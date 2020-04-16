متابعة شابة لخرق الطوارئ الصحية وإهانة الشرطة

هسبريس من الناظور

أحالت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة العروي، أمس يوم الأربعاء، امرأة تبلغ من العمر 25 سنة على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية وبثّ ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والتحريض على التجمهر.

وحسب مصدر أمني، فإن عناصر القوة العمومية المكلفة بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بمدينة العروي ضبطت المشتبه فيها بالشارع العام "وهي متلبسة بخرق حالة الطوارئ الصحية، دون أن تتوفر على ترخيص استثنائي للخروج".

وأوضح المصدر ذاته أن المرأة المعنية عمدت إلى "تعريض عناصر الشرطة للسب والشتم، وتوثيق ذلك في مقطع فيديو نشرته بشكل مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من داخل سيارة الشرطة التي كانت تنقلها إلى مقر مفوضية الشرطة".

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمها أمام العدالة التي قررت متابعتها في حالة اعتقال، وفق المصدر ذاته.