعة التي تمنع الڤيروس، علما بان هناك ذات المصفاة الخاصة بالاطباء وهناك كذلك ما تسمى بالطبية وهي عادية خاصة بالعمليات الجراحية ..اما تلك المحددة ب80 سنتيما فهي غير قاتلة ولا ذابحة ولا مانعة ولا ضامنة من اي تسرب او استنشاق اي ڤيروس. فمن لم يجدها استعمل أخرى وهي خيرا منعا ، يصنعها في منزله ، خير من بلاش، على أساس ان اي منها غير متوفرة في السوق ، ولا نجدها إلا في التلفزة المغربية..
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64 - العرايشي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:51
طلعوا فراسنا ولاد الفشوش وعدم تطبيق القانون واباك صحبي والتدخلات نتمناوا نهاية هذه المرحلة ونزيدو القدام
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65 - عبد الفتاح الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:51
من هنا يعلم المغاربة أن المفششين وأولادهم هم أعداء مغرب الغد الذي يعمل الشرفاء جاهدين لبناءه. ولا بد من إستقلال القضاء لتأمين طريق مغرب الغد الذي نحلم به, وبدت بوادره بعدما رأينا تجند شبابه بمساهماتهم القيمة سواء تعلق الأمر بمساعدة الأسرالمعوزة أو صناعة الكمامات وأجهزة التنفس..., دون أن ننسى اليقضة والتوجيه المحكم لعاهل البلاد.
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66 - مغربية من الناظورربية الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:51
يحكى وان في زمن من الازمان كان رجل صالح يتمنى و يدعو الله ان يرزقه ذرية صالحة و ابنا عالما. لكن هذا الرجل الصالح لم يكتفي بالتمني و بالدعاء لكن كان يتحرى الحلال في اكله و شربه و ملبسه. و كان لا يعطي زوجته الا طعاما حلالا. و حين رزق بصبي حرم عليه المراضع الا امه. حتى لا يدخل جوفه الا حلالا.
هكذا كان الصالحون يتحرون الحلال في حياتهم كلها.
لم احكي هذه القصة؟ لان رجال القانون لدينا هم اول من يخرقه (الا القلة منهم)... يفهمون القانون و لا يعملون بروحه و مبادئه. و كنتيجة طبيعية سينبث من اصلابهم نصابين و مجرمين .
يجب ان يتابعوا بتهمه القتل العمد !
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67 - le voyageur الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:53
هذه جريمة محاولة القتل الجماعي مع االإصرار .وخيانة الدولة في وقت الحرب(مع الفيروس ااقاتل)
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68 - معرفتش الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:54
في الحقيقة معرفتش كيفاش هذا الناس سمح ليهم الضمير باش يديرو هذا المنكر ولكن كون كانوا الكمامات موجودين في محلات البيع بالثمن لب دارت الدولة ما تنظنش هذا الكمامات يلقاوا السوق ديالهم أنا إلى حد الساعة ما لقيتش الكمامة وتنخرج بلا بيها مشي غي أنا تقريبا كلشي الكمامات ما كاينش غي الكذوب الله يلطف بينا ويبعد هذا الوباء علينا والسلام
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69 - ولد حميدو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:55
هده مثل اخفاء متابعة في قضية بوعشرين في سيارة المعني بالامر
اين سيختفي مع الحجر الصحي
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70 - يوم الحساب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:55
هؤلاء المافيات يجب تلقيحهم بفيروس كرونا وتركهم في مكان مغلق لوحدهم حتى يدقون الجحيم
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71 - الفقيه الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:56
الفقيه لينتسناو براكتو دخل لجامع ببلغتو
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72 - خالد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:59
الفقيه انتسناو بركتو دخل الجامع ببلغتو
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73 - الزبور الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:59
يجب محاكمة هوءلاء بقانون الإرهاب بل الخيانة العضمى لانهم سيعرضون الاطر الطبية للفيروس و بالتالي الموت المباشر
انه القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و اكبر جرما من الإرهاب
هذا داب كل هؤلاء من التماسيح الموالين لفرنسا المفارقين لعقيدة الأمة هؤلاء من يتحكم في الاقتصاد و السياسة
قاليك ابن وزير سابق لحقوق الإنسان و يا عجباً
يجب ان يطبق فيهم حكم الاعدام رميا بالرصاص و حرقاً للجثة و يرمى الرماد في اعماق البحار لكي لا نصاب بلعنتهم.
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74 - Moh الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:59
On c est pas à qui se plaindre de plus démasqué à oujda et sa region si no si il ya des masques ils son distribuer entre copains le pharmacien lui il faut acheter u. Médicament si non il vous vend pas de masque que dans les journaux on fabrique 5 millions de masque par jour venez ici à oujda pour trouvé un masque ni à la pharmacie ni chez l'épicier ni au marché ni au vendeur à la sauvette bref on se masque comme on peut........
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75 - الأربعون حرامي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:00
"منين داك الغصن من ديك الشجرة " ماذا تنتظر من شجرة الزقوم الا المرارة والشرارة هذه نتيجة المال الحرام في الوسط العائلي .
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76 - الكمامة والقناع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:00
المصحة تعاقدت لشراء 20 الف كمامة بثمن 33 درهما للواحدة بالجملة، وهي ضامنة لعدم الإصابة بالڤيروس ، فما بالك بصاحبة صفر درهم و80 سنتيما ، فهل هي مضمونه لعدم الإصابة؟ إضافة إلى كونها غير متوفرة في السوق أصلا.. فهل هناك قناع للمهنين وقناع آخر للهوات ؟ او قناع للاطباء والاغنياء وقناع للفقراء؟؟!.. أعتقد أن هناك قناع طبي وكمامة شعبية وانتهى الكلام..
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77 - DONKICHOTE الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:00
يجب نشر صور هذه الكمامات و صور أغلفتها وعلبتهالكي نتجنبها أنا شخصيا أجهلها
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78 - إلى لوسيور 1 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:03
لا أظن ذلك.لأن أبوه أصبح من المعارضين بين قوسين إذن جاء دوره،ألم تلاحظ الخبر لا ينقصه سوى ذكر الإسم إبن ز... أما أخت ماء العينين مازال عليها الحال هي وجميع البواجدة.المخزن وأجرك على الله.
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79 - hamou الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:04
ابن وزير سابق
، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وهو نجل محام معروف بالرباط
شبعوا الخبز
افعالهم هاته هي خيانة للوطن ولدولة نطالب باقصى العقوبات
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