دهس أغنام يقود فرنسيّا إلى الاعتقال بابن سليمان

هسبريس من الرباط

أمر وكيل الملك بابن سليمان، اليوم الأحد، بوضع مواطن فرنسي قام عمداً بدهس قطيع من الأغنام، بشاطئ الصنوبر الدولي في جماعة المنصورية، رهن تدابير الحراسة النظرية.

وكانت مصالح الدرك الملكي في جماعة المنصورية قد أوقفت المواطن الفرنسي فور انتشار شريط فيديو يوثق عملية الاعتداء عمدا على قطيع من الأغنام.

وأثار شريط الفيديو، الذي يوثق عملية دهس للماشية بسيارة الفرنسي، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء باعتقال الواقف وراء هذا الفعل الإجرامي وإنزال أشد العقوبات عليه.