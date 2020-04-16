سائحة ترفع حالات الإصابة بـ"كورونا" في سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في جهة سوس ماسة، إلى 27 حالة إلى حدود اليوم الخميس، بعد تسجيل إصابة سائحة من جنسية بولونية (27 سنة) بالفيروس، في منطقة تغازوت شمال أكادير.

وبحسب أقاليم الجهة، فبلغ عدد الإصابات المؤكّدة في أكادير إداوتنان 15 حالة، وإنزكان آيت ملول 5 حالات، وإقليم طاطا 4 حالات، فيما سجل إقليم اشتوكة آيت باها حالتيْن، وحالة واحدة بإقليم تارودانت، في حين لم تُسجل أية حالة بإقليم تزنيت.

المعطيات المُحيّنة التي حصلت عليها جريدة هسبريس، تؤكد استقرار عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بسوس ماسة في خمس حالات (3 بأكادير و2 باشتوكة آيت باها)، وتماثلت للشفاء التام 11 حالة، لتبقى 11 حالة (7 بمستشفى أكادير، و3 بالمستشفى الإقليمي لطاطا، وحالة واحدة بمستشفى إنزكان) تخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بالوباء.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة بساكنة الجهة، التقيد بالتدابير والإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة، والالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واتخاذ سبل الحماية والوقاية، خصوصا وضع الكمامات عند الخروج من المنازل للضرورة الملحة.

وتبقى الحالة الوبائية مستقرة بجهة سوس ماسة وتحت السيطرة، بفضل الجهود التي تبذلها الأطقم الصحية والتقنية والإدارية والخدماتية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، والمراكز الاستشفائية الإقليمية بالجهة، إلى جانب السلطات الولائية والإقليمية والمحلية وأعوانها والأمنية بمختلف أشكالها، والالتزام الكبير لساكنة الجهة بتدابير الطوارئ الصحية.