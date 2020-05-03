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الرئيسية | حوادث | دهس أغنام يقود فرنسيّا إلى الاعتقال بابن سليمان

دهس أغنام يقود فرنسيّا إلى الاعتقال بابن سليمان

دهس أغنام يقود فرنسيّا إلى الاعتقال بابن سليمان
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 15:25

أمر وكيل الملك بابن سليمان، اليوم الأحد، بوضع مواطن فرنسي قام عمداً بدهس قطيع من الأغنام، بشاطئ الصنوبر الدولي في جماعة المنصورية، رهن تدابير الحراسة النظرية.

وكانت مصالح الدرك الملكي في جماعة المنصورية قد أوقفت المواطن الفرنسي فور انتشار شريط فيديو يوثق عملية الاعتداء عمدا على قطيع من الأغنام.

وأثار شريط الفيديو، الذي يوثق عملية دهس للماشية بسيارة الفرنسي، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء باعتقال الواقف وراء هذا الفعل الإجرامي وإنزال أشد العقوبات عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - مغربية الأحد 03 ماي 2020 - 15:33
الحمد لله بقى في داك الوليد مسكين تحكر يجب على القانون ان يأخذ مجراه
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59
2 - عابر سبيل الأحد 03 ماي 2020 - 15:34
يجب ان يعاقب على فعلته ليكون عبرة لكل أجنبي يتجرأ علي المساس بمواطن مغربي..ليس كل من رُزق مالا يعيث في الأرض فسادا!
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77
3 - simo الأحد 03 ماي 2020 - 15:35
هذا التصرف غير مقبول ولكن يجب معرفة الموضوع. فالسبب الرئيسي هو الرعي الجائر الذي أصبح يشتكي منع العديد. فقد أصبح يهدد محاصيل الفلاحين والحدائق والغابات.
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-85
4 - كمال المنصوري الأحد 03 ماي 2020 - 15:35
أين هي منظمات حقوق الحيوان؟!!
هل هذه هي المحبة و الحب الحنان التي يتبجح بها علينا الأروبيون؟!!
ما رأيكم في هذا الإرهابي الفرنسي الذي يعيش بيننا؟!
لو كان عندنا رجال لسُلِبت منهُ الأرض و لرُحِّل فورا لبلاده بنص القانون.
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64
5 - rachid الأحد 03 ماي 2020 - 15:36
كون دارها شي مغربي فضواحي مارسيليا كن فرانس 24دارتها خبر عاجل واستاضفوا محللين اقتصاديين مختصين في قتل الماشية واثرها على عدم فوز ليفربول ببطولة انكلترا
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98
6 - مقيم في فرنسا الأحد 03 ماي 2020 - 15:36
نطالب من المحكمه الموقره ان تطبق عليه القانون بحد افري والا تتساهل معه
اطالب بتعويض صاحب المواشي الذي تعرض الى اهانه وقتل موشيه في بلديه من رجل ليس من اهل البلد هذا لا يقبل نطالب من المحكمه المغربيه تطبيق القانون وتعويضه متضرر شكرا هيسبريس
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41
7 - أحمد الأحد 03 ماي 2020 - 15:37
في الفيديو قام المواطن الفرنسي بالتهديد بقتل الراعي!!!
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43
8 - مواطن حر الأحد 03 ماي 2020 - 15:37
يجب انزال أشد العقوبات على هاد الفرنسي صاحب العقلية المستعمرة لو كان مغربي فعلها في فرنسا لقامت الدنيا لذا يجب اعطاء العبرة الا خرين
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41
9 - عبد الله الأحد 03 ماي 2020 - 15:38
تحية لرجال الدرك الشجعان والخزي والويل لهذا الفرنسي المتعجرف هذا الفرنسي يحساب ليه باقي الاستعمار دديالهم يجب تطبيق اقصى العقوبات في حقه لو كان مواطن مغربي لسجن وتعرض لانواع التنكيل في بلدهم.
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27
10 - mourad الأحد 03 ماي 2020 - 15:38
يجب أن يعاقب بأشد العقوبات لأن ما قام به فعل إجرامي خطير، ولأنه يعتقد أنه فوق القانون أو أن هذا البلد يعطي امتيازات للأجانب تجعلهم يعيثون فسادا فيها يجب أم يكون عبرة لكل الأجانب الذين يحتقرون هذا البلد وشعبه
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16
11 - azul hassan الأحد 03 ماي 2020 - 15:38
يجب إنزال أشد العقوبات بهذا القاتل مع حرمانه من الحق في عفو محتمل ...
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17
12 - OUSSAMA الأحد 03 ماي 2020 - 15:38
على أن يعوض صاحب قطيع الغنم و إنتهى الأمر
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-12
13 - مراد الأحد 03 ماي 2020 - 15:38
الحمد لله وتحية للسلطات الي كاتسهر على تطبيق القانون فبلادنا بكل شفافية
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6
14 - عادل الأحد 03 ماي 2020 - 15:39
نطالب من السلطات بانزال اشد العقوبات على هذا المستعمر حيت هاد الاعتداء ضرنا فخاطرنا وحنا كمسلمين ميمكنش نسكتوا على جريمة قتل حيوانات عمدا ومصدر رزق اسرة بسيطة ومن عندي انا الله يسلط عليك هاد كورونا تعدبك فصحتك كيما قتلتي دوك الخرفان عمدا
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12
15 - علي المانيا الأحد 03 ماي 2020 - 15:39
العقلية الاستعمارية لوفعلها مغربي في فرنسا لقامت الدنيا !
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15
16 - T.H.R الأحد 03 ماي 2020 - 15:39
لابد من العقوبة و التعويض لصاحب الماشية حسبي الله ونعم الوكيل فيه على هاد الفعلة
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11
17 - zak الأحد 03 ماي 2020 - 15:39
اتمنى ان تكون عقوبة هدا الفرنسي بدستور الفرنسين ماديا اما لغويا فالحكم للمغرب .كي يستوعب خطاه
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6
18 - محمد الأحد 03 ماي 2020 - 15:40
القانون يجب ان يطبق على الجميع سواء كان اجنبي او غير اجنبي غني او فقير الجميع سواسية في احترام القانون
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7
19 - hassan الأحد 03 ماي 2020 - 15:41
دائما يتشذقون بمواطن غربي رمز التقدم.الحداثة.إحترام حقوق الإنسان.الحيوان...أم هاته الحالة إستثناء !؟!
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7
20 - السلاوي الأحد 03 ماي 2020 - 15:42
رايت صورتة في المواقع .. من كمارته باين مازال يضن ان المغرب مستعمرة فرنسية ... اقصى العقوبة و لا مجال لالعفو
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11
21 - حميد الأحد 03 ماي 2020 - 15:42
ابن البلاد التي تتبجح بحقوق الحيوان
ابن البلاد المتحضرة
سليل المعمر العنصري يعطينا مثالا للرقي وسيادة القانون.ماذا لو ان اجنبيا قام بما قام به في بلادهم فرنسا.ستقوم القيامة دون شك.
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7
22 - aziz الأحد 03 ماي 2020 - 15:43
أشد العقوبات عليه رغم كونه مستثمرا، العدالة أساس الحق..............
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7
23 - korona الأحد 03 ماي 2020 - 15:43
ياربي اطبقو عليه القانون ادخل السجن وهذا الراعي ياخد التعويضات ديالو انا لخيف منو هو هذا الساءح اميزي الداهم ويخرج برائة والمحكمة تقوليك تاني الرجل الفرنسي يعاني من مرض نفسي مشي بعيد المغرب معروف بالافلام والترجمة.
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7
24 - كاتب الأحد 03 ماي 2020 - 15:43
يجب معاقبته اشد العقاب. الفرنسيون لا زالو يعتقدةون ان المغرب محمية لهم. المغرب له سيادته وقوانينه.
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9
25 - lahcen الأحد 03 ماي 2020 - 15:44
على الدولة الضرب بيد من حديد على كل من يعتبر نفسه فوق القانون هذا الفرنسي أثار غضبي بفعله الشنيع والبعيد كل البعد عن الإنسانية م ذنب الحيوان المسكين من هذا التصرف الجرمي.
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6
26 - البرودي الأحد 03 ماي 2020 - 15:49
العقلية الاستعمارية لا زال لها مكان قوي بالبلاد
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10
27 - adil madrid الأحد 03 ماي 2020 - 15:49
شكرا للسلطات المغربية على التفاعل مع هدا الوقح ونطلب بأقصى العقوبات وليكن في العلم أن لو فعلها في اوروبا سيكون مصيره السجن ولو كان من كان
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6
28 - debaj abdelffattah الأحد 03 ماي 2020 - 15:49
نطالب بإنزال أشد العقوبات الحبسية في حق المجرم الفرنسي بعد أدائه لغرامة مالية بقيمة رؤوس الأغنام التي دهسها والتي يناهز عددها الثلاثين رأسا.
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6
29 - red1 الأحد 03 ماي 2020 - 15:50
ماشي مشكل غيعوض الماشية ويخرج بحالو بحال غيرو. هاديك راها ماما فرنسا. والأيام بيننا
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5
30 - A man from this world الأحد 03 ماي 2020 - 15:50
لقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها فما بالك بمن يستهدف قطيعا من الغنم. شاهدت الفيديو وصراحة أصابني شعور بالغثيان. مشهد مقرف تقشعر له الأبدان. أتمنى من أصحاب عقدة الأجنبي أن يوفروا علينا تعليقاتهم التي تحاول تبرير الفعل الشنيع.
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6
31 - رشيد بشار الأحد 03 ماي 2020 - 15:51
أين هي أخلاق هده الناس و مبادئهم التي صدعونا بها في قنواتهم و توصياتهم ربما هدا عمل فردي لكنه عينة من شاكلتهم
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3
32 - مغترب الأحد 03 ماي 2020 - 15:54
كون كان هنا معانا ففرنسا و قولو غير ينوي يديرها و تشوف شنو يوقع ليه لكن للأسف البلاد فالمغرب تمجد البراني لي هو أصلا فبلادو ميقدرش يدير هاكا و المغرب مزال كيعتبروه ارضهم او مستعمرتهم اناشد الشعب بالتخلص من التبعية لفرنسا و البداية بلغتهم البئيسة التي لا تصلح الا في فرنسا و مستعمراتها الإفريقية
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1
33 - حسن الأحد 03 ماي 2020 - 15:55
واش كيحساب ليه المغرب باقي تحت الاستعمار الفرنسي وان الفرنسيين هم الاسياد ونحن العبيد .ولكن اللوم على بعض المغاربة الذين لا زالوا يقدسون الاوروبيين والاجانب على العموم.لا والف لا لقد بينت كورونا اننا نحن الافضل من بين دول العالم .
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1
34 - مغربي الأحد 03 ماي 2020 - 15:55
يجب أن ينال أقصى العقوبة واش مزال نحن في الاستعمار الظالم( في عشنا و نشنا))!!!!!
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1
35 - adil الأحد 03 ماي 2020 - 15:56
الفيديو يوثق العمل الشنيع الذي قام به هذا العنصري.نطلب من العدالة ان تنصف الطفل الذي سالت دموعه بسبب تعنت الفرنسي الغير المتحضر و نطلب من جمعية الرفق بالحيوان ان تدخل على الخط
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2
36 - ماديح الأحد 03 ماي 2020 - 15:59
سيطلق سراح الفرنسي واحتمال كبير اعتقال الراعي والمصور اما التعويض فمحاااااال انها الماما فرنسا الراعي الاول
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0
37 - قولوا العام زين الأحد 03 ماي 2020 - 16:00
إنه ليس مستتمر إنه يحتل ملك غابوي لسكنى يجب الكشف عن حقيقة المساعداة المقدمة له
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38 - سئمنا الأحد 03 ماي 2020 - 16:00
أتمنى صادقا أن يأخد الملف مسارا طبيعيا ،
وأن ينال الجاني جزاءه طبقا للقانون وبعيدا عن أية حسابات،
لقد سئمنا من الإهانات .
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1
39 - ها الفيسبوك شد واحد الأحد 03 ماي 2020 - 16:01
ها الفيسبوك شد واحد شنو بان ليكم دابا؟ حرية الرئ وكشف الحقائق . مثل هده تستحق تشجيع . هناك شرفاء ينقلون الخبر كمى هو وهناك متطفلون أو لهم حسابات ضييقة لكن يقول المثل اليد الناشفة ماتلصق عليها ثراب
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40 - Mohammed الأحد 03 ماي 2020 - 16:06
يجب اخد الحق من هذا اللاجئ .لكن مستبعد ذلك
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41 - عبدالاله الأحد 03 ماي 2020 - 16:08
هذا الرجل عنصري ونطلب من السلطات أن تعاقبه أشد العقوبات ليكون عبرة للأخرين
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