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الرئيسية | حوادث | سائحة ترفع حالات الإصابة بـ"كورونا" في سوس

سائحة ترفع حالات الإصابة بـ"كورونا" في سوس

سائحة ترفع حالات الإصابة بـ"كورونا" في سوس
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 16 أبريل 2020 - 20:22

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في جهة سوس ماسة، إلى 27 حالة إلى حدود اليوم الخميس، بعد تسجيل إصابة سائحة من جنسية بولونية (27 سنة) بالفيروس، في منطقة تغازوت شمال أكادير.

وبحسب أقاليم الجهة، فبلغ عدد الإصابات المؤكّدة في أكادير إداوتنان 15 حالة، وإنزكان آيت ملول 5 حالات، وإقليم طاطا 4 حالات، فيما سجل إقليم اشتوكة آيت باها حالتيْن، وحالة واحدة بإقليم تارودانت، في حين لم تُسجل أية حالة بإقليم تزنيت.

المعطيات المُحيّنة التي حصلت عليها جريدة هسبريس، تؤكد استقرار عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بسوس ماسة في خمس حالات (3 بأكادير و2 باشتوكة آيت باها)، وتماثلت للشفاء التام 11 حالة، لتبقى 11 حالة (7 بمستشفى أكادير، و3 بالمستشفى الإقليمي لطاطا، وحالة واحدة بمستشفى إنزكان) تخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بالوباء.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة بساكنة الجهة، التقيد بالتدابير والإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة، والالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واتخاذ سبل الحماية والوقاية، خصوصا وضع الكمامات عند الخروج من المنازل للضرورة الملحة.

وتبقى الحالة الوبائية مستقرة بجهة سوس ماسة وتحت السيطرة، بفضل الجهود التي تبذلها الأطقم الصحية والتقنية والإدارية والخدماتية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، والمراكز الاستشفائية الإقليمية بالجهة، إلى جانب السلطات الولائية والإقليمية والمحلية وأعوانها والأمنية بمختلف أشكالها، والالتزام الكبير لساكنة الجهة بتدابير الطوارئ الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - بوغطاط الخميس 16 أبريل 2020 - 20:27
الله يشافيها ويشافي الجميع ان شاء العزيز القدير.
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22
2 - السفير الخميس 16 أبريل 2020 - 20:27
اين كانت هده الائحة أيها المراقبون، لا وقت للسياحة ؟ ألم نقل لكم الحجر الصحي !!
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5
3 - zouichi الخميس 16 أبريل 2020 - 20:37
اللهم شافهم و عافهم يا رب
كيف وصلت الأجنبية ؟خطء الاحتياط ام عدوى؟
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4 - jaja الخميس 16 أبريل 2020 - 20:39
هاد الوباء متبغيهش العدوك ،الله يشفي الجميع مسلمين وغير المسلمين
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5
5 - من خارج المملكة الخميس 16 أبريل 2020 - 20:44
هذه لم تصبح سائحة بل أصبحت حالة محلية مادام الحدود مغلوقة مند مدة فأين هو الحجر الصحي إذن !!
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8
6 - Essaouiri الخميس 16 أبريل 2020 - 20:51
لقد كنت مؤخرا في أكادير في إطار العمل الخاص و قد مررت بمنطقتي إمي وادار و تغازوت و رأيت السياح يجولون وي كأننا لسنا في حجر صحي ملزم للجميع كبقية الشعب
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5
7 - أبو الريان الخميس 16 أبريل 2020 - 20:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان اتقو الله في مثل هذه الألفاظ التي يخشي أن يكلنا الله الي جهودنا وجهود الجهات المختصة ويخدلنا في الأخير المرجو منكم الانتباه لمثل هذه الالفاظ. مثل قول الكاتب أن الفضل يرجع الي الجهود المبذولة للجهات المختصة والصواب أن الفضل يرجع في كل الاحوال أولا واخرا الي الله عز وجل
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2
8 - متتبع الخميس 16 أبريل 2020 - 21:00
__11 حالات شفاء : مرشد سياحي مغربي وزوجته الفرنسية / سائح فرنسي/ زوجة السائح الفرنسي المتوفى/ المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأكادير/ طبيبة متخصصة في الأمراض التنفسية/ شرطي/ 4 مواطنان مغربيان.
__5 حالات وفاة : سائح فرنسي / مهاجر مغربي متقاعد /3 مواطنين احدهم اكتشف إصابته بكورونا بعد وفاته.
__11 حالة في المستشفي حالتهم مستقرة,بينهم رضيع عمره سنتين.
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